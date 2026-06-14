Dünya Kupası: İskoçya, Haiti'yi 1-0 yendi; McGinn'in golüyle Brezilya ve Fas'ın önünde birinci sıraya yerleşti. Tartan Army, McTominay ile hayaller kuruyor ama Karayip ekibi de alkışları hak ediyor

28 yıl aradan sonra İskoçya Dünya Kupası'na geri dönüyor ve bunu İtalya 90'dan beri beklediği bir galibiyetle yapıyor. Haiti'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet, Clarke'ın takımına C Grubu'nda birinciliği ve artık eleme turuna yükselmeyi garantiledi. Pierrot ve arkadaşları, kaybettikleri halde son ana kadar direndiler ve hatta 1974'ten bu yana ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda tarihi bir beraberliğe çok yaklaştılar. McGinn maçı belirledi, McTominay ise direğe çarptı.





İskoçya, Brezilya ile Fas arasındaki beraberlikten yararlanarak Haiti'yi kıl payı mağlup etti ve grubunda birinci sıraya yerleşti. Maçın başından sonuna kadar dengeli geçen karşılaşmada, farkı şampiyonlar yarattı. McTominay önce golü kaçırdı, sonra direğe çarptı; Aston Villa'nın kaptanı McGinn, Torino'lu Adams'ın pozisyonunda rakip kalecinin sektirdiği topu değerlendirerek skoru 1-0 yaptı. Haiti'nin ikinci yarıda gösterdiği karakter ve Pierrot'nun uzatmalarda berabere kalmaya çok yaklaşmasına rağmen, maç bu skorla sona erdi. Tartan Army yeniden sevinç çığlıkları atabilir.