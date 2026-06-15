Avustralyalı hakem Shaun Evans, Dünya Kupası'nda ilk büyük tartışmayı yarattı; bu durum onun için kötü sonuçlar doğurabilir.
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Dünya Kupası'nda "aşırı sağcı neonazi sembolü" nedeniyle büyük tartışma! DFB'nin Curacao ile oynadığı maçta hakeme yöneltilen ağır suçlamalar
Maçın başlamasına kısa bir süre kala, dünya yayın ekibi Dallas'taki VAR odasına bağlanarak Almanya'nın Curacao ile oynadığı açılış maçının video yardımcı hakemlerini tanıttığında, Evans ilk bakışta zararsız görünen bir hareketle parmaklarını uyluk kısmına götürdü. Başparmağı ve işaret parmağıyla bir daire oluşturdu, diğer parmakları ise açık duruyordu; kolu ise gevşek bir şekilde aşağı sarkıyordu.
Görünüşte önemsiz bir sahne, ancak etkisi uzun süreli oldu. Çünkü kısa bir süre sonra X'te ilk ekran görüntüleri dolaşmaya başladı ve şu soruyu gündeme getirdi: Evans az önce "White Power" sembolünü mü gösterdi?
Arka plan: Üç parmağı uzatıp ayırarak W harfini, başparmağı ve işaret parmağıyla bir daire oluşturarak P harfini gösteren bu hareket, aşırı sağcı çevrelerin bir sembolüdür. Aynı zamanda, başparmak ve işaret parmağıyla oluşturulan daire, dalış sporunda olduğu gibi, bilinen, günlük bir "tamam" hareketi de. Ya da Evans, sadece "Circle Game" denen çocukça bir şaka mı yapıyordu?
Bu oyunda da başparmak ve işaret parmağıyla bir daire oluşturulur, ardından arkadaşların veya tanıdıkların dikkatini bu daireye çekmeye çalışılır, böylece onlar oluşturulan dairenin içinden bakarlar. Bunu yaptıklarında, kurallara göre onların üst koluna yumruk atmak serbesttir.
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FIFA, Evans'tan "aşırı sağcı neonazi sembolü" hakkında açıklama yapmasını istedi
Dolayısıyla Evans'ın yorumlama alanı oldukça geniştir. Evans için dezavantaj olabilecek bir durum ise, parmaklarla yapılan "White Power" hareketinin özellikle Okyanusya'da oldukça iyi bilinmesi olabilir; sonuçta Christchurch'teki Avustralyalı saldırgan da duruşma sırasında bu hareketi göstermişti. 2019 yılında, sağcı terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlediği saldırıda 51 kişiyi öldürmüş ve 50 kişiyi de yaralamıştı.
The Athletic'in bir haberine göre, FIFA, Evans ile ilgili olaydan "haberdar" oldu. Ancak henüz başka bir açıklama yapılmadı. Evans da sessizliğini koruyor, ancak geçmişte FIFA ve UEFA ile yakın işbirliği içinde olan ayrımcılıkla mücadele ağı Fare, sert yaptırımlar talep ediyor.
Olayla ilgili bir açıklamada, "Uzmanlarımızın değerlendirmesine göre, kullanılan hareket açıkça ters çevrilmiş bir 'OK' işaretine benziyor ve bu işaret, dünya çapında aşırı sağcı çevrelerde 'Beyaz Güç' sembolü olarak kullanılıyor" denildi: "Bir VAR görevlisi, uluslararası bir futbol turnuvasında, özellikle de kameraların kendisine çevrili olduğunu bildiği bir anda neden bu sembolü kullanır? Bu, onun kasıtlı olarak aşırı sağcı bir neonazi sembolünü gösterdiği anlamına gelebilir."
Sonuç olarak, "bu hakemin bu Dünya Kupası'nda artık rol oynamaması gerektiği açıktır". BBC'nin haberine göre, FIFA Evans'tan bir açıklama talep etti.
Anti-Defamation League, bu hareketi bir nefret sembolü olarak sınıflandırsa da, farklı yorumlama olasılıkları nedeniyle "özel bir dikkat" gösterilmesi gerektiğini ve "bu hareketi kullanan kişinin niyeti hakkında aceleci sonuçlara varılmaması" gerektiğini vurguladı.
Evans, 2022 Dünya Kupası'nda video yardımcısı olarak görev yapmıştı ve Avustralya A-Ligi'nde 200'den fazla maçı yönetmişti.