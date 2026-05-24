Dünya Kupası gözyaşları! Neymar, Brezilya milli takımına duygusal bir dönüşün ardından eşi Bruna Biancardi uyurken ‘bütün gece ağladı’

Sao Paulo’da düzenlenen bir tanıtım etkinliğinde Neymar, kadroya seçilen oyuncuların nihai listesini gördüğünde nasıl tepki verdiğine dair samimi ayrıntıları paylaştı. Forvet oyuncusu, bunun tam olarak idrak etmesinin biraz zaman aldığını ve duygusal etkisinin kendisini saatlerce uykusuz bıraktığını itiraf etti; seçilenler arasında yer almak için kat ettiği zorlu yolu düşünerek.

"Sabah 6:30 veya 7:00'de uyudum, tüm videoları izledim. Bütün gece ağlamaktan kendimi alamadım. Eşim ve kızlarımla birlikteydim, aynı yatakta uyuyorduk. Onlar uyurken ben her videoyu izleyip ağlıyordum, çünkü bu kolay değildi," diyen Neymar, Bruna Biancardi ve çocuklarıyla geçirdiği uykusuz ve duygusal geceyi ayrıntılı olarak anlattı.