Dünya Kupası fiyaskosunun ardından... İtalya'nın Avrupa hayalleri suya mı düşecek?

Ay'a inişler devam ederken, havacılık mühendisi Edward Murphy Jr.'ın şu ünlü sözü akla geliyor: "Bir hata olma ihtimali varsa, o hata mutlaka gerçekleşir", İtalyan futbolunun mevcut durumunu çok iyi tanımlıyor. 2026 Dünya Kupası'na üst üste üçüncü kez katılamamak, hem teknik hem de altyapı düzeyinde kapsamlı reformlara ihtiyaç duyan bir sistem için ağır bir darbe.

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, İtalya, Türkiye ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Bu, kökleri 1990 Dünya Kupası'nın "büyülü gecelerine" dayanan altyapı geliştirme projelerini başlatmak için altın bir fırsat oluşturuyor.

Buna karşılık, Türkler tesislerini dikkat çekici bir şekilde iyileştirdi; Beşiktaş'taki Vodafone Park'tan Galatasaray'daki Ali Sami Yen Stadyumu'na, Antakya'daki Yeni Hatay Stadyumu'na ve diğerlerine kadar. İtalyan stadyumlarının geleceği ise belirsizliğini koruyor; Juventus'un kalesi olan Torino'daki Allianz Stadyumu, mevcut standartları karşılayabilecek tek stadyum gibi görünüyor.

Diğer yandan, Juventus'un yanı sıra Udinese (Blu Energy Stadyumu), Atalanta (New Balance Arena Stadyumu) ve Sassuolo (Mapei Stadyumu) kendi stadyumlarına sahip. Milan ve Inter ise her ikisi de yeni San Siro stadyumu inşa etme planlarını açıkladı. Roma ise Pietralata'da, Lazio ise Flaminio'da bir stadyum projesi açıkladı. Cagliari bazı ilerlemeler kaydetti, ancak tüm bu projeler hala kağıt üzerinde ve tasarım aşamasında; hiçbiri henüz başlamadı.

Fas ve Senegali krizi sonrası... Afrika sonsuza dek değişiyor

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdülkerim'e ne oluyor?

Arbeloa, Real Madrid'in yıldızı yüzünden zor durumda

Felaketin ardından... İtalyan milli takımının başına geçecek sürpriz isim

