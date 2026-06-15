Dünya Kupası'nda "aşırı sağcı neonazi sembolü" nedeniyle büyük tartışma! DFB'nin Curacao ile oynadığı maçta hakeme yöneltilen ağır suçlamalar

Maçın başlamasına kısa bir süre kala, dünya yayın ekibi Dallas'taki VAR odasına bağlanarak Almanya'nın Curacao ile oynadığı açılış maçının video yardımcı hakemlerini tanıttığında, Evans ilk bakışta zararsız görünen bir hareketle parmaklarını uyluk kısmına götürdü. Başparmağı ve işaret parmağıyla bir daire oluşturdu, diğer parmakları ise açık duruyordu; kolu ise gevşek bir şekilde aşağı sarkıyordu.

Görünüşte önemsiz bir sahne, ancak etkisi uzun süreli oldu. Çünkü kısa bir süre sonra X'te ilk ekran görüntüleri dolaşmaya başladı ve şu soruyu gündeme getirdi: Evans az önce "White Power" sembolünü mü gösterdi?

Arka plan: Üç parmağı uzatıp ayırarak W harfini, başparmağı ve işaret parmağıyla bir daire oluşturarak P harfini gösteren bu hareket, aşırı sağcı çevrelerin bir sembolüdür. Aynı zamanda, başparmak ve işaret parmağıyla oluşturulan daire, dalış sporunda olduğu gibi, bilinen, günlük bir "tamam" hareketi de. Ya da Evans, sadece "Circle Game" denen çocukça bir şaka mı yapıyordu?

Bu oyunda da başparmak ve işaret parmağıyla bir daire oluşturulur, ardından arkadaşların veya tanıdıkların dikkatini bu daireye çekmeye çalışılır, böylece onlar oluşturulan dairenin içinden bakarlar. Bunu yaptıklarında, kurallara göre onların üst koluna yumruk atmak serbesttir.