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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dünya Kupası: Meksika-İngiltere maçı, fırtına ve yıldırım riski nedeniyle erken oynanabilir. Brezilya-Norveç maçı ertelenebilir

Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası

Meksika-İngiltere maçı, yıldırımlar nedeniyle öne alınabilir.

Yıldırımlar bu Dünya Kupası’nın belirleyici unsurlarından biri. Bir yıl önce Kulüpler Dünya Kupası’nda da olduğu gibi, fırtınalar ve şiddetli yağmurlar maçların geçici olarak kesintiye uğramasına neden olabilir; tıpkı 23 Haziran’da Fransa-Irak maçında ilk 45 dakikanın ardından iki saat süreyle askıya alınması ya da Meksika-Ekvador maçının başlama saatinin ertelenmesi gibi.

5 Temmuz Pazar günü yerel saatle 18:00’de (6 Temmuz Pazartesi günü İtalya saatiyle 02:00) oynanacak Meksika-İngiltere sekizinci final maçında da benzer bir durumun yaşanmasını önlemek için, Gazzetta dello Sport’un haberine göre FIFA, Mexico City’de öğleden sonra geç saatlerde beklenen fırtınayı önlemek amacıyla maçın saatini öne almayı değerlendiriyor.

  • YILDIRIM RİSKİ

    5 Temmuz Pazar günü öğleden sonra, Meksiko'da bir fırtına bekleniyor. Olumsuz hava koşulları, hakemin maçın başlama saatini ertelemesine veya maçı başka bir tarihe kaydırmasına neden olabilir. Oldukça fazla sıkıntıya yol açacak bu çözümlerin önüne geçmek için FIFA ve iki federasyon, maçın vaktinin öne alınmasını değerlendiriyor.

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  • YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    Plan, maçı altı saat önealmakve böylece 5 Temmuz Pazar günü yerel saatle 12:00'de, İtalya saatiyle 20:00'de oynamaktır. Nihai karar henüz alınmadı, ancak FIFA ve federasyonlar en iyi çözümü bulmak için çalışıyorlar.

  • BREZİLYA-NORVEÇ MAÇI YARIM SAAT ERTELENDİ

    The Athletic’in haberine göre, Meksika-İngiltere maçının muhtemel erken oynanmasının bir sonucu olarak Brezilya-Norveç maçı ertelenebilir. Yerel saatle 16:00'da (İtalya saatiyle 22:00) oynanması planlanan maç, bir maçın bitişi ile diğerinin başlangıcının çakışması riskini önlemek için yarım saat ertelenebilir. Brezilya Futbol Federasyonu sözcüsü, "Bir değişiklik mümkün, FIFA'nın kararını bekliyoruz" dedi.

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