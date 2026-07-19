Dünya Kupası finali devre arası gösterisi: Kimler sahne alacak ve gösteri ne kadar sürecek? Arjantin ve İspanya’nın New Jersey’de dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği maçta sahne alacak sanatçıların tam listesi

Futbol maçı öncelikli olmakla birlikte, ilk olarak devre arası süresinin standart 15 dakikalık moladan önemli ölçüde daha uzun olması bekleniyordu. BBC'nin erken bir haberine göre, saha üzerinde devasa bir sahnenin kurulması ve sökülmesinin lojistik zorlukları nedeniyle devre arası 25 dakikadan fazla sürebileceği belirtilmişti. Bu, devre arası süresinin genellikle 15 dakikayı geçmemesini şart koşan Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB) yönetmeliklerinin çok ötesine geçecekti.

Uzun bir ara verilmesinin emsali, yüksek profilli bir müzik prodüksiyonunun lojistik gereklilikleri nedeniyle daha uzun bir dinlenme süresini zorunlu kılan Kulüpler Dünya Kupası sırasında oluşturulmuştu. Bu nedenle, ikinci yarı başlamadan önce hem Arjantin hem de İspanya kadrolarındaki oyuncuların sahada ikinci bir ısınma turu yapmak zorunda kalabileceklerinden endişe ediliyordu.

Ancak İspanyol Marca gazetesi, devre arasının başlangıçta öngörülenden daha kısa olacağını bildiriyor. Devre arasının, sahnenin kurulması ve sökülmesi için ayrılan altı dakika da dahil olmak üzere toplam 17 dakika sürmesi bekleniyor. Bu revize edilmiş zaman çizelgesi, dinlenme süresini IFAB yetkilileri tarafından izin verilen standart süreye çok daha yaklaştırıyor.



