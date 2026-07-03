Dünya Kupası: Meksika-İngiltere maçı, fırtına ve yıldırım riski nedeniyle erken oynanabilir. Brezilya-Norveç maçı ertelenebilir

Yıldırımlar bu Dünya Kupası’nın belirleyici unsurlarından biri. Bir yıl önce Kulüpler Dünya Kupası’nda da olduğu gibi, fırtınalar ve şiddetli yağmurlar maçların geçici olarak kesintiye uğramasına neden olabilir; tıpkı 23 Haziran’da Fransa-Irak maçında ilk 45 dakikanın ardından iki saat süreyle askıya alınması ya da Meksika-Ekvador maçının başlama saatinin ertelenmesi gibi.

5 Temmuz Pazar günü yerel saatle 18:00’de (6 Temmuz Pazartesi günü İtalya saatiyle 02:00) oynanacak Meksika-İngiltere sekizinci final maçında da benzer bir durumun yaşanmasını önlemek için, Gazzetta dello Sport’un haberine göre FIFA, Mexico City’de öğleden sonra geç saatlerde beklenen fırtınayı önlemek amacıyla maçın saatini öne almayı değerlendiriyor.