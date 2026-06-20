Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Maguire, New York’ta kartlar dağıtıyor

ABD gezisi sırasında İngiliz stoper, Gary Lineker’in podcast’ine konuk oldu, Times Meydanı’nda Manchester United taraftarlarıyla buluştu ve büyük tutkusu olan golfe zaman ayırdı. Saha dışında olsa da yine de ilgi odağı olan Maguire, çok daha farklı hayal ettiği bir yazın başrol oyuncusu oldu.