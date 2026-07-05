Dünya Kupası denklemi altüst ediyor... Real Madrid'in sakinliği, Vinícius hakkındaki soru işaretlerini artırıyor

Vinícius Júnior yeniden zirveye çıktı. Brezilyalı oyuncunun 2026 Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana sergilediği muhteşem performansın ardından kimse bunu sorgulamaya cesaret edemiyor; bu performans, onu dünyanın en iyi beş oyuncusu arasına yerleştirdi ve Altın Top da dahil olmak üzere tüm bireysel ödüller için güçlü bir aday haline getirdi. Her maçta gösterdiği kararlılık ve liderlik, teknik direktörü Carlo Ancelotti’yi oldukça memnun etti.

Ancak diğer yandan AS gazetesi, Real Madrid’deki durumuyla ilgili hiçbir şeyin değişmediğini belirtti. Valdebebas’ta geleceği konusunda tam bir sükunet hakim.