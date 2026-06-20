İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Harry Maguire, yine de ABD’de önemli bir rol üstlendi. Teknik direktör Thomas Tuchel'in kendisini Dünya Kupası kadrosundan çıkarma kararını "şok edici ve yıkıcı" olarak nitelendiren Manchester United'ın savunma oyuncusu, New York'ta Dünya Kupası Panini albümüyle ilgili bir tanıtım etkinliğinde görüldü ve taraftarlara kartlar dağıttı.
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Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Maguire, New York’ta kartlar dağıtıyor
ABD gezisi sırasında İngiliz stoper, Gary Lineker’in podcast’ine konuk oldu, Times Meydanı’nda Manchester United taraftarlarıyla buluştu ve büyük tutkusu olan golfe zaman ayırdı. Saha dışında olsa da yine de ilgi odağı olan Maguire, çok daha farklı hayal ettiği bir yazın başrol oyuncusu oldu.