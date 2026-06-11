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Dünya Kupası'na hazır mısınız? Meksika efsanesi Jared Borgetti, Santiago Gimenez'in AC Milan'daki zorluklarını açıklıyor – gol atamadığı bir Serie A sezonu, formdan düşmüş forveti büyük turnuvaya taşıyor
Sakatlık sorunları, Gimenez'in İtalya'daki performansını olumsuz etkiledi
Gimenez, Feyenoord formasıyla Hollanda’da etkileyici istatistikler ortaya koyduktan sonra Şubat 2025’te San Siro’ya transfer oldu; 105 maçta 65 gol attı ve De Kuip’te geçirdiği iki tam sezonda her ikisinde de 20 gol barajını aştı.
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Meksikalı oyuncuyu kadrolarına katmak için ilgi gösterdi, ancak bir ara Premier League'den gelen teklifler reddedildi. Çocukluğundan beri Rossoneri taraftarı olan Gimenez, Milano'ya gitme kararı aldı.
Gimenez, San Siro'ya geldikten sonra altı gol attı, ancak yeni ortamında hiçbir zaman tam olarak ikna edici olamadı. Bu parıltı eksikliği, profesyonel konfor alanının dışına çıktığında hızlı bir şekilde uyum sağlamanın hiçbir zaman kolay olmaması nedeniyle, başlangıçtaki zorluklara bağlandı.
Ancak, İtalya'daki ilk tam sezonunda sakatlık sorunları bu iri cüsseli forveti rahatsız etti ve beş ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden oldu. İvme ve özgüven eksikliği nedeniyle, geçtiğimiz sezonda sadece bir Coppa Italia golü kaydetti. San Siro'da bir yenilenme sürecinin yaşanmasıyla - teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ayrılması ve birkaç kıdemli yıldızın geleceğinin sorgulanmasıyla - Gimenez için başka bir transfer gündeme geldi.
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Meksika efsanesi, Gimenez’in AC Milan’daki zorluklarını değerlendiriyor
Yeni bir başlangıcın faydalı olup olmayacağı sorusuna yanıt veren, ülkesinin tüm zamanların en çok gol atan ikinci futbolcusu olan eski Meksika yıldızı Borgetti, Dünya Kupası bahislerinin adresi 10bet adına GOAL’a şunları söyledi: “Maalesef İtalya’ya geçiş, Santiago için iyi bir yıl olmadı, ancak bu durum sadece oyuncuya ya da onun sorunlarına bağlı değil. Bence sakatlığı da istikrarlı bir performans sergilemesini, ilk 11'de yer almasını ve Hollanda'da gösterdiği seviyeye ulaşmasını engelleyen önemli bir faktör oldu.
“Bence Milan genel olarak iyi performans gösteremedi ve bir takım iyi oynamadığında hiçbir oyuncu gerçekten öne çıkamaz. Bu sezon Milan'da herhangi bir oyuncunun öne çıktığını söylemek, bence abartmak ya da sırf söylemek için söylemek olur, bu yüzden takımın da pek yardımcı olduğunu düşünmüyorum.
“O, takımın iyi oynamasına, oyun sisteminin kendi stiline uymasına ihtiyaç duyan bir oyuncu; ancak bu şekilde gol fırsatları yakalayabilir ve takımın yararlanabileceği birçok fırsat yaratabilir. Form düşüşünün kısmen kendisine, kısmen de takıma bağlı olduğunu düşünüyorum ve tabii ki atmosfer de bireysel performansını etkiliyor.”
Gimenez, 2026 Dünya Kupası'nda yıldız olabileceğinden emin
Gimenez, hakkını vermek gerekirse, iyimser kalmaya çalışıyor ve Milano’da arzu edilen etkiyi yaratabileceğine hâlâ inanıyor – üstelik zorlu taraftar kitlesi, diğer oyunculara gösterdiği kadar şiddetli bir tepkiyle henüz ona sırtını dönmedi.
Billboard Italia'ya verdiği demeçte Gimenez şöyle diyor: “Çocukluğumdan beri Milan taraftarıyım, bu yüzden daha önce sadece televizyondan izleyebildiğim o stadyumda oynamak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Taraftarlar beni büyük bir sevgiyle karşıladılar ve henüz istediğim performansı gösterememiş olmama rağmen, beni desteklemeye ve bana güvenmeye devam ediyorlar. Tıpkı bir aile gibi.”
2026 Dünya Kupası'nda moral verici bir performans sergilemesi halinde Gimenez, San Siro'ya geri dönerek onu bekleyen birçok zorluğun üstesinden gelmeye hazır olacak ve sporun en büyük sahnesinde başarıya ulaşmaya kararlı.
Gimenez, Meksika topraklarında düzenlenecek FIFA’nın en önemli etkinliğine katılmakla ilgili şunları söyledi: “Milli takım forması giydiğinizde, bütün bir ülkeyi temsil edersiniz, bu yüzden büyük bir sorumluluğunuz vardır, ama aynı zamanda bu harika bir şeydir. Meksika’nın, halkıyla birlikte, kendi evinde çok güçlü olduğunu biliyorum. Bunun harika bir Dünya Kupası olacağına inanıyorum. Meksika kazanacak ve ben de gol kralı olacağım!”
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Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika ile karşılaşacak
Gimenez'in muhtemel forvet liderliğinde Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında sahaya çıkacak. Küresel zafer için verilen son mücadele Perşembe günü efsanevi Azteca Stadyumu'nda Güney Afrika ile oynanacak.
Bundan sonra El Tri, A Grubu'ndaki diğer maçlarda Güney Kore ve Çekya ile karşılaşacak. Plan, Gimenez'in takımını eleme turlarına taşımaya yardımcı olması ve ardından Milano'ya dönerek, 2029 yazına kadar sürecek sözleşmesini yerine getirirken, orada şüphecileri susturmaya hazır olması.