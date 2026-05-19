Kölner Stadt-Anzeiger ve Bild gazetelerininuyumlu haberlerine göre, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 1. FC Köln'de forma giyen 19 yaşındaki oyuncuya, henüz tek bir A milli takım maçı bile oynamamış olmasına rağmen Dünya Kupası kadrosuna alınacağını bildirdi.Bu, El Mala için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor. "Her futbolcunun hedefi milli takımda oynamaktır. Almanya için forma giymek, hayal edebileceğim en güzel şeylerden biri. Bu bir motivasyon kaynağı olmasaydı, bir şeyler ters gidiyor demektir," dedi.
Dünya Kupası'na tek bir milli maç bile oynamadan! Julian Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunda bir kez daha sansasyonel bir değişiklik yapıyor
Perşembe günü kadro açıklanmadan önce Mart ayında oynanan son hazırlık maçlarında bile El Mala'nın kadroya alınması konusu hararetli bir şekilde tartışılmıştı. Bu hücumcu kanat oyuncusu, geçtiğimiz Bundesliga sezonunun yıldızlarından biriydi; ancak Nagelsmann, Köln formasıyla sergilediği etkileyici gol ortalamasına rağmen onu Gana ve İsviçre ile oynanacak milli maçlar için kadroya almadı.
Nagelsmann, bu kararını - ve aynı zamanda Bayern'in yıldızı Lennart Karl'ı kadroya almasını - El Mala'nın o dönemde Köln'de, o zamanki teknik direktör Lukas Kwasniok yönetiminde yeterince süre almamış olmasıyla gerekçelendirdi. Ayrıca, Kölnlü oyuncunun defansif performansını da eleştirdi.
"Bayern'de mi yoksa Köln'de mi olduğun arasında yine de bir fark var. Köln'de daha fazla süre alması gerekiyor," diye Mart ayı başında büyük yankı uyandıran kicker dergisine verdiği röportajda Nagelsmann açıkladı: "Ve bu açıklama Lukas Kwasniok'a yönelik değil, çünkü onu, oyun için neye ihtiyacı olduğunu, savunmada da dahil olmak üzere, çok iyi gözlemleyen bir teknik direktör olarak tanıdım. Said, Köln'de as kadroda yer alması ve her zaman oynaması gerektiğini düşünmelidir. Ancak o sadece yüzde 50 oranında oynuyor, bu çok az. Ve bu, sık sık düşünüldüğü gibi antrenörün suçu değil, savunmada ne kadar istikrarlı çalıştığına bağlı."
El Mala, 1. FC Köln'ün ilk Bundesliga sezonunda takımın kurtarıcısı oluyor
El Mala, özellikle sezonun başında Kwasniok tarafından ara sıra yedek kulübesine gönderilse de, bu genç oyuncu attığı goller ve yaptığı asistlerle o dönemden itibaren küme düşme mücadelesinde takımın en büyük güvencesiydi. Mart sonunda Kwasniok'un istifasından bu yana El Mala, halefi Rene Wagner yönetiminde her Bundesliga maçında ilk 11'de yer aldı. Alman futbolunun en üst ligindeki ilk sezonunu 13 gol ve 5 asistle tamamladı.
Milli takım düzeyinde de etkili olabileceğini, Alman U21 takımında kanıtladı. Nagelsmann'ın kadroya almaması, teknik direktör Antonio Di Salvo tarafından seve seve kabul edildi ve El Mala, hayati önem taşıyan Yunanistan'a karşı oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında Alman genç milli takımını zafere taşıdı. Büyükannesi kısa süre önce vefat ettiği için, gol sevinci sırasında gözyaşlarına boğuldu. "Golü attığımda içimden her şey fışkırdı. Hayatımın en duygusal anıydı - gözyaşlarımı tutamadım," dedi El Mala maçtan sonra.
Şimdi Nagelsmann'ın araması karşısında belki de sevinç gözyaşlarını tutamayacak, ancak Dünya Kupası hazırlıkları başladığında bu, El Mala'nın A Milli Takım kadrosunda yer alacağı ilk dönem olmayacak.
Nagelsmann, Kasım ayında El Mala'yı Lüksemburg ve Slovakya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçları kadrosuna çağırmış, ancak Lüksemburg maçından sonra onu sahaya sürmeden, o dönemde Avrupa Şampiyonası elemelerinde sırtını duvara dayamış olan U21 takımına geri göndermişti.
Bayern'in yıldızı Lennart Karl da Dünya Kupası kadrosunda: "En iyiler arasında en iyi izlenimi bıraktı"
Karl ise artık çok daha fazla A milli takım tecrübesine sahip; El Mala'nın aksine, Mart ayında milli takımdaki ilk adımlarını büyük bir başarıyla attı. Sky'a göre, onun da Dünya Kupası biletini garantilediği söyleniyor.
Bayern'in genç oyuncusu, Mart ayında İsviçre'ye karşı (4:3) yedek olarak milli takımdaki ilk maçına çıktı ve Gana'ya karşı (2:1) da oyuna girdi. Nagelsmann o zamanlar "Harika bir izlenim bıraktı" demişti: "Cesur, ama aynı zamanda alçakgönüllü. Doğal bir yeteneği var, iyi pozisyon alıyor ve sahada iyi hareket ediyor." Ve devam etti: "Zaman içinde kadroya aldığımız tüm genç oyuncular arasında en iyi izlenimi o bıraktı."
Karl, bu sezon Bayern formasıyla oynadığı 39 resmi maçta 9 gol attı ve 8 golün hazırlayıcısı oldu.