VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Dünya Kupası'na katılım bile tehlike altında mı? FC Bayern München, yıldız forvetinin sakatlandığını duyurdu

FC Bayern Münih, sezonun son aşamasında milli takım oyuncusu Serge Gnabry'den yoksun kalacak.

Rekor şampiyonu kulüp Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, forvet oyuncusunun sağ uyluk adduktor kaslarında yırtık meydana geldiğini ve bunun Münih kulübünün sağlık ekibi tarafından yapılan muayenede tespit edildiğini bildirdi. Kulüp, oyuncunun "uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını" tahmin ediyor.

  • 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Çarşamba günü Real Madrid ile oynanan çeyrek final rövanş maçında ilk 11'de yer almıştı, ancak yaklaşık bir saat sonra oyundan çıkarıldı ve yerine Jamal Musiala girdi. O sırada herhangi bir sakatlık belirtisi görülmemişti.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Serge Gnabry, FC Bayern'in VfB Stuttgart'a karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek

    Almanya'nın rekor şampiyonu, VfB Stuttgart ile oynayacağı ve bir puan kazanması halinde şampiyonluğu erken garantilemesi mümkün olan Bundesliga maçında Gnabry kesinlikle forma giyemeyecek. Ancak bunun ötesinde ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı henüz belli değil.

    Gnabry, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın yaz aylarında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor. 30 yaşındaki oyuncunun turnuvaya (11 Haziran-19 Temmuz) katılıp katılamayacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.

