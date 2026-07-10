İspanya, Los Angeles’ın Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu’nda Belçika’yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükseldi. Salı günü İtalyan saatiyle 21:00’de Dallas’ta İspanya, Fransa ile karşılaşacak.





“Kırmızı Furia” ilk yarının ilk bölümünde maçı domine etti ve Fabian Ruiz’in golüyle öne geçti, ancak en iyi anlarında skoru ikiye katlayacak golü bulamadı. Böylece, ilk fırsatta Belçika, De Ketelaere'nin kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Daha dengeli geçen ikinci yarıda İspanya yavaş yavaş sahayı kontrol altına aldı ve bir dizi oyuncu değişikliğinin ardından De la Fuente'nin takımı, maçın son dakikalarında Merino'nun golüyle galibiyete ulaştı. Tıpkı sekizinci turda Portekiz maçında olduğu gibi, Merino maçın sonlarında yedek kulübesinden oyuna girdi ve maçı belirledi.





İspanya, tüm turnuvalarda son 36 maçın hiçbirini kaybetmedi; Avrupa milli takımları tarihinde sadece İtalya (2018 ile 2021 arasında 37 maç), daha uzun bir yenilmezlik serisi kaydetmiştir.









İSPANYA-BELÇİKA 2-1

GOLLER: 30' Fabian Ruiz (İ), 41' De Ketelaere (B), 88' Merino (İ)



