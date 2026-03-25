Gabriele Stragapede

Dünya Kupası, en popüler şarkı sıralaması: Waka Waka zirvede, Italia '90'ın "Un'Estate Italiana" şarkısı ise şu sırada

Dünya Kupası tarihinin en popüler 10 şarkısının tam listesi.

DünyaKupası heyecanı giderek artıyor: İtalya, Perşembe akşamı önce yarı finalde Kuzey İrlanda ile, ardından da finalde Bosna-Hersek ile Galler arasındaki maçın galibi ile oynayacağı play-off maçlarını kazanarak hedefine ulaşmak zorunda.

Ancak Gattuso'nun milli takımının turnuvaya katılıp katılmayacağını öğrenmeden önce, zamanda geriye gidelim, kaseti geri saralım ve müzik sayesinde önceki DünyaKupası edisyonlarının heyecanını yeniden yaşayalım; Dünya Kupası tarihinin en popüler şarkılarının sıralamasını yeniden gözden geçirelim.

Lighter şarkısının yayınlanması, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için DünyaKupası deneyimini resmen başlattı (Jelly Roll World Cup Song aramaları %110 arttı) ve Live Football Tickets uzmanları, YouTube görüntülemelerini, Spotify dinlemelerini, BPM'leri, enerjisini ve eğlendirme ve dans ettirme yeteneğini analiz ederek tüm zamanların en ünlü şarkılarının bir listesini hazırladı.

Böylece, Dünya Kupası için tüm zamanların en popüler resmi şarkılarının sıralaması ortaya çıktı.

  • 9.

    Başlık: Hayatımızın En Güzel Zamanı

    Yayın tarihi: 2006, Almanya

    YouTube: 10.324.287

    Spotify: 5.132.078

    Eğlence ve dans ettirme yeteneği: 24

    BPM: 88

    Enerji: 59

    Sonuç: 4,47

  • 8.

    Boom

    2002, Güney Kore ve Japonya

    77.000

    251.591

    58

    120

    79

    5,1

  • 7.

    Gloryland

    1994, Amerika Birleşik Devletleri

    477.000

    500.331

    42

    134

    43

    5,48

  • 6.

    Bir İtalyan Yazı (To Be Number One)

    1990, İtalya

    19.000.000

    54.975.377

    51

    118

    73

    5,66

  • 5.

    Cup of Life (Hayat Kadehi)

    1998, Fransa

    47.777.816

    55.284.210

    71

    128

    91

    7,75

  • 4.

    Hadi, hadi (Birlikte Daha İyi)

    2022, Katar

    143.692.639

    57.299.736

    73

    129

    83

    8,12

  • 3.

    Hayatı Dolu Dolu Yaşa

    2018, Rusya

    52.568.143

    163.759.528

    58

    144

    94

    8,37

  • 2.

    Biz Biriz (Ole Ola)

    2014, Brezilya

    1.012.377.633

    403.580.974

    59

    125

    94

    8,37

  • 1.

    Yangın, yangın

    2010, Güney Afrika

    4.469.905.051

    82.049.654

    76

    127

    87

    8,49