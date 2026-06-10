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Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Dünya Kupası: İran, tribünlerden 'uygunsuz' sloganlar atılırsa maçları durduracağız

İran
Dünya Kupası

Tahran, dünya şampiyonasının başlamasından önce bir uyarıda bulunuyor

İran İslam Cumhuriyeti Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, "stadyum tribünlerinde yaşanabilecek olası olaylar" olarak nitelendirdiği durumlara karşı uyarıda bulunarak, bu konunun turnuvanın gidişatını etkileyebileceğini belirtti.


Böyle bir durumda takım menajeri maçı durdurma "yükümlülüğüne" sahip olacak. İran spor sitesi 'Varzh 3'ten alıntı yapan Iranwire'a göre, bakan İran'ın yarışmalar sırasında resmi olmayan bayrakların dalgalanmasına veya protesto sloganlarının atılmasına karşı "son derece hassas" olacağını vurguladı.


  • "Oynadığımız stadyumlarda İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağı veya sembolünden farklı bir bayrak ya da sembol görürsek – France Presse tarafından aktarılan ve İtalya'da Ansa tarafından yayınlanan Donyamali'nin sözleri – ya da kurallara aykırı sloganlar atılırsa, takım yöneticisinin maçı durdurma görevi kesinlikle olacaktır."


    "Durumu düzeltmek organizatörlerin sorumluluğundadır," diye ekledi. AFP'nin hatırlattığı üzere, FIFA kuralları Dünya Kupası maçları sırasında siyasi sembolleri yasaklamaktadır. Daha önce İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, FIFA başkanına mektuplar yazarak benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için önlem alınmasını talep etmişti.


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