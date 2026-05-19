Kölner Stadt-Anzeiger ve Bild gazetelerininuyumlu haberlerine göre, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 1. FC Köln'de forma giyen 19 yaşındaki oyuncuya, henüz tek bir A milli maç tecrübesi olmamasına rağmen Dünya Kupası kadrosuna alınacağını bildirdi.Bu, El Mala için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor. "Her futbolcunun hedefi milli takımda oynamaktır. Almanya için forma giymek, hayal edebileceğim en güzel şeylerden biri. Bu bir motivasyon kaynağı olmasaydı, bir şeyler ters gidiyor demektir," dedi.
Dünya Kupası'na tek bir milli maç bile oynamadan! Julian Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunda bir sonraki çarpıcı değişikliği gerçekleştiriyor
Perşembe günü kadro açıklanmadan önce Mart ayında oynanan son hazırlık maçlarında bile El Mala'nın kadroda yer alması konusu hararetli bir şekilde tartışılmıştı. Ofansif kanat oyuncusu, geçtiğimiz Bundesliga sezonunun yıldızlarından biriydi; ancak Nagelsmann, Köln formasıyla sergilediği etkileyici gol ortalamasına rağmen onu Gana ve İsviçre ile oynanacak milli maçlar için kadroya almadı.
Nagelsmann, bu kararını - ve aynı zamanda Bayern'in yıldızı Lennart Karl'ı kadroya almasını - El Mala'nın o dönemde Köln'de, o zamanki teknik direktör Lukas Kwasniok yönetiminde yeterince süre almamış olmasıyla gerekçelendirdi. Ayrıca, Kölnlü oyuncunun defansif performansını da eleştirdi.
"Bayern'de mi yoksa Köln'de mi olduğun arasında yine de bir fark var. Köln'de daha fazla süre alması gerekiyor," diye Mart ayı başında büyük yankı uyandıran kicker dergisine verdiği röportajda Nagelsmann açıkladı: "Ve bu açıklama Lukas Kwasniok'a yönelik değil, çünkü onu, oyun için neye ihtiyacı olduğunu, savunmada da dahil olmak üzere, çok iyi gözlemleyen bir teknik direktör olarak tanıdım. Said, Köln'de as kadroda yer alması ve her zaman oynaması gerektiğini düşünmelidir. Ancak o sadece yüzde 50 oranında oynuyor, bu çok az. Ve bu, sık sık düşünüldüğü gibi antrenörün suçu değil, savunmada ne kadar istikrarlı çalıştığına bağlı."
El Mala, 1. FC Köln'ün ilk Bundesliga sezonunda takımın kurtarıcısı oluyor
El Mala, özellikle sezonun başında Kwasniok tarafından ara sıra yedek kulübesine gönderilse de, bu genç oyuncu attığı goller ve yaptığı asistlerle o dönemden itibaren küme düşme mücadelesinde takımın en büyük güvencesi olmuştu. Mart sonunda Kwasniok'un istifasından bu yana El Mala, halefi Rene Wagner yönetiminde her Bundesliga maçında ilk 11'de yer aldı. Alman futbolunun en üst ligindeki ilk sezonunu 13 gol ve 5 asistle tamamladı.
Milli takım düzeyinde de etkili olabileceğini ise Alman U21 takımında kanıtladı. Nagelsmann'ın kadroya almaması, teknik direktör Antonio Di Salvo tarafından seve seve kabul edildi ve El Mala, hayati önem taşıyan Yunanistan'a karşı oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında Alman genç milli takımını zafere taşıdı. Büyükannesi kısa süre önce vefat ettiği için, gol sevinci sırasında gözyaşlarına boğuldu. "Golü attığımda içimden her şey fışkırdı. Hayatımın en duygusal anıydı - gözyaşlarımı tutamadım," dedi El Mala maçtan sonra.
Şimdi Nagelsmann'ın araması karşısında belki de sevinç gözyaşlarını tutamayacak, ancak Dünya Kupası hazırlıkları başladığında bu, El Mala'nın A Milli Takım kadrosunda yer alacağı ilk dönem olmayacak.
Nagelsmann, Kasım ayında El Mala'yı Lüksemburg ve Slovakya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçları kadrosuna çağırmış, ancak Lüksemburg maçından sonra onu sahaya sürmeden, o dönemde Avrupa Şampiyonası elemelerinde sırtını duvara dayamış olan U21 takımına geri göndermişti.