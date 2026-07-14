Zira Bild gazetesinin haberine göre, Wael Mohya, transfer konusunda Fas Futbol Federasyonu ile “oldukça somut” görüşmeler yürütüyor. “Atlas Aslanları”, üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nda güçlü bir performans sergilerken, Alman milli takımı ise bir kez daha finallerde rezil oldu. Fas, tıpkı dört yıl önce Katar’da olduğu gibi Fransa’ya yenildi; ancak bu kez yarı finalde değil, çeyrek finalde elendi.
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Dünya Kupası fiyaskosunun ardından: DFB, yükselen bir futbol ülkesine en yetenekli oyuncusunu kaybedecek gibi görünüyor
Mohya, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach’ta sayılabilecek az sayıdaki umut ışıklarından biriydi ve Bundesliga’daki ilk 549 dakikasında şimdiden iki gol ve bir asist kaydetti. Borussia’nın tüm genç takımlarında forma giydikten sonra, Aralık ayında Bundesliga’da ilk kez sahaya çıkmıştı.
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Mohya, Almanya’nın tüm genç milli takımlarında forma giydi – Fas ile oynanacak ev sahibi Dünya Kupası bir teşvik mi?
Mohya, bugüne kadar sadece DFB genç milli takımlarında forma giymişti. U16, U17 ve U18 takımlarında yedi maça çıkmış ve üç gol atmıştır. Mohya’nın başka bir federasyona geçmeyi düşündüğü, aylar önce U18 ile oynayacağı önemli Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına son anda katılmaktan vazgeçip bunun yerine Gladbach’ın A takımında antrenmanlara katılmasıyla ortaya çıkmıştı. Christian Wörns yönetimindeki DFB seçkisi’nin finale yükseldiği U19 Avrupa Şampiyonası’nı ise kaçırdı.
17 yaşındaki oyuncuyu cezbedecek olan sadece Fas milli takımında daha fazla süre alma ihtimali değil; zira önümüzdeki yıllarda Florian Wirtz ve Jamal Musiala gibi oyuncularla kendi pozisyonunda çok büyük bir rekabetle karşı karşıya kalacaktı. Ayrıca 2030 Dünya Kupası, diğer ev sahibi ülkeler Portekiz ve İspanya’nın yanı sıra Fas’ta da düzenlenecek. Mohya o zaman 21 yaşında olacak ve hızlı gelişimi göz önüne alındığında oldukça önemli bir rol üstlenebilir.
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