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foden Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Dünya Kupası kadrosuna alınmayan Foden, balıkçılarla birlikte oynuyor

P. Foden
M.City

Sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından, Manchester City'nin yetenekli oyuncusu için kendini yenileme zamanı geldi

Phil Foden’ın yazı oldukça sıra dışı bir hal aldı. 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna alınmayan Manchester City’nin yetenekli oyuncusu, özellikle zorlu geçen bir sezonun ardından bu zorunlu ara dönemini, zihinsel huzurunu ve fiziksel kondisyonunu yeniden kazanmak için değerlendiriyor.


Geride kalan sezon, aslında onun istikrarını ve performansını sınırlayan çeşitli fiziksel sorunlarla geçti ve bu durum, teknik direktör Thomas Tuchel'in seçimlerini de kaçınılmaz olarak etkiledi. Üç Aslanlar'ın teknik direktörü, Dünya Kupası için orta saha oyuncusundan vazgeçmeye karar verdi ve İngiltere'nin Hırvatistan, Gana ve Panama ile L Grubu'nda mücadele edeceği bu yolculukta başka çözümleri tercih etti.


  • BALIKÇILARLA

    İngiltere milli takımı grup aşaması hazırlıklarına odaklanmışken, Foden formunu korumak için oldukça özgün bir yol seçti. 2000 doğumlu oyuncu, profesyonel futbolun spot ışıklarından uzakta beslediği büyük tutkularından biri olan spor balıkçılığı ürünlerinde uzmanlaşmış bir şirketin kurumsal kampı kapsamında düzenlenen dostluk maçında boy gösterdi.


    Etkinliğe katıldığı görüntüler, zorlu ayların ardından kendi neslinin en yetenekli oyuncularından birini sahada görmek isteyen İngiliz taraftarların dikkatini hızla çekti. Foden için bu, kariyerini etkileyen sakatlıkları geride bırakıp gelecek sezonun başlangıcında en iyi şekilde sahaya çıkmak amacıyla dinlenme ve düşünme dönemi.


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