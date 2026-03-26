Gözler İtalya-Kuzey İrlanda maçına çevrilmiş durumda; bir yandan da Galler-Bosna maçının nasıl gittiğini öğrenmek için Cardiff’e kulak kabartıyoruz. Bu akşam, 10 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sondan bir önceki turu oynanacak. Bu iki maçın yanı sıra altı maç daha programda yer alıyor: Saat 18.00'de Türkiye-Romanya maçı ile açılış yapılacak; Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız, Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edecek. Diğer maçlar ise saat 20.45'te oynanacak: Çek Cumhuriyeti-İrlanda, Danimarka-Makedonya, Polonya-Arnavutluk, Slovakya-Kosova ve Ukrayna-İsveç.



