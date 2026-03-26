Gözler İtalya-Kuzey İrlanda maçına çevrilmiş durumda; bir yandan da Galler-Bosna maçının nasıl gittiğini öğrenmek için Cardiff’e kulak kabartıyoruz. Bu akşam, 10 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sondan bir önceki turu oynanacak. Bu iki maçın yanı sıra altı maç daha programda yer alıyor: Saat 18.00'de Türkiye-Romanya maçı ile açılış yapılacak; Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız, Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edecek. Diğer maçlar ise saat 20.45'te oynanacak: Çek Cumhuriyeti-İrlanda, Danimarka-Makedonya, Polonya-Arnavutluk, Slovakya-Kosova ve Ukrayna-İsveç.
Dünya Kupası Elemeleri: Çalanoğlu ve Yıldız'ın yer aldığı Türkiye galip gelerek play-off finallerine yükseldi; Romanya elendi
TÜRKİYE-ROMANYA 1-0
GOLLER: 53' Kadioglu.
TÜRKİYE (4-2-3-1): Çakır; Muldur, Akaydin, Bardakçı, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoğlu; Yılmaz, Güler, Yıldız; Akturçoğlu. Teknik direktör: Montella.
ROMANYA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Teknik direktör: Lucescu.
ÇEK CUMHURİYETİ - İRLANDA 0-0
GOLCÜLER: -
ÇEK CUMHURİYETİ (3-4-3): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Darida, Jurasek; Schick, Chory, Sulc. Teknik direktör: Koubek.
İRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, N. Collins, O'Shea; Coleman, Taylor, Molumby, Manning; Azaz, Ogbene; Parrott. Teknik direktör: Hallgrimsson.
DANİMARKA-MAKEDONYA 0-0
DANİMARKA(4-3-3): Hermansen; Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Teknik direktör: Riemer.
MAKEDONYA(3-5-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu; Churlinov, Elmas, Atanasov, Bardhi, Herrera; Qamili, Rastoder. Teknik direktör: Milevski.
POLONYA-ARNAVUTLUK 0-0
GOLCÜLER: -
POLONYA(3-4-3): Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras; Kaminski, Lewandowski, Rozga. Teknik direktör: Urban.
ARNAVUTLUK(4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Dijmsiti, Mitaj; Asllani, Laci, Bajrami; Shehu; Hoxha, Uzuni. Teknik direktör: Sylvinho.
SLOVAKYA-KOSOVA 0-0
GOLCÜLER: -
SLOVAKYA (4-3-3). Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin. Teknik direktör: Calzona.
KOSOVA(4-4-2): Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbeçaj, Muslija; Asllani, Muriqi. Teknik direktör: Foda.
UKRAYNA-İSVEÇ
GOLCÜLER: -
UKRAYNA(4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko; Kalyuzhnyi; Tsygankov, Yarmolyuk, Sudakov, Zubkov; Vanat. Teknik direktör: Rebrov.
İSVEÇ(4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlstrom, Nygren; Elanga, Gyokeres. Teknik direktör: Potter.