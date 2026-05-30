Dünya Kupası'na gitmeden önce: Deniz Undav'ın VfB Stuttgart'taki geleceğine ilişkin kararın verildiği bildiriliyor

Yeni sözleşme, forvetin sahada geçirdiği süreye bağlı olarak 2030'a kadar uzatma opsiyonunu da içeriyor. Undav'ın gelecekte yıllık altı milyon avro kazanması bekleniyor. Şu anda sezon başına 4,5 milyon avro kazanıyor. Ayrıca, sözleşme uzatmasının kendisine üç milyon avroluk bir imza parası ile tatlandırıldığı iddia ediliyor. Bu rakam, Stuttgart standartlarına göre rekor seviyede.

Dünya Kupası öncesinde varılan anlaşma ile Undav istediğini elde etti. Bild gazetesine göre, son günlerde VfB'ye bir ültimatom vermiş ve Salı gününe kadar bir anlaşma yapılmasını istemişti. Dünya Kupası'na gitmeden önce bir anlaşma sağlanamazsa, görüşmelerin "şimdilik askıya alınacağı" belirtilmişti. Bu durumda, 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması bu yaz için gündemden kalkacak ve VfB, Undav'ı bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktı.