AFP
Dünya Kupası gözyaşları! Neymar, Brezilya milli takımına duygusal bir dönüşün ardından eşi Bruna Biancardi uyurken ‘bütün gece ağladı’
Yıldızın duygusal gecesi
Sao Paulo’da düzenlenen bir tanıtım etkinliğinde Neymar, kadroya seçilen oyuncuların nihai listesini gördüğünde nasıl tepki verdiğine dair samimi ayrıntıları paylaştı. Forvet oyuncusu, bunun tam olarak idrak etmesinin biraz zaman aldığını ve duygusal etkisinin kendisini saatlerce uykusuz bıraktığını itiraf etti; seçilenler arasında yer almak için kat ettiği zorlu yolu düşünerek.
"Sabah 6:30 veya 7:00'de uyudum, tüm videoları izledim. Bütün gece ağlamaktan kendimi alamadım. Eşim ve kızlarımla birlikteydim, aynı yatakta uyuyorduk. Onlar uyurken ben her videoyu izleyip ağlıyordum, çünkü bu kolay değildi," diyen Neymar, Bruna Biancardi ve çocuklarıyla geçirdiği uykusuz ve duygusal geceyi ayrıntılı olarak anlattı.
- AFP
Zorlukların üstesinden gelmek ve formanın getirdiği sorumluluk
Bir başka Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etmek, özellikle son yıllarda kariyerini çevreleyen fiziksel zorluklar ve belirsizliklerin ardından, oyuncu için muazzam bir sembolik öneme sahip. Neymar, geri dönüş sürecinin sancılı olduğunu saklamadı, ancak ulaşılan hedef göz önüne alındığında son derece tatmin edici olduğunu da belirtti.
"Zordu, çetin geçti, ama sonunda buna değdi. Bu sevgiyi, bu duyguyu, Brezilyalı olmanın ve Dünya Kupası'nda her birinizi temsil etmenin verdiği hissi yaşamak için buna değdi," dedi forvet.
Dünya Kupası'nda tam bir adanmışlık sözü
Artık tüm dikkatini fiziksel ve teknik hazırlıklarına veren Neymar, kendisine destek veren milyonlarca takipçisine teşekkür etti. Bu milli takım çağrısını hayatının en önemli anlarından biri olarak gören Neymar, Brezilya Milli Takımı’nın İtalyan teknik direktörünün kendisine verdiği bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğine söz verdi.
"Brezilya'nın tüm halkına destekleri, cesaretlendirmeleri ve harika tepkileri için teşekkür ederim. Bu çok özel bir gün olacak, hayatımın geri kalanında daima hatırlayacağım bir gün olacak," diye konuştu yıldız oyuncu.
- Daily Star
Selecao'nun yıldız oyuncusu sakatlık sorunu yaşıyor
Ancak Brezilya, Neymar’ın Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçlarında forma giyip giyemeyeceğini öğrenmek için beklemek zorunda kalacak. Deneyimli forvet, ülkesi için hala merkezi bir figür olmaya devam ediyor, ancak bu son fiziksel aksilik, turnuva hazırlıklarının üzerine bir gölge düşürdü. Neymar, Pazar günü Coritiba'ya 3-0 yenildikleri maçta sağ baldırında şişmeye neden olan bir ödem sorunu yaşadı. Brezilya'daki yerel futbola döndüğünden beri formunu korumak için çok çalışsa da, bu kas sorununun ortaya çıkma zamanlaması, dünya kupası yaklaşırken hiç de ideal değil.