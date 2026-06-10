Dünya Kupası: İran, tribünlerden 'uygunsuz' sloganlar atılırsa maçları durduracağız

"Oynadığımız stadyumlarda İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağı veya sembolünden farklı bir bayrak ya da sembol görürsek – France Presse tarafından aktarılan ve İtalya'da Ansa tarafından yayınlanan Donyamali'nin sözleri – ya da kurallara aykırı sloganlar atılırsa, takım yöneticisinin maçı durdurma görevi kesinlikle olacaktır."





"Durumu düzeltmek organizatörlerin sorumluluğundadır," diye ekledi. AFP'nin hatırlattığı üzere, FIFA kuralları Dünya Kupası maçları sırasında siyasi sembolleri yasaklamaktadır. Daha önce İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, FIFA başkanına mektuplar yazarak benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için önlem alınmasını talep etmişti.



