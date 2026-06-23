Dünya Kupası: Haaland bir kez daha iki gol attı; Torino'lu Pedersen de gol attı; Norveç, Senegal'i 3-2 yenerek son 16'ya yükseldi

Leo Messi ve Kylian Mbappé çağırırsa, Erling Haaland elbette cevap vermekten kaçınamaz. Manchester City’nin forveti, bu Dünya Kupası’nda üst üste ikinci kez çift gol attı, golcü sıralamasında 4 gole yükseldi (Fransız oyuncuyla eşitlendi ve “La Pulga”ya 1 gol farkla yaklaştı) ve Dünya Kupası tarihinin en golcü Norveçli futbolcusu oldu. Ama en önemlisi, New York’taki MetLife Stadyumu’nda Senegal’i 3-2 yenen Solbakken’in milli takımına, bir tur önceden son 16’ya kalma garantisini kazandırdı.





MESSI EFSANESİ DAHA DA BÜYÜYOR: AVUSTURYA KARŞISINDA İKİ GOL ATTI, DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN İYİ GOLCÜSÜ OLDU