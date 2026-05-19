Perşembe günü kadro açıklanmadan önce Mart ayında oynanan son hazırlık maçlarında bile El Mala'nın kadroya alınması konusu hararetli bir şekilde tartışılmıştı. Bu hücumcu kanat oyuncusu, geçtiğimiz Bundesliga sezonunun yıldızlarından biriydi; ancak Nagelsmann, Köln formasıyla sergilediği etkileyici gol ortalamasına rağmen onu Gana ve İsviçre ile oynanacak milli maçlar için kadroya almadı.

Nagelsmann, bu kararını - ve aynı zamanda Bayern'in yıldızı Lennart Karl'ı kadroya almasını - El Mala'nın o dönemde Köln'de, o zamanki teknik direktör Lukas Kwasniok yönetiminde yeterince süre almamış olmasıyla gerekçelendirdi. Ayrıca, Kölnlü oyuncunun defansif performansını da eleştirdi.

"Bayern'de mi yoksa Köln'de mi olduğun arasında yine de bir fark var. Köln'de daha fazla süre alması gerekiyor," diye Mart ayı başında büyük yankı uyandıran kicker dergisine verdiği röportajda Nagelsmann açıkladı: "Ve bu açıklama Lukas Kwasniok'a yönelik değil, çünkü onu, oyun için neye ihtiyacı olduğunu, savunmada da dahil olmak üzere, çok iyi gözlemleyen bir teknik direktör olarak tanıdım. Said, Köln'de as kadroda yer alması ve her zaman oynaması gerektiğini düşünmelidir. Ancak o sadece yüzde 50 oranında oynuyor, bu çok az. Ve bu, sık sık düşünüldüğü gibi antrenörün suçu değil, savunmada ne kadar istikrarlı çalıştığına bağlı."