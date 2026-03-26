Gözler İtalya-Kuzey İrlanda maçına çevrilmişken, bir kulak da Cardiff'e çevrilmiş durumda; Galler-Bosna maçının nasıl gittiğini dinlemek için. Bu akşam, 10 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinin sondan bir önceki turu, ABD, Kanada ve Meksika arasında oynanacak. Gattuso'nun takımı, 31 Mart Salı günü Bergamo'da Kuzey İrlanda'yı geçerse, bu akşam saat 20.45'te oynanacak Galler-Bosna maçının galibi ile karşılaşacak. Dolayısıyla Cardiff'teki maç, dolaylı olarak Azzurri'yi de ilgilendirecek, ancak takımın şu anda aşması gereken ilk engele odaklanması gerekiyor.