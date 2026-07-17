Dünya Kupası Finali, bilet fiyatlarında rekor: İspanya-Arjantin maçı için 2 milyona kadar

Başlangıçta yaklaşık 700 avroya satılan en ucuz biletler, 32 bin avronun üzerine kadar yeniden satılırken, üst kategorideki koltukların fiyatı 190 bin avroya ulaşabiliyor.Tuttosport’un haberine göre, en seçkin koltuklar için 2 milyon dolara varan rakamlardan söz ediliyor. Biletlerin yeniden satışı yalnızca FIFA’nın resmi platformu üzerinden izin veriliyor ve bu platform hem satıcıdan hem de alıcıdan %15 komisyon alıyor.





Bu sistem şiddetli eleştirilere yol açtı. İspanya Futbol Federasyonu, fiyatları “skandal ve kabul edilemez” olarak nitelendirerek, bunun taraftarları mağdur ettiğini savundu. FIFA Başkanı Gianni Infantino ise bu modeli savundu ve bir bilet için iki milyon dolar harcamaya hazır olan kişilere şahsen “bir sosisli sandviç ve bir Coca-Cola” getireceği şakasını yaptı.



