Gözler İtalya-Kuzey İrlanda maçına çevrilmiş durumda; bir yandan da Galler-Bosna maçının nasıl gittiğini öğrenmek için Cardiff’e kulak kabartıyoruz. Bu akşam, 10 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin son aşaması oynanacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra bu iki maçın dışında altı maç daha oynanacak: Türkiye 1-0 kazanarak play-off finaline yükseldi ve burada Slovakya ile Kosova arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak. Romanya elendi, Kadioglu'nun golü belirleyici oldu; sahada Calhanoglu ve Yildiz de yer aldı, Yildiz ikinci yarıda üst direğe çarparak golü kıl payı kaçırdı. Diğer maçlar saat 20.45'te oynanacak: Çek Cumhuriyeti-İrlanda, Danimarka-Makedonya, Polonya-Arnavutluk, Slovakya-Kosova ve Ukrayna-İsveç.



