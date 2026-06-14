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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

Dünya Kupası: İskoçya, Haiti'yi 1-0 yendi; McGinn'in golüyle Brezilya ve Fas'ın önünde birinci sıraya yerleşti. Tartan Army, McTominay ile hayaller kuruyor ama Karayip ekibi de alkışları hak ediyor

Dünya Kupası
Haiti - İskoçya
Haiti
İskoçya

2026 Dünya Kupası'nda Haiti ile İskoçya arasındaki maç nasıl geçti?

28 yıl aradan sonra İskoçya Dünya Kupası'na geri dönüyor ve bunu İtalya 90'dan beri beklediği bir galibiyetle yapıyor. Haiti'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet, Clarke'ın takımına C Grubu'nda birinciliği ve artık eleme turuna yükselmeyi garantiledi. Pierrot ve arkadaşları, kaybettikleri halde son ana kadar direndiler ve hatta 1974'ten bu yana ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda tarihi bir beraberliğe çok yaklaştılar. McGinn maçı belirledi, McTominay ise direğe çarptı.


İskoçya, Brezilya ile Fas arasındaki beraberlikten yararlanarak Haiti'yi kıl payı mağlup etti ve grubunda birinci sıraya yerleşti. Maçın başından sonuna kadar dengeli geçen karşılaşmada, farkı şampiyonlar yarattı. McTominay önce golü kaçırdı, sonra direğe çarptı; Aston Villa'nın kaptanı McGinn, Torino'lu Adams'ın pozisyonunda rakip kalecinin sektirdiği topu değerlendirerek skoru 1-0 yaptı. Haiti'nin ikinci yarıda gösterdiği karakter ve Pierrot'nun uzatmalarda berabere kalmaya çok yaklaşmasına rağmen, maç bu skorla sona erdi. Tartan Army yeniden sevinç çığlıkları atabilir.

  • Haiti-İskoçya 0-1


    GOLCÜLER - McGinn


    GOL VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -


    85' - Haiti için ne büyük bir fırsat! Pierrot'un kafa vuruşu, top kaleyi sıyırdı

    73' - Yine McGinn, Aston Villa'nın orta saha oyuncusu skoru ikiye katlamaya çok yaklaştı

    35' - Pierrot ile Haiti için ilk iyi fırsat

    25' - İskoçya öne geçti! Adams'ın şutunu Placide kurtardı ama geri seken topu McGinn iyi ve şanslı bir şekilde yönlendirerek ağlara gönderdi

    17' - McTominay, ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top direkten döndü, Napoli oyuncusu şanssızdı

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  • MAÇ SONUÇLARI

    Haiti (4-4-2): Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Experience, Deedson (ikinci yarı 16. dk. Casimir), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (ikinci yarı 39. dk. Fortuné), Pierrot, Isidor (ikinci yarı 30. dk. Duverne). Yedekler: Duverger Josuè, Etienne, Joseph, Lacroix, Metusala, Nazon, Paugain, Pierre Alexandre, Pierre, Saintè Carl, Simon, Thermoncy. Teknik direktör: Migné


    İskoçya (4-4-2): Gunn, Hickey (29' Patterson), Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak (29' Christie), McTominay, Ferguson, McGinn (37' Curtis), Shankland (37' McLean), Adams (29' Dykes). Yedekler: Kelly, Fletcher, Gordon, Hirst, Hyam, McKenna, Ralston, Souttar, Stewart, Tierney. Teknik direktör: Clarke


    Hakem: Ghorbal (Cezayir)


    Sarı kartlar: Bellegarde (H), Hickey (S), McLean (S)

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