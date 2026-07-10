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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Dünya Kupası: İspanya, Merino'nun golüyle Belçika'yı mağlup etti ve Fransa ile oynayacağı yarı finale yükseldi. Kırmızı Furies, İtalya'nın rekoruna 1 gol uzaklıkta

İspanya - Belçika
Dünya Kupası
İspanya
Belçika

2026 Dünya Kupası’nın ikinci çeyrek final maçında İspanya-Belçika 2-1

İspanya, Los Angeles’ın Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu’nda Belçika’yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükseldi. Salı günü İtalyan saatiyle 21.00’de Dallas’ta İspanya, Fransa ile karşılaşacak.


Kırmızı Şeytanlar ilk yarının ilk bölümünde maçı domine etti ve Fabian Ruiz'in golüyle öne geçti, ancak en iyi anlarında skoru ikiye katlayacak golü bulamadı. Böylece, ilk fırsatta Belçika, De Ketelaere'nin kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Daha dengeli geçen ikinci yarıda İspanya yavaş yavaş sahayı kontrol altına aldı ve bir dizi oyuncu değişikliğinin ardından De la Fuente’nin takımı, maçın son dakikalarında Merino’nun golüyle galibiyete ulaştı. Bu gol, sakatlanan Courtois’nın yerine oyuna giren Lammens’in beceriksiz bir kurtarışının ardından geldi. Tıpkı sekizinci turda Portekiz karşısında olduğu gibi, Merino maçın sonlarında yedek kulübesinden oyuna girerek maçı belirledi.


İspanya, tüm turnuvalarda son 36 maçını da kaybetmedi; Avrupa milli takımları tarihinde sadece İtalya (2018 ile 2021 arasında 37 maç), daha uzun bir yenilmezlik serisi kaydetmiştir.



İSPANYA-BELÇİKA 2-1

GOLCÜLER: 30' Fabian Ruiz (İ), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (İ)


  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    97' - Cucurella'nın uzak mesafeden attığı sol ayak şutu Lammens tarafından kurtarıldı

    92' - Unai Simon riskli bir çıkış yaptı, ancak İspanyol savunması durumu kurtararak tehlikeyi önledi

    88' - Cubarsi'nin şutuna, oldukça tereddütlü bir şekilde Lammens kısa bir şekilde sektirdi ve az önce oyuna giren Merino topu ağlara gönderdi

    71' - Kas problemi yaşayan Courtois, Lammens ile değiştirilerek sahadan çıkıyor

    62' - Karşı tarafta De Bruyne şanssız bir deneme yaptı. Hücumun tersine çevrilmesiyle Oyarzabal bir şut denedi

    61' - Yine Yamal, yine sol ayağıyla kavisli bir şut çeker, Courtois kurtarır

    55' - Doku ve De Bruyne'nin yönlendirdiği güzel bir atakta, De Cuyper'in vuruşu ağın dışına gidiyor

    52' - Yamal'ın tehlikeli sol ayağıyla çektiği şut, Belçika savunması tarafından köşeye çelindi

    41' - De Ketelaere, Castagne'nin sağ kanattan ortaladığı topu iki adım mesafeden güzel bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek skoru eşitledi

    40' - Yine Yamal, ilerleyen bir atak sonrasında sol ayağıyla direğin yanından dışarıya giden bir şut attı

    35' - Yamal'ın ceza sahası sınırından attığı serbest vuruş, Courtois tarafından iyi bir şekilde kurtarıldı

    30' - Dani Olmo'nun şut-orta karışımı vuruşunu Courtois kurtardı; topa Fabian Ruiz yetişti ve sağ ayağıyla İspanya'yı öne geçiren golü attı

    21' - Yamal, ceza sahası sınırından sol ayağıyla kavisli bir şut denedi, ancak top dışarıya çıktı

    10' - Rodri'nin şutu Ngoy tarafından kurtarıldı


    Maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce, ısınma sırasında Tielemans'ın fiziksel bir sorunu ortaya çıktı: Garcia tarafından başlangıçta ilk on birde yer alan orta saha oyuncusu, Vanaken ile değiştirildi. Tielemans yedek kulübesine bile girmedi.

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  • İSPANYA-BELÇİKA, MAÇ SONUÇLARI

    İSPANYA-BELÇİKA 2-1

    GOLCÜLER: 30' Fabian Ruiz (İ), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (İ)


    İSPANYA (4-3-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (55' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (86' Merino), Baena (55' Ferran Torres); Oyarzabal (79' Nico Williams). Teknik Direktör: De la Fuente.


    BELÇİKA (4-2-3-1): Courtois (71' Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (60' Seys); Raskin, Vanaken (60' Lukaku); Trossard (60' Witsel), De Bruyne (86' Saelemaekers), Doku; De Ketelaere. Teknik Direktör: Garcia.


    HAKEM: Oliver (İNG)

    KIRMIZI KART:

    SARI KART: Cubarsi (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)



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