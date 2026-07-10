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Dünya Kupası'nda Arap takımlarının performansı: Fas ve Mısır'dan onurlu bir veda... Tunus ise en büyük hayal kırıklığı yaratan takım oldu

FEATURES
Analysis
Mısır
Katar
Fas
Tunus
Cezayir
Ürdün
Suudi Arabistan
Irak
Dünya Kupası
Mısır
Katar
Fas
Tunus
Cezayir
Ürdün
Suudi Arabistan
Irak

Yolculuk sona erdi

2026 Dünya Kupası’nda Arap milli takımlarının serüveni sona erdi. Fas milli takımı, çeyrek finalde Fransa’ya 0-2 yenilerek turnuvadan elendi ve böylece, tarihinde en büyük kadroyla düzenlenen bu Dünya Kupası’nda, ilk kez 8 Arap takımının katılımıyla başlayan Arap varlığı sona erdi.

Her ne kadar hiçbir Arap milli takımı yarı finale kalamamış olsa da, 3 takımın eleme turlarına yükselmesiyle Arap katılımı birçok olumlu işaret verdi. Ayrıca Fas, üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselirken, Mısır milli takımı da son 16'ya ulaştı. Diğer takımlar ise 48 takımın katıldığı bu ilk turnuvada önemli deneyimler kazandı. 

  • Fas… Tarih yazmaya devam ediyor

    Fas milli takımı, turnuvada Arap takımları arasında en iyi sonucu elde eden takım oldu; grubunda Brezilya’nın ardından (gol farkıyla) ikinci sırada yer aldı, ardından 32'li turda penaltı atışlarında Hollanda'yı eledi ve 16'lı turda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek, 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi.

    “Atlas Aslanları”nın macerası, maçı 2-0’lık skorla kazanan ve yarı finale yükselen Fransa milli takımı karşısında sona erdi; ancak Fas, son yıllarda Arap ve Afrika dünyasının en önde gelen temsilcisi olduğunu kanıtlayarak başı dik bir şekilde turnuvadan ayrıldı.

    Teknik direktör Muhammed Vehbi’nin takımına herhangi bir suçlama yöneltilemez, zira elenme, bu turnuvada kupayı kazanma konusunda en güçlü adaylardan biri olan, son derece güçlü bir Fransa milli takımı karşısında gerçekleşti.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mısır… Büyük takımlara karşı yeni bir adım

    Mısır milli takımı, grup aşamasını geçtikten sonra 32'li turda penaltı atışlarında Avustralya'yı yenerek 16'lı tura yükselmiş ve bu turnuvada güçlü bir performans sergilemişti.

    Firavunlar, Arjantin karşısında muhteşem bir maç sergileyerek turnuvada yoluna devam etmeye çok yaklaştı, ancak 3-2'lik skorla mağlup olarak, geniş çapta övgü toplayan performanslarının ardından turnuvaya veda etti.

    Ancak üzücü olan, Mısır milli takımının tarihe geçip Arjantin’i eleyerek bir üst tura yükselmesine sadece birkaç dakika kalmış olmasıydı; özellikle de maçta kritik kararlar konusunda büyük bir hakem tartışması yaşanmıştı.

  • Cezayir… Eleme turunu geçmesine rağmen erken elenme

    Cezayir milli takımı grup aşamasını başarıyla geçmeyi başardı, ancak 32'li turda İsviçre milli takımıyla karşılaştı ve 2-0 mağlup olarak, grup aşamasında sergilediği rekabetçi performansa rağmen turnuvadan erken elendi.

    Cezayir Milli Takımı, Avusturya ile oynadığı kader maçıyla grup aşamasını başarıyla geçmeyi başarmıştı. Çöl Savaşçıları, 3-3’lük değerli bir beraberlik elde ederek puanlarını 4’e çıkardı ve bu sayede Dünya Kupası’nda en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak tur atlamayı garantiledi.

    Grup aşamasının son iki maçı, “Çöl Savaşçıları”nın şampiyonluk ruhunu yeniden kazandığını gösterdi; ancak Cezayir, İsviçre milli takımı karşısında bireysel hataların bedelini ağır bir şekilde ödedi.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suudi Arabistan ve Katar… Son metrelerde hüzünlü bir son

    Suudi Arabistan milli takımının Kap Verde karşısında son çabalarda umutlarını kurtarması mümkün olmadı; ilk turda Uruguay karşısında güçlü bir performans sergilemesine rağmen, Afrika ekibi karşısında hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik tuzağına düşerek grup aşamasından dramatik bir şekilde turnuvaya veda etti.

