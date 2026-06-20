2026 Dünya Kupası’nda kendi kalesine atılan gol sayısında dikkat çekici ve eşi benzeri görülmemiş bir artış kaydedildi; bu turnuvada şu ana kadar yedi kendi kalesine atılan gol görüldü, Bu rakam, Katar 2022 turnuvasının tamamında kaydedilen toplam sayıyı tam beş gol aşıyor ve bu da milli takımların hücum tarzında belirgin bir taktiksel dönüşümü ortaya koyuyor.
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Dünya Kupası fenomeni… Kendi kalesine atılan goller nasıl bir talihsizlikten taktiksel bir plana dönüştü?
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Dünya Kupası Fenomeni
İngiliz "The Athletic" gazetesi, ABD milli takımının Dünya Kupası'nda şu ana kadar elde ettiği galibiyetlerin benzer bir karakter taşıdığını bildirdi; bu karakter, maçlara güçlü bir başlangıç yapma ve derinlik yerine kanatlardan gelen hücuma yoğun bir şekilde güvenme, ve skoru açmak için kendi kalesine atılan golleri değerlendirmesi. ABD'nin 4-1 kazandığı maçın başında Paraguaylı Damian Bobadilla topu kendi kalesine yönlendirmişti.
Avustralyalı Cameron Burgess de, ülkesinin ev sahibi takıma karşı 2-0 mağlup olduğu maçta aynı şeyi tekrarladı. Böylece ABD milli takımı, erkekler Dünya Kupası tarihinde arka arkaya iki maçta kendi kalesine atılan gollerden yararlanan ilk takım oldu.
Kendi kalesine atılan goller, bu Dünya Kupası’nın önemli bir parçası gibi görünüyor ve sadece şans faktörüne bağlı değil. Katar’da sadece 32 takımın katılımıyla maç sayısının az olması nedeniyle mevcut rakam istisnai olsa da, kendi kalesine atılan goller genel olarak futbol dünyasında yıllar geçtikçe artan bir fenomen haline geldi.
Tesadüf mü, yoksa plan mı?
Örnek olarak İngiltere Premier Ligi’ne ilişkin “Opta” istatistik ağından yayınlanan veriler, turnuvanın ilk 17 sezonunda kendi kalesine atılan gol ortalamasının her maç haftasında bir golün altında olduğunu doğrulamaktadır; ancak 2009-2010 sezonunda 38 maçta 53 kendi kalesine atılan gol ile rekor bir artış yaşandı. Bu sezon hala zirvede yer alsa da, 38 veya daha fazla kendi kalesine atılan golün kaydedildiği yedi sezon daha bulunmaktadır.
“Opta” ağı, kendi kendi kalesine atılan golleri belirleme kriterlerinin Premier Lig’in tarihi boyunca sabit kaldığını belirtmekte ve bu gollerin forvetler yerine savunma oyuncularına yazılmasının nedeninin televizyon yayıncılığındaki gelişme ve tekrar çekim açılarının çeşitliliği olmadığını vurguluyor. Tuhaf olan ise, savunma oyuncularının artık top kontrolü konusunda yeteneksiz oyuncular olmaması, aksine usta pasörler haline gelip yüksek teknik becerilere sahip olmalarına rağmen, giderek daha fazla kendi takımlarının kalesine gol atmalarıdır.
Bu değişimin ana nedeni, hücumun doğasındaki değişime, özellikle de kanatlara verilen öneme dayanmaktadır. Eskiden, David Beckham tarzında, ceza sahası kenarından uzak direğe doğru, kaleye uzak ve kavisli bir şekilde ortalar gönderilmesi yaygın bir uygulamaydı ve bu tür paslar genellikle savunma oyuncusunun kendi kalesine gol atmasıyla sonuçlanmazdı; ancak günümüzde tercih edilen taktik tamamen farklı hale geldi.
Günümüzde tercih edilen orta atma yöntemi, oyuncuların saha son çizgisine ulaştığı hızlı ataklara dayanıyor ve top, altı yarda alanı içinde yerden çapraz bir pasla gönderiliyor. Sonuç olarak, savunma oyuncuları kendilerini kalelerine doğru hızlı bir koşu içinde bulurlar; top, onlara çarparak doğrudan ağlara girer.
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Savunmacıların çıkmazı
Bu Dünya Kupası’nda yeni hücum tarzının en çarpıcı örneği, Belçika’nın Mısır karşısında attığı beraberlik golünde görüldü. Bu gol, ilk bakışta Romelu Lukaku’nun oyuna girdikten hemen sonra yaptığı ilk dokunuşla atılmış gibi görünse de, son dokunuş aslında Firavunlar’ın bek oyuncusu Muhammed Hani’nin kendi kalesine yaptığı dokunuştu.
ABD milli takımının yararlandığı iki kendi kalesine atılan gol ise daha az yönlendirme gerektirdi; Bobadilla’nın topu Paraguay lehine gol çizgisini yavaşça geçti ve Borges’in ayak pozisyonunu daha hızlı ayarlaması ve topun ayaklarına doğru geleceğini tahmin etmesi gerekirdi, ancak temel fikir şudur: ABD, geniş alanlardan saldırdı ve her iki atakta da ceza sahası içine ortalar gönderdi; ağların sallanması için sadece basit bir dokunuş yeterliydi.
Bu ortalar, savunma oyuncularını topu uzaklaştırmaya zorluyor; onlar da gol atmak niyetinde olmadan kendi kalelerine doğru son hızla koşuyorlar. Kalecilerin sektirdiği toplar da dahil olmak üzere bu tür kendi kalesine golleri, günümüzde sıkça görülen ve düzenli olarak tekrarlanan bir olay haline geldi.
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İstatistikte Yeni Bir Dönem
Dünya Kupası’nda kaydedilen yedi kendi kalesine atılan golün toplamında başka türde goller de yer alıyor. Iraklı Ayman Hüseyin, maçın başlarında takımının lehine doğru kaleye gol attı, ancak daha sonra havadan gelen bir top ona çarparak ağlara gitti ve Norveç’in 4-1’lik galibiyetle sonuçlanan maçtaki son golünü oluşturdu.
Diğer bir örnekte ise, Katar orta saha oyuncusu Muhammed Manaei’nin Kanada karşısında kendi kalesine attığı rastgele şut, tamamen gereksiz görünüyordu.
Düşük yerden gelen toplardan veya altı yarda alanı içinde sert bir şekilde geriye doğru yapılan paslardan kaynaklanan kendi kalesine goller tesadüfen gerçekleşmez; aksine, bir dereceye kadar hücum planlarının bir parçasıdır. Gelişmiş istatistikler ve beklenen gol değerlerinin hakim olduğu bu çağda, belki de bir sonraki adım beklenen kendi kalesine atılan golleri hesaplamak olacaktır; zira bu istatistik, bu şekilde oynanan topların son derece önemli bir hücum değeri taşıdığını ortaya koyacaktır.