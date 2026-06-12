Phil Foden’ın yazı oldukça sıra dışı bir hal aldı. 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna alınmayan Manchester City’nin yetenekli oyuncusu, özellikle zorlu geçen bir sezonun ardından bu zorunlu ara dönemini, zihinsel huzurunu ve fiziksel kondisyonunu yeniden kazanmak için değerlendiriyor.





Geride kalan sezon, aslında onun istikrarını ve performansını sınırlayan çeşitli fiziksel sorunlarla geçti ve bu durum, teknik direktör Thomas Tuchel'in seçimlerini de kaçınılmaz olarak etkiledi. Üç Aslanlar'ın teknik direktörü, Dünya Kupası için orta saha oyuncusundan vazgeçmeye karar verdi ve İngiltere'nin Hırvatistan, Gana ve Panama ile L Grubu'nda mücadele edeceği bu yolculukta başka çözümleri tercih etti.



