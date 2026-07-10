Dünya Kupası'nda Arap takımlarının performansı: Fas ve Mısır'dan onurlu bir veda... Tunus ise en büyük hayal kırıklığı yaratan takım oldu

Irak milli takımının Dünya Kupası’na katılması, uluslararası sahneden uzun süre uzak kaldıktan sonra “Rafidain Aslanları” için başlı başına büyük bir başarıdır.
Irak, ilk turdaki tüm maçlarını kaybetmiş olsa da, Fransa, Norveç ve Senegali de barındıran grubun zorluğunu göz önünde bulundurmak gerekir.
Irak'ın ilk iki turda Fransa ve Norveç'e yenilmesi mantıklı bir sonuçtu, ancak üçüncü turda Senegal karşısında tur atlama umudu devam ediyordu. Ne yazık ki, "Rafidain Aslanları" 5-0'lık bir mağlubiyetle sonuçlanan felaket bir maç oynadılar. Maçın dönüm noktası, Dicle Aslanları’nın 4. dakikada gol yemesi ve ardından 13. dakikada bir oyuncunun kırmızı kart görmesi oldu; bu da geri dönüş umutlarını tamamen sona erdirdi.
Ürdün milli takımı ise ilk Dünya Kupası macerasını 3 mağlubiyetle tamamladı; ancak bu katılım, genel olarak ileriye doğru atılmış bir adım olarak olumlu bir şekilde değerlendirilebilir.
Ürdün’ün Dünya Kupası’ndaki ilk katılımından büyük beklentiler yoktu, ancak son yıllarda Asya İkinciliği ve Arap Kupası’nı kazanmasının ardından bu, gelişim sürecinde yeni bir aşama oldu.
Ürdün’ün Arjantin karşısında 3-1’lik mağlubiyeti mantıklı bir sonuçtu; maç, Giovanni Lo Celso ve Lionel Messi’nin parladığı duran toplarla belirlendi ve Musa Al-Taamari’nin Tango’nun kalesine attığı tarihi gol de bu maçta yer aldı.
Ayrıca, Nashama’nın Erling Haaland’a karşı direnmesi zordu; ancak 2-1 kaybettikleri Cezayir maçında rakibine ayak uydurması da takdir edilmelidir.