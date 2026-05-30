Çeviri:
Dünya Kupası'na gitmeden önce: Deniz Undav'ın VfB Stuttgart'taki geleceğine ilişkin kararın verildiği bildiriliyor
Yeni sözleşme, forvetin sahada geçirdiği süreye bağlı olarak 2030'a kadar uzatma opsiyonunu da içeriyor. Undav'ın gelecekte yıllık altı milyon avro kazanması bekleniyor. Şu anda sezon başına 4,5 milyon avro kazanıyor. Ayrıca, sözleşme uzatmasının kendisine üç milyon avroluk bir imza parası ile tatlandırıldığı iddia ediliyor. Bu rakam, Stuttgart standartlarına göre rekor seviyede.
Dünya Kupası öncesinde varılan anlaşma ile Undav istediğini elde etti. Bild gazetesine göre, son günlerde VfB'ye bir ültimatom vermiş ve Salı gününe kadar bir anlaşma yapılmasını istemişti. Dünya Kupası'na gitmeden önce bir anlaşma sağlanamazsa, görüşmelerin "şimdilik askıya alınacağı" belirtilmişti. Bu durumda, 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması bu yaz için gündemden kalkacak ve VfB, Undav'ı bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktı.
Deniz Undav, 2024 yılından beri VfB Stuttgart'ta forvet olarak oynuyor
Undav'ın kendisi, kupa finalisti kulübün yetkililerine çok daha önceden VfB'de uzun vadeli kalmayı ciddi olarak düşünebileceğini belirtmiş. Hem kulüpte hem de şehirde ailesiyle birlikte çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Ancak Undav'ın etkileyici performansları, uluslararası ve mali gücü daha yüksek kulüplerin de bu DFB forvetine ilgi duymasına neden olmuş.
Undav, Schwaben formasıyla olağanüstü bir sezon geçirdi. 2024 yılında Brighton'dan yaklaşık 27 milyon euroya transfer edilen forvet, 45 resmi maçta 25 gol attı ve 14 asist yaptı. Böylece Stuttgart'ın başarılı sezonunda önemli bir rol oynadı.
VfB'den farklı olarak, Undav, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde Dünya Kupası'nda şimdilik yedek olarak rol alacak gibi görünüyor. En ön uçtaki yerin sahibi Kai Havertz'in elinden alınamayacağı düşünülüyor. Ancak Undav, Pazar akşamı kendini gösterme fırsatı bulacak: Nagelsmann'ın Cumartesi günü açıkladığı gibi, akşam Arsenal formasıyla PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek olan Havertz'in yokluğunda, Undav Finlandiya ile oynanacak dostluk maçında Almanya'nın ilk 11'inde yer alacak.
Deniz Undav’ın VfB Stuttgart’taki performans istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar 116 57 30 18