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Dünya Kupası denklemi altüst ediyor... Real Madrid'in sakinliği, Vinícius hakkındaki soru işaretlerini artırıyor

Transfers
Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
Brezilya
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Çözüm Mourinho’nun elinde

Vinícius Júnior yeniden zirveye çıktı. Brezilyalı oyuncunun 2026 Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana sergilediği muhteşem performansın ardından kimse bunu sorgulamaya cesaret edemiyor; bu performans, onu dünyanın en iyi beş oyuncusu arasına yerleştirdi ve Altın Top da dahil olmak üzere tüm bireysel ödüller için güçlü bir aday haline getirdi. Her maçta gösterdiği kararlılık ve liderlik, teknik direktörü Carlo Ancelotti’yi oldukça memnun etti.

Ancak diğer yandan AS gazetesi, Real Madrid’deki durumuyla ilgili hiçbir şeyin değişmediğini belirtti. Valdebebas’ta geleceği konusunda tam bir sükunet hakim.

  • "Bu durumun bir çözüme kavuşturulması gerekiyor"

    Ve şöyle devam etti: “Sözleşmelerin gerektirdiği bu tür kritik durumlarda belirlenen yol ve yönü hiçbir şey değiştiremez. Son yıllarda öncelik aynı kaldı: Kulübün ve takımın çıkarları her şeyden önce gelir. Vinícius ve ekibi bunu biliyor, tıpkı Real Madrid yönetiminin forvetin ne istediğini bildiği gibi.”

    Şöyle ekledi: “Tam bir sakinlik, durumun acı gerçeğini görmezden gelmek anlamına gelmez. Dünya Kupası’nda Real Madrid yıldızlarının performansını izledikten sonra, Valdebebas’taki yetkililer, son iki sezonda aynı performansı sergilemelerini engelleyen şeyin ne olduğunu defalarca sorguluyorlar. Real Madrid formasıyla sergiledikleri performans ile milli takım formasıyla sergiledikleri performans arasında karşılaştırma yapmaya yer yok.”

    Şöyle vurguladı: “İşte bu nedenle, takımda dünyanın en iyi beş oyuncusundan üçünün bulunduğu ve bu durumun başarılı olabilmesi için bir çözüm bulunması gerektiği inancı doğuyor; bu çözüm de José Mourinho’da yatıyor.”

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  • Büyük bir güven… Vinícius acele etmiyor

    Vinícius’a gelince, Brezilyalı takım arkadaşlarına verdiği mesaj, acelesi olmadığı yönünde. Kulüple bir anlaşmaya varacağından emin, çünkü ayrılıp başka bir yere gitmeye hazır değil.

    Gazete müdürü José Félix Díaz’ın haberinde şöyle devam ediyor: “Vinícius, geleceğinin kendi elinde olduğuna inanıyor ve Real Madrid yönetimini bir kez daha dinledikten sonra kararını verecek, ancak bunu ABD’de oynadığı maçlarda da gösterdiği gibi, bir otorite konumundan yapacak.”

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  • Futbol her zaman duyguları anlamaz

    Şöyle vurguladı: “Vinícius’un geleceği, Florentino Pérez ile yapılacak bir başka görüşmeye bağlı. Başkan, forvetle ilgili her konuda her zaman merkezi bir figür olmuştur ve Brezilya milli takımının yıldızı, Madrid’e geldiğinden beri kendisine sunduğu destek ve yardımdan dolayı başkana hayran olduğunu itiraf ediyor.”

    Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya Kupası'nın başlamasından bu yana netleşen bir diğer gerçek ise, Brezilyalı oyuncunun yaptığı her hareketin etrafındaki atmosferin, İspanya Ligi'ne kıyasla çok büyük bir fark göstermesidir. Burada bazen kaptanlık pazubandını takıyor ve gelecek sezon Real Madrid’de üstlenmeyi umduğu bir sorumluluk hissediyor. Ancak futbol dünyasının her zaman duyguları değil, gerçekleri anladığının da farkında ve sözleşmesi sona yaklaşıyor.”

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