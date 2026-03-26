Gözler İtalya-Kuzey İrlanda maçına çevrilmişken, bir kulak da Cardiff'e çevrilmiş durumda; Galler-Bosna maçının nasıl gittiğini dinlemek için. Bu akşam, 10 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinin sondan bir önceki turu, ABD, Kanada ve Meksika arasında oynanacak. Gattuso'nun takımı, 31 Mart Salı günü Bergamo'da Kuzey İrlanda'yı geçerse, bu akşam saat 20.45'te oynanacak Galler-Bosna maçının galibi ile karşılaşacak. Dolayısıyla Cardiff'teki maç, dolaylı olarak Azzurri'yi de ilgilendirecek, ancak takımın şu anda aşması gereken ilk engele odaklanması gerekiyor.
Dünya Kupası Elemeleri, Galler-Bosna Canlı 0-0: Ev sahibi takımın topu direkten döndü
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
45' - İLKYARI SONU: İlk yarının tek gol fırsatı, 22. dakikada Wilson'ın direğe çarpan şutuydu.
22' - Galler öne geçmeye çok yaklaştı: Wilson'ın sol ayağıyla çektiği şut direkten döndü.
20' - Heyecan verici bir maç değil, ev sahibi takım topu elinde tutuyor ancak rakip savunmayı aşamıyor.
MAÇ SONUÇLARI
Galler-Bosna 0-0
GOLCÜLER: -
GALLER (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson. Teknik direktör: Bellamy.
BOSNA (3-4-1-2): Vasilj; Celik, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Alajbegovic; Dzeko, Tabakovic. Teknik direktör: Barbarez.
HAKEM: Kovacs.
SARI KART: Memic, Demirovic, Kolasinac (B).
KIRMIZI KART: -