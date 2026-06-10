Dünya Kupası: İran, tribünlerden 'uygunsuz' sloganlar atılırsa maçları durduracağız

İran İslam Cumhuriyeti Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, "stadyum tribünlerinde yaşanabilecek olası olaylar" olarak nitelendirdiği durumlara karşı uyarıda bulunarak, bu konunun turnuvanın gidişatını etkileyebileceğini belirtti.
Böyle bir durumda takım menajeri maçı durdurma "yükümlülüğüne" sahip olacak. İran spor sitesi 'Varzh 3'ten alıntı yapan Iranwire'a göre, bakan İran'ın yarışmalar sırasında resmi olmayan bayrakların dalgalanmasına veya protesto sloganlarının atılmasına karşı "son derece hassas" olacağını vurguladı.