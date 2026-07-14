Dünya Kupası fiyaskosunun ardından: DFB, yükselen bir futbol ülkesine en yetenekli oyuncusunu kaybedecek gibi görünüyor

Mohya, bugüne kadar sadece DFB genç milli takımlarında forma giymişti. U16, U17 ve U18 takımlarında yedi maça çıkmış ve üç gol atmıştır. Mohya’nın başka bir federasyona geçmeyi düşündüğü, aylar önce U18 ile oynayacağı önemli Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına son anda katılmaktan vazgeçip bunun yerine Gladbach’ın A takımında antrenmanlara katılmasıyla ortaya çıkmıştı. Christian Wörns yönetimindeki DFB seçkisi’nin finale yükseldiği U19 Avrupa Şampiyonası’nı ise kaçırdı.

17 yaşındaki oyuncuyu cezbedecek olan sadece Fas milli takımında daha fazla süre alma ihtimali değil; zira önümüzdeki yıllarda Florian Wirtz ve Jamal Musiala gibi oyuncularla kendi pozisyonunda çok büyük bir rekabetle karşı karşıya kalacaktı. Ayrıca 2030 Dünya Kupası, diğer ev sahibi ülkeler Portekiz ve İspanya’nın yanı sıra Fas’ta da düzenlenecek. Mohya o zaman 21 yaşında olacak ve hızlı gelişimi göz önüne alındığında oldukça önemli bir rol üstlenebilir.