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Dünya Kupası finali devre arası gösterisi: Kimler sahne alacak ve gösteri ne kadar sürecek? Arjantin ve İspanya’nın New Jersey’de dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği maçta sahne alacak sanatçıların tam listesi
Dünya Kupası’nın devre arası gösterisinde kim sahne alacak?
FIFA, 19 Temmuz’da düzenlenecek ilk Dünya Kupası finali devre arası gösterisinin yıldızlarla dolu kadrosunu açıkladı. Coldplay’in solisti Chris Martin’in küratörlüğünü üstlendiği gösteride, sektörün en ikonik isimlerinden bazıları yer alacak. Dünya çapında tanınan pop efsaneleri Madonna, Justin Bieber ve Shakira, Amerikalı rapçi Post Malone ve K-pop fenomeni BTS ile birlikte etkinliğin başrolünü paylaşacak. Gösterinin temel amacı, dünya çapında çocuklara kaliteli eğitim ve spor fırsatları sunmayı hedefleyen FIFA Global Citizen Eğitim Fonu’nu desteklemek. Burna Boy ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel de gösteride yer alırken, PS22 Korosu’na Coldplay de eşlik edecek.
Dünya Kupası finali devre arası gösterisinin sanatçıları:
- Shakira ve Burna Boy
- Post Malone
- Madonna
- Justin Bieber
- BTS
- Gustavo Dudamel
- PS 22 Korosu ve Coldplay
- AFP
Aralık geleneğini bozmak
Futbol maçı öncelikli olmakla birlikte, ilk olarak devre arası süresinin standart 15 dakikalık moladan önemli ölçüde daha uzun olması bekleniyordu. BBC'nin erken bir haberine göre, saha üzerinde devasa bir sahnenin kurulması ve sökülmesinin lojistik zorlukları nedeniyle devre arası 25 dakikadan fazla sürebileceği belirtilmişti. Bu, devre arası süresinin genellikle 15 dakikayı geçmemesini şart koşan Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB) yönetmeliklerinin çok ötesine geçecekti.
Uzun bir ara verilmesinin emsali, yüksek profilli bir müzik prodüksiyonunun lojistik gereklilikleri nedeniyle daha uzun bir dinlenme süresini zorunlu kılan Kulüpler Dünya Kupası sırasında oluşturulmuştu. Bu nedenle, ikinci yarı başlamadan önce hem Arjantin hem de İspanya kadrolarındaki oyuncuların sahada ikinci bir ısınma turu yapmak zorunda kalabileceklerinden endişe ediliyordu.
Ancak İspanyol Marca gazetesi, devre arasının başlangıçta öngörülenden daha kısa olacağını bildiriyor. Devre arasının, sahnenin kurulması ve sökülmesi için ayrılan altı dakika da dahil olmak üzere toplam 17 dakika sürmesi bekleniyor. Bu revize edilmiş zaman çizelgesi, dinlenme süresini IFAB yetkilileri tarafından izin verilen standart süreye çok daha yaklaştırıyor.
Hollywood’un ihtişamı, dijital şöhretle buluşuyor
FIFA ayrıca, maçın başlamasından sadece 90 dakika önce, yerel saatle 13:30’da düzenlenecek devasa bir kapanış törenini de doğruladı. Hollywood ikonu Tom Cruise, Nicole Scherzinger ve popüler yayıncı IShowSpeed'in törene katılması planlanıyor. Onlara İtalyan efsane Laura Pausini ve İngiliz pop müziğinin duayeni Robbie Williams da eşlik edecek. Ayrıca, Amerikalı şarkıcı Jennifer Hudson, dünya futbolunun en büyük maçı için oyuncular sahaya çıkmadan hemen önce ABD milli marşını özel bir yorumla seslendirecek.
- Getty/GOAL
Messi - Yamal: Gecenin ana maçı
Işıklar ve müzik göz alıcı bir fon oluşturacak olsa da, sporun kendisinin hikâyesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve ötesinde maçı izleyen milyonlarca kişi için en büyük cazibe unsuru olmaya devam ediyor. Final maçı, Arjantin'in efsanevi kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın karşı karşıya gelmesiyle sembolik bir bayrak devri niteliğinde. Messi için bu, arka arkaya iki dünya şampiyonluğu kazanarak mirasını daha da sağlamlaştırma şansı; genç İspanyol oyuncu için ise La Roja'nın yeni bir hakimiyet dönemine öncülük etme fırsatı.
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