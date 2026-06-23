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Erling Haaland(C)Getty Images

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Dünya Kupası: Haaland bir kez daha iki gol attı; Torino'lu Pedersen de gol attı; Norveç, Senegal'i 3-2 yenerek son 16'ya yükseldi

Norveç - Senegal
Dünya Kupası
Norveç
Senegal

Solbakken’in takımı üst üste ikinci maçını kazandı ve şimdi grup birinciliği için Fransa ile oynayacağı doğrudan karşılaşma bekliyor

Leo Messi ve Kylian Mbappé çağırırsa, Erling Haaland elbette cevap vermekten kaçınamaz. Manchester City’nin forveti, bu Dünya Kupası’nda üst üste ikinci kez çift gol attı, golcü sıralamasında 4 gole yükseldi (Fransız oyuncuyla eşitlendi ve “La Pulga”ya 1 gol farkla yaklaştı) ve Dünya Kupası tarihinin en golcü Norveçli futbolcusu oldu. Ama en önemlisi, New York’taki MetLife Stadyumu’nda Senegal’i 3-2 yenen Solbakken’in milli takımına, bir tur önceden son 16’ya kalma garantisini kazandırdı.


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  • PEDERSEN DE GOL AT

    Sonunda, en güzel görüntü, kendi taraftarlarının bulunduğu tribünün önüne dizilen ve artık çok ünlü hale gelen “Viking Row”u canlandıran İskandinav takımının kutlamalarıydı. Afrika ikincisi karşısında elde edilen bu zorlu galibiyette bir “İtalyan”ın da imzası var: Torino’nun kanat oyuncusu Marc Pedersen, ilk yarının 43. dakikasında Mendy’yi yakın direğinden şaşırtan bir çapraz vuruşla skoru açtı. Ardından “Erling Haaland Shaw” devreye girdi; önce ikinci yarının başında Odegaard’ın asistini alarak Senegalli kaleciyi bir kez daha mağlup etti, ardından Ismaila Sarr’ın attığı golle skor geçici olarak 1-2’ye gelse de, 58. dakikada Berg’in asistiyle rahat bir dokunuşla skoru belirledi. 93. dakikada Senegal, yine Sarr'ın golüyle farkı azaltmayı başardı (Sarr, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 3'e çıkararak vatandaşı Bouba Diop'un rekoruna ulaştı), ancak Fransa'ya 1-3 yenildikten sonra iki maçta ikinci mağlubiyetini önleyemedi.


    MBAPPE VE DEMBELE, FRANSA IRAK KARŞISINDA KOLAY GALİBİYET ALDI

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  • SIRALAMA NASIL DEĞİŞİYOR?

    Bu sonuçla, I Grubu sıralamasında Fransa, Irak’a karşı aldığı rahat 3-0’lık galibiyetin ardından birinci sırada yer alıyor ve 6 puanla Norveç ile eşit durumda; Mbappé ve takım arkadaşları ile birlikte bir sonraki tura yükselmeyi garantilemiş durumda: +5’e karşı +4’lük daha iyi gol farkı sayesinde, Bleus’un Cuma akşamı oynanacak doğrudan karşılaşmada bir beraberlikle bile birinci sırayı garantilemesi yeterli olacak; Norveç ise kazanmaktan başka seçeneği yok. Irak gibi 0 puanda kalan Senegal’in, en iyi sekiz üçüncü takım arasına girip bir üst tura çıkma umudu hâlâ var, ancak gol farkını 0’a getirmek için (şu anda -3) bir sonraki rakibini en az üç gol farkla yenmesi gerekiyor.

  • MAÇ SONUÇLARI

    NORVEÇ-SENEGAL 3-2


    Golcüler: 43' M. Pedersen (N), 48', 58' E. Haaland (N), 53', 93' I. Sarr (S)


    NORVEÇ (4-3-3): Nyland; Ryerson (13' Pedersen), Ajer, Heggem (84' Ostigard), Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes (46' Berg); Sorloth (84' Bobb), Haaland, Nusa (71' Schjelderup). Teknik Direktör: Solbakken.


    SENEGAL (4-2-3-1): Mendy (63' Diaw); Diatta, Koulibaly (72' P.M. Sarr), Niakhate, Diouf (54' Jakobs); I. Gueye, P. Gueye (54' Mbaye); I. Sarr, Camara (63' Ciss), Mané; Jackson. Teknik Direktör: Thiaw.


    HAKEM: Sampaio


    SARI KART: -

    KIRMIZI KART: -

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