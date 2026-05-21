Dünya Kupası daha da büyüyor! FIFA, 2030 turnuvasında katılımcı takım sayısını tam 66'ya çıkarma yolunda ilk adımı attı
Ölçekte devasa bir artış
Futbol dünyası Kuzey Amerika'da düzenlenecek ilk 48 takımlı Dünya Kupası'na hazırlanırken, yönetim organı daha da ileriye bakıyor. AS'nin haberine göre, 2030 Dünya Kupası'nı 66 takıma çıkarma önerisi son haftalarda önemli bir ivme kazandı. Elit seviyeye erişimi genişletmek amacıyla başlangıçta CONMEBOL tarafından ortaya atılan ve bir zamanlar radikal bir fikir olarak görülen bu öneri, artık birçok üye federasyon tarafından ciddiye alınıyor.
Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği FIFA yönetimi, bu genişlemeyi çeşitliliği teşvik etmenin bir yolu olarak görmeye başladı. Infantino, turnuvayı sık sık küresel bir kutlama olarak tanımlamıştır ve 66 takımlık bir format, Dünya Kupası deneyimini hiç tatmamış ülkelere bu büyük sahneye çıkmak için gerçekçi bir yol sunacaktır. 2026 turnuvasında Cape Verde, Curacao, Özbekistan ve Ürdün'ün ilk kez yer alacağı kesinleşmişken, FIFA genel merkezinde daha geniş bir katılımcı listesi oluşturma isteği giderek artmaktadır.
Baskı altındaki ev sahibi şehirler
2030 turnuvası şu anda esas olarak İspanya, Portekiz ve Fas tarafından düzenlenecek şekilde planlanıyor; Arjantin, Uruguay ve Paraguay’da da kutlama maçları oynanacak. Ancak bu büyüklükteki bir genişleme, altyapı üzerinde çok büyük bir baskı yaratacaktır. Mevcut plan resmi olarak hâlâ 48 takımdan oluşsa da, FIFA organizasyon yapısını 19 Temmuz 2026’da şampiyonun belirlenmesi sonrasına kadar tam olarak kesinleştirmeyecektir.
İspanya'da ev sahipliği manzarası şimdiden değişiyor. Malaga'nın maçlara ev sahipliği yapma yarışından çekildiği bildirilirken, San Mames ve Reale Arena'nın durumu belirsizliğini koruyor. FIFA, turnuvanın nihai büyüklüğünden bağımsız olarak mekanlar konusunda son kararı verme yetkisine sahip olan nihai karar mercii olmaya devam ediyor.
2030'a giden yol
66 takımlı bir turnuvanın gerçeğe dönüşmesi için hâlâ önümüzde uzun bir yol var, ancak ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek olan turnuva bu konuda en önemli turnusol testi olacak. 48 takımlı format ticari ve sportif açıdan başarılı bulunursa, turnuvayı daha da genişletme yönündeki baskı muhtemelen karşı konulmaz hale gelecektir. Amaç, bu kutlamayı olabildiğince kapsayıcı hale getirerek dünyanın her köşesine ulaşmaktır.
Şu an için FIFA kapılarını açık tutuyor. Teklif artık "delilik" olarak değil, oyunun uygulanabilir bir evrimi olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenler kalitenin düşeceğini savunabilir, ancak yönetim organının odak noktası, 66 takımlı bir şölenin küresel sahneye getireceği muazzam gelir ve katılım potansiyeline sıkı sıkıya bağlı görünüyor.
Kulüpler Dünya Kupası'nda değişiklik yapılması ihtimali ortadan kalktı
Uluslararası turnuvanın büyümeye devam edeceği görülürken, aynı şey kulüpler turnuvası için söylenemez. FIFA, yenilenmiş Kulüpler Dünya Kupası’nı iki yılda bir düzenleme fikrinden vazgeçmiş görünüyor. Şu an için plan, bir sonraki turnuvayı 2029’da düzenlemek yönünde; iki yılda bir düzenleme önerisi ise mevcut futbol