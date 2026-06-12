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MEXICO-FBL-WC-2026-PRESSERAFP
Simone Gervasio

Çeviri:

Dünya Kupası, Infantino İtalya'yla alay ediyor: “Turnuvayı 64 takıma genişletebiliriz, belki böylece İtalya elemeyi geçer. Hatta 208 takıma çıkaralım da bakalım başarabilecek mi?”

İtalya
Dünya Kupası

FIFA Başkanı'nın sözleri.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ısrarlı talebiyle ilk kez üç ülkede (ABD, Meksika ve Kanada) düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası başladı. Hem övgü alan hem de eleştirilen dünya futbolunun bir numarası, şu saatlerde yeni başlayan turnuva hakkında çeşitli medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunuyor.


İtalyan kökenli İsviçreli başkanın verdiği çeşitli röportajlar arasında, Brezilya kanalı CazéTV'ye verdiği ve tartışmalara yol açan bir röportajda, İtalya Milli Takımı'ndanve üç Dünya Kupası'nda üst üste elenmesinden bahsediyor. Ve bunu Azzurri'ye alaycı bir espriyle yapıyor.

  • "48 takımlı bu Dünya Kupası'nın nasıl geçeceğini görelim. Bunun devasa bir etkinlik olduğu açık. Tüm dünyayı daha da fazla dahil etmek için 64 takımlı bir formatı zaten tartışmıştık. Bu konu FIFA Konseyi'nde gündeme getirildi, ama şimdilik 48 takımlı bu ilk Dünya Kupası'nın tadını çıkaralım. Belki İtalya 64 takımlı sistemde elemeyi geçerdi… elemeyi geçip geçemeyeceğini görmek için 208 takıma çıkabiliriz," dedi şaka yaparak ve hafifçe kıkırdayarak. Bu sözler, aslında FIFA'ya düzenli olarak kayıtlı olan milli takım sayısının 200'ün biraz üzerinde olmasına atıfta bulunuyor.

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  • Daha önce de belirtildiği gibi, bu Dünya Kupası 48 takımın katıldığı ilk turnuva olacak; bu sayı, önceki turnuvalara göre tam 16 takım daha fazla. Ancak bu yeni genişletilmiş format, gelecekte daha da genişletilebilir. Nitekim, formatın 64 milli takıma çıkarılması önerildi. Bu fikir, CONMEBOL tarafından 2025 yılında 2030 Dünya Kupası için resmi olarak önerildi: 4 takımlı 16 grupta toplam 128 maç oynanacaktı. Şu an için bu konuda bir gelişme yok, ancak gelecekte turnuva daha da genişletilebilir ve daha fazla milli takımın eleme turlarını geçmesine olanak tanınabilir. İtalya da dahil.