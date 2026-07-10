Dünya Kupası'nda Arap takımlarının performansı: Fas ve Mısır'dan onurlu bir veda... Tunus ise en büyük hayal kırıklığı yaratan takım oldu

Fas milli takımı, turnuvada Arap takımları arasında en iyi sonucu elde eden takım oldu; grubunda Brezilya’nın ardından (gol farkıyla) ikinci sırada yer aldı, ardından 32'li turda penaltı atışlarında Hollanda'yı eledi ve 16'lı turda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi.

“Atlas Aslanları”nın macerası, maçı 2-0’lık skorla kazanan ve yarı finale yükselen Fransa milli takımı karşısında sona erdi; ancak Fas, son yıllarda Arap ve Afrika dünyasının en önde gelen temsilcisi olduğunu kanıtlayarak başı dik bir şekilde turnuvadan ayrıldı.

Teknik direktör Muhammed Vehbi’nin takımına herhangi bir suçlama yöneltilemez, zira elenme, bu turnuvada kupayı kazanma konusunda en güçlü adaylardan biri olan, son derece güçlü bir Fransa milli takımı karşısında gerçekleşti.