    Yeşiller, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında son aylarda yaşanan kargaşanın bedelini ödedi. Özellikle Hervé Renard’ın yerine görevi devralan Yunan teknik direktör Georgios Donis, Dünya Kupası boyunca yönünü kaybetmiş gibi göründü; Uruguay karşısında 4-4-2, ardından İspanya karşısında 5-3-2, son olarak da Yeşil Burun Adaları karşısında 4-3-3 dizilişiyle.

    Benzer bir şekilde, Katar milli takımı da ilk turda İsviçre ile son dakikalarda berabere kalarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı; ancak yaralarını sarmaya çalışırken son maçında Bosna-Hersek’e 3-1 yenildi ve puanını 1’de tuttu; bu da onu en iyi üçüncü takımlar arasında yer alma yarışına giremeyecek duruma düşürdü.

    Al-Anabi, ikinci turda Kanada’ya karşı aldığı 6-0’lık ağır yenilginin bedelini ödedi; bu mağlubiyet, oyuncuların moralini ve özgüvenini belirleyici turda açıkça etkiledi.

  • Irak ve Ürdün… Bir adım ileri

    Irak milli takımının Dünya Kupası’na katılması, uluslararası sahneden uzun süre uzak kaldıktan sonra “Rafidain Aslanları” için başlı başına büyük bir başarıdır.

    Irak, ilk turdaki tüm maçlarını kaybetmiş olsa da, Fransa, Norveç ve Senegali de barındıran grubun zorluğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

    Irak'ın ilk iki turda Fransa ve Norveç'e yenilmesi mantıklı bir sonuçtu, ancak üçüncü turda Senegal karşısında tur atlama umudu devam ediyordu. Ne yazık ki, "Rafidain Aslanları" 5-0'lık bir mağlubiyetle sonuçlanan felaket bir maç oynadılar. Maçın dönüm noktası, Dicle Aslanları’nın 4. dakikada gol yemesi ve ardından 13. dakikada bir oyuncunun kırmızı kart görmesi oldu; bu da geri dönüş umutlarını tamamen sona erdirdi.

    Ürdün milli takımı ise ilk Dünya Kupası macerasını 3 mağlubiyetle tamamladı; ancak bu katılım, genel olarak ileriye doğru atılmış bir adım olarak olumlu bir şekilde değerlendirilebilir.

    Ürdün’ün Dünya Kupası’ndaki ilk katılımından büyük beklentiler yoktu, ancak son yıllarda Asya İkinciliği ve Arap Kupası’nı kazanmasının ardından bu, gelişim sürecinde yeni bir aşama oldu.

    Ürdün’ün Arjantin karşısında 3-1’lik mağlubiyeti mantıklı bir sonuçtu; maç, Giovanni Lo Celso ve Lionel Messi’nin parladığı duran toplarla belirlendi ve Musa Al-Taamari’nin Tango’nun kalesine attığı tarihi gol de bu maçta yer aldı.

    Ayrıca, Nashama’nın Erling Haaland’a karşı direnmesi zordu; ancak 2-1 kaybettikleri Cezayir maçında rakibine ayak uydurması da takdir edilmelidir.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tunus… Sönük bir veda

    Eğer 2026 Dünya Kupası’nda en kötü sonuçları alan Arap milli takımını seçmeye karar verirsek, şüphesiz gözler Tunus’a çevrilecektir; çünkü bu takım, Dünya Kupası’ndaki geçmiş deneyimlerine rağmen, Kartaca Kartalları’nın ismine ve itibarına yakışmayacak kadar mütevazı bir performans sergilemiştir.

    Tunus milli takımı, İsveç, Japonya ve Hollanda karşısında büyük farklarla 3 mağlubiyet aldı; Kartaca Kartalları, puan alamadan ve en fazla gol yiyen takım olarak turnuvadan elendi. Bu durum, turnuva sırasında Sabri Lamouchi’nin görevden alınması ve Hervé Renard’ın atanmasıyla yapılan teknik değişikliklerin yararı konusunda sert eleştirilere ve sorgulamalara yol açtı.