Gözler İtalya-Kuzey İrlanda maçına çevrilmişken, bir kulak da Cardiff'e çevrilmiş durumda; Galler-Bosna maçının nasıl gittiğini dinlemek için. Bu akşam, 10 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinin son aşamadan bir önceki maçı, ABD, Kanada ve Meksika arasında oynanacak. Gattuso'nun takımı, 31 Mart Salı günü Bergamo'da Kuzey İrlanda'yı geçerse, bu akşam saat 20.45'te oynanacak Galler-Bosna maçının galibi ile karşılaşacak. Dolayısıyla Cardiff'teki maç, dolaylı olarak Azzurri'yi de ilgilendirecek, ancak takımın şu anda aşması gereken ilk engele odaklanması gerekiyor.
Çeviri:
Dünya Kupası elemeleri: Bosna-Hersek, penaltılarda Galler'i eledi: Dzeko, İtalya'nın rakibi olacak
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
86' - DZEKO'DAN BERABERLİK GOLÜ: Schalke'nin forveti, kalecinin yanlış bir çıkış yapmasını fırsat bilerek topu ağlara gönderdi.
Çift Pivot: İki orta saha oyuncusu (Ethan Ampadu'nun tam olarak geri dönmesini beklerken genellikle Jordan James ve Josh Sheehan) savunmanın önünde oyun kurmak için görev yapıyor.
Yaratıcı Üçlü: Brennan Johnson, Harry Wilson (genellikle merkezde) ve Daniel James (veya Sorba Thomas) gibi hızlı ve teknik üçlü, tek forveti destekliyor.
Taktik Varyantlar
59' - Galler, James'in bir rakibin defleksiyonuyla topu üst direğe çarpmasıyla ikinci golü kaçırıyor.
51' - GALLER ÖNE GEÇTİ: Tahirovic istemeden Daniel James'e pas verdi, James uzak mesafeden şutunu çekti ve rakip kaleciyi şaşırttı; kaleci kaydı ve hiçbir şey yapamadı.
45' - İLKYARI SONU: İlk yarının tek gol fırsatı 22. dakikada Wilson'ın direğe çarpan şutuydu.
22' - Galler golü kaçırdı: Wilson'ın sol ayağıyla çektiği şut direkten döndü.
20' - Heyecan verici bir maç değil, ev sahibi takım topu elinde tutuyor ancak rakip savunmayı aşamıyor.
MAÇ SONUÇLARI
Galler-Bosna 4-3 (penaltılarla) (normal sürede 1-1)
GOLCÜLER: 51' James (G), 86' Dzeko (B).
PENALTI ATIŞLARI: Demirovic (B) kurtarıldı, Wilson (G), gol, Tabakovic (B) gol, Harris (G) gol, Johnson (G) kaçırdı, Hadziahmetovic (B) gol, Williams (G) kurtarıldı, Alajbegovic (B) gol.
GALLER (4-1-4-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ampadu; D. James (84' Thomas), Wilson, J. James (56' Cullen), Johnson; Brooks (74' Harris) Teknik Direktör: Bellamy.
BOSNA (3-4-1-2): Vasilj; Dedic (112' Gigovic), Muharemovic, Kolasinac (62' Alajbegovic); Bajraktarevic, Sunjic (78' Tabakovic), Tahirovic (62' Basic), Memic (74' Burnic); Alajbegovic; Dzeko (91' Hadziahmetovic), Tabakovic. Teknik direktör: Barbarez.
HAKEM: Kovacs.
SARI KART: Memic, Demirovic, Kolasinac (B).