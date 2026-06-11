Dünya Kupası'na hazır mısınız? Meksika efsanesi Jared Borgetti, Santiago Gimenez'in AC Milan'daki zorluklarını açıklıyor – gol atamadığı bir Serie A sezonu, formdan düşmüş forveti büyük turnuvaya taşıyor

Gimenez, Feyenoord formasıyla Hollanda’da etkileyici istatistikler ortaya koyduktan sonra Şubat 2025’te San Siro’ya transfer oldu; 105 maçta 65 gol attı ve De Kuip’te geçirdiği iki tam sezonda her ikisinde de 20 gol barajını aştı.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Meksikalı oyuncuyu kadrolarına katmak için ilgi gösterdi, ancak bir ara Premier League'den gelen teklifler reddedildi. Çocukluğundan beri Rossoneri taraftarı olan Gimenez, Milano'ya gitme kararı aldı.

Gimenez, San Siro'ya geldikten sonra altı gol attı, ancak yeni ortamında hiçbir zaman tam olarak ikna edici olamadı. Bu parıltı eksikliği, profesyonel konfor alanının dışına çıktığında hızlı bir şekilde uyum sağlamanın hiçbir zaman kolay olmaması nedeniyle, başlangıçtaki zorluklara bağlandı.

Ancak, İtalya'daki ilk tam sezonunda sakatlık sorunları bu iri cüsseli forveti rahatsız etti ve beş ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden oldu. İvme ve özgüven eksikliği nedeniyle, geçtiğimiz sezonda sadece bir Coppa Italia golü kaydetti. San Siro'da bir yenilenme sürecinin yaşanmasıyla - teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ayrılması ve birkaç kıdemli yıldızın geleceğinin sorgulanmasıyla - Gimenez için başka bir transfer gündeme geldi.