Futbol dünyası Kuzey Amerika'da düzenlenecek ilk 48 takımlı Dünya Kupası'na hazırlanırken, yönetim organı daha da ileriye bakıyor. AS'nin haberine göre, 2030 Dünya Kupası'nı 66 takıma çıkarma önerisi son haftalarda önemli bir ivme kazandı. Elit seviyeye erişimi genişletmek amacıyla başlangıçta CONMEBOL tarafından ortaya atılan ve bir zamanlar radikal bir fikir olarak görülen bu öneri, artık birçok üye federasyon tarafından ciddiye alınıyor.

Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği FIFA yönetimi, bu genişlemeyi çeşitliliği teşvik etmenin bir yolu olarak görmeye başladı. Infantino, turnuvayı sık sık küresel bir kutlama olarak tanımlamıştır ve 66 takımlık bir format, Dünya Kupası deneyimini hiç tatmamış ülkelere bu büyük sahneye çıkmak için gerçekçi bir yol sunacaktır. 2026 turnuvasında Cape Verde, Curacao, Özbekistan ve Ürdün'ün ilk kez yer alacağı kesinleşmişken, FIFA genel merkezinde daha geniş bir katılımcı listesi oluşturma isteği giderek artmaktadır.



