Gözler İtalya-Kuzey İrlanda maçına çevrilmişken, bir kulak da Cardiff’teki Galler-Bosna maçının gidişatını dinlemek için açık. Bu akşam, 10 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sondan bir önceki turu oynandı. Bu iki maçın yanı sıra altı maç daha vardı: Türkiye 1-0 kazanarak, Slovakya'yı eleyen Kosova ile karşılaşacağı playoff finaline yükseldi; Yıldız ve arkadaşları Romanya'yı eledi. Danimarka, Makedonya'ya dört gol attı ve uzatmalara giden Çek Cumhuriyeti ile İrlanda arasında oynanacak maçın galibi ile karşılaşacak. İsveç, Ukrayna'yı eledi ve play-off finalinde Arnavutluk'u yenen Polonya ile karşılaşacak.



