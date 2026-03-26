Gözler İtalya-Kuzey İrlanda maçına çevrilmişken, bir kulak da Cardiff’teki Galler-Bosna maçının gidişatını dinlemek için açık. Bu akşam, 10 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sondan bir önceki turu oynandı. Bu iki maçın yanı sıra altı maç daha vardı: Türkiye 1-0 kazanarak, Slovakya'yı eleyen Kosova ile karşılaşacağı playoff finaline yükseldi; Yıldız ve arkadaşları Romanya'yı eledi. Danimarka, Makedonya'ya dört gol attı ve uzatmalara giden Çek Cumhuriyeti ile İrlanda arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak. İsveç, Ukrayna'yı eledi ve play-off finalinde Arnavutluk'u yenen Polonya ile karşılaşacak.
Dünya Kupası elemeleri: Danimarka ve Türkiye tur atladı. Zielinski'nin golüyle Polonya öne geçti
TÜRKİYE-ROMANYA 1-0
Türkiye-Romanya 1-0
GOLLER: 53' Kadioglu.
TÜRKİYE (4-2-3-1): Çakır; Muldur, Akaydin, Bardakçı, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoğlu; Yılmaz, Güler, Yıldız; Akturçoğlu. Teknik direktör: Montella.
ROMANYA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Teknik direktör: Lucescu.
ÇEK CUMHURİYETİ - İRLANDA 2-2
Çek Cumhuriyeti-İrlanda 2-2
GOLCÜLER:19' pen. Parrott (İ), 23' kendi kalesine Kovar (İ), 27' pen. Schick (Ç), 86' Krejci (Ç).
ÇEK CUMHURİYETİ (3-4-3): Kovar; Holes (46' Chaloupek), Hranac, Krejci; Coufal (83' Karabec), Provod, Darida (46' Soucek), Jurasek (82' Sadilek); Schick, Chory (73' Chytil), Sulc (103' Kliment). Teknik direktör: Koubek.
İRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, N. Collins, O'Shea; Coleman (96' Dunne), Taylor (68' Brady), Molumby (115' Szmodics, 121' Vale), Manning (68' Browne); Azaz, Ogbene (96'dan itibaren Idah); Parrott. Teknik direktör: Hallgrimsson.
DANİMARKA-MAKEDONYA 4-0
Danimarka-Makedonya 4-0
GOLCÜLER: 49' Damsgaard, 58' Isaksen, 59' Isaksen, 75' Eriksen.
DANİMARKA(4-3-3): Hermansen; Bah (81' Hogsberg), Norgaard (87' Provsgaard), Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen (73' Eriksen), Hojlund (81' Hog), Damsgaard (86' Nartey). Teknik Direktör: Riemer.
MAKEDONYA(3-5-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu; Churlinov (64' Miovski), Elmas, Atanasov (64' Doriev), Bardhi, Herrera; Qamili (64' Alimi), Rastoder (77' Musovski). Teknik direktör: Milevski.
POLONYA-ARNAVUTLUK 2-1
Polonya-Arnavutluk 2-1
GOLLER: 42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P).
POLONYA(3-4-3): Grabara; Kedziora (62' Swiderski), Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski (81' Moder), Skoras; Kaminski (91' Pyrka), Lewandowski (92' Slisz), Rozga (46' Pietuszweski). Teknik direktör: Urban.
ARNAVUTLUK(4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti (18' Ismajli), Dijmsiti, Mitaj; Asllani, Laci (82' Muçi), Bajrami (68' Broja); Shehu; Hoxha (68' Pilios), Uzuni. Teknik direktör: Sylvinho.
SLOVAKYA-KOSOVA 3-4
Slovakya-Kosova 3-4
GOLCÜLER: 6' Valjent (S), 21' Hodza (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 70' Hajrizi (K), 94' Strelec (S).
SLOVAKYA (4-3-3). Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero (90' Mraz), Lobotka, Duda (83' Benes); Sauer (45' Suslov), Strelec, Haraslin (83' Tupta). Teknik direktör: Calzona.
KOSOVA(4-4-2): Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza (90' Hemerllahu), Rexhbeçaj, Muslija (90' Hadergjonaj); Asllani (73' Zabergia), Muriqi (90' Rrahmani). Teknik direktör: Foda.
UKRAYNA-İSVEÇ 1-3
Ukrayna-İsveç 1-3
GOLCÜLER: 6' Gyokeres (İ), 51' Gyokeres (İ), 73' Gyokeres (İ), 90' Ponomarenko (U).
UKRAYNA(4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko; Kalyuzhnyi (60' Hutsuliak); Tsygankov, Yarmolyuk (85' Shaparenko), Sudakov (77' Ponomarenko), Zubkov (60' Ocheretko); Vanat (60' Yeremchuk). Teknik Direktör: Rebrov.
İSVEÇ(4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien (37' Starfelt), Lindelof, Gudmundsson (77' Svensson); Johansson, Ayari (77' Bergvall), Karlstrom, Nygren; Elanga (94' Svanberg), Gyokeres. Teknik direktör: Potter.