Dünya Kupası, Infantino İtalya'yla alay ediyor: “Turnuvayı 64 takıma genişletebiliriz, belki böylece İtalya elemeyi geçer. Hatta 208 takıma çıkaralım da bakalım başarabilecek mi?”

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ısrarlı talebiyle ilk kez üç ülkede (ABD, Meksika ve Kanada) düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası başladı. Hem övgü alan hem de eleştirilen dünya futbolunun bir numarası, şu saatlerde yeni başlayan turnuva hakkında çeşitli medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunuyor.





İtalyan kökenli İsviçreli başkanın verdiği çeşitli röportajlar arasında, Brezilya kanalı CazéTV'ye verdiği ve tartışmalara yol açan bir röportajda, İtalya Milli Takımı'ndanve üç Dünya Kupası'nda üst üste elenmesinden bahsediyor. Ve bunu Azzurri'ye alaycı bir espriyle yapıyor.