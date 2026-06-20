Dünya Kupası fenomeni… Kendi kalesine atılan goller nasıl bir talihsizlikten taktiksel bir plana dönüştü?

İngiliz "The Athletic" gazetesi, ABD milli takımının Dünya Kupası'nda şu ana kadar elde ettiği galibiyetlerin benzer bir karakter taşıdığını bildirdi; bu karakter, maçlara güçlü bir başlangıç yapma ve derinlik yerine kanatlardan gelen hücuma yoğun bir şekilde güvenme, ve skoru açmak için kendi kalesine atılan golleri değerlendirmesi. ABD'nin 4-1 kazandığı maçın başında Paraguaylı Damian Bobadilla topu kendi kalesine yönlendirmişti.

Avustralyalı Cameron Burgess de, ülkesinin ev sahibi takıma karşı 2-0 mağlup olduğu maçta aynı şeyi tekrarladı. Böylece ABD milli takımı, erkekler Dünya Kupası tarihinde arka arkaya iki maçta kendi kalesine atılan gollerden yararlanan ilk takım oldu.

Kendi kalesine atılan goller, bu Dünya Kupası’nın önemli bir parçası gibi görünüyor ve sadece şans faktörüne bağlı değil. Katar’da sadece 32 takımın katılımıyla maç sayısının az olması nedeniyle mevcut rakam istisnai olsa da, kendi kalesine atılan goller genel olarak futbol dünyasında yıllar geçtikçe artan bir fenomen haline geldi.