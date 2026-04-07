Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs

Dünya Kupası fiyaskosunun ardından... İtalya'nın Avrupa hayalleri suya mı düşecek?

Bosna Hersek - İtalya
Bosna Hersek
İtalya
World Cup Qualification UEFA
Bosna-Hersek
İtalya

Son saat yaklaşıyor!

Ay'a inişler devam ederken, havacılık mühendisi Edward Murphy Jr.'ın şu ünlü sözü akla geliyor: "Bir hata olma ihtimali varsa, o hata mutlaka gerçekleşir", İtalyan futbolunun mevcut durumunu çok iyi tanımlıyor. 2026 Dünya Kupası'na üst üste üçüncü kez katılamamak, hem teknik hem de altyapı düzeyinde kapsamlı reformlara ihtiyaç duyan bir sistem için ağır bir darbe.

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, İtalya, Türkiye ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Bu, kökleri 1990 Dünya Kupası'nın "büyülü gecelerine" dayanan altyapı geliştirme projelerini başlatmak için altın bir fırsat oluşturuyor.

Buna karşılık, Türkler tesislerini dikkat çekici bir şekilde iyileştirdi; Beşiktaş'taki Vodafone Park'tan Galatasaray'daki Ali Sami Yen Stadyumu'na, Antakya'daki Yeni Hatay Stadyumu'na ve diğerlerine kadar. İtalyan stadyumlarının geleceği ise belirsizliğini koruyor; Juventus'un kalesi olan Torino'daki Allianz Stadyumu, mevcut standartları karşılayabilecek tek stadyum gibi görünüyor.

Diğer yandan, Juventus'un yanı sıra Udinese (Blu Energy Stadyumu), Atalanta (New Balance Arena Stadyumu) ve Sassuolo (Mapei Stadyumu) kendi stadyumlarına sahip. Milan ve Inter ise her ikisi de yeni San Siro stadyumu inşa etme planlarını açıkladı. Roma ise Pietralata'da, Lazio ise Flaminio'da bir stadyum projesi açıkladı. Cagliari bazı ilerlemeler kaydetti, ancak tüm bu projeler hala kağıt üzerinde ve tasarım aşamasında; hiçbiri henüz başlamadı.

    Zamana karşı yarış ve Avrupa'dan gelen uyarılar

    Avrupa Şampiyonası'na hâlâ 6 yıl olsa da, tüm bürokratik işlemleri tamamlamak ve yeni stadyumları inşa etmek için bu süre yetersiz.

    Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Čeferin, İtalya'nın Bosna'ya karşı 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda elenmesinin ardından, "Avrupa'nın en kötü futbol altyapılarından birine sahipsiniz. Hazır olmanızı bekliyorum, aksi takdirde turnuva İtalya'da düzenlenmeyecek" diyerek İtalya'ya açık bir uyarıda bulundu.

    Asıl tehlike, Türkiye'nin tek ev sahibi ülke olma ihtimalidir. İtalya'da UEFA standartlarını karşılayan sadece bir stadyum varken, beş stadyum daha bulunması gerekmektedir.

    Temmuz ayına kadar, şehir belediyeleri, 22 Haziran 2026'da yeni başkanını açıklayacak olan İtalyan Futbol Federasyonu'na inşaat çalışmalarının ilerlemesini kanıtlayan belgeler sunmak zorundadır. Ardından İtalyan Federasyonu, Eylül/Ekim aylarında UEFA ile seçilen stadyumları görüşmeye başlayacak ve inşaat çalışmaları Mart 2027'de fiilen başlayacaktır.

    İktidar ve finansman mücadelesi

    Bu, zamanla gerçek bir yarış ve federasyon ile hükümet arasında bir iktidar mücadelesini temsil ediyor. Başarı, henüz elde edilmemiş gelirlerin elde edilmesine bağlı; bu, yıllık yaklaşık 200 milyon avro olarak tahmin edilen spor bahis gelirlerinin tanınmasıyla başlıyor ve bu da antrenman merkezleri dahil olmak üzere altyapının geliştirilmesini sağlayacak. Ayrıca, yatırım teşvikleri yoluyla vergi konularında ilerleme kaydedilmesi ve spor altyapısını karlı varlıklara dönüştürmek için bir yatırım fonu kurulması bekleniyor; bu da İtalya'da futbolun karlılığını ve konumunu güçlendirecektir.

    Pratik bir adım olarak, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, sosyal medya hesapları üzerinden, Sayıştay'ın 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için gerekli son işlemleri tamamlamak üzere özel bir komiser atadığını duyurdu. Mühendis Massimo Cisa, Avrupa Birliği tarafından belirlenen süre içinde ve İtalyan Futbol Federasyonu'nun önerisiyle şartları karşılayan beş stadyumun sağlanmasından sorumlu olacak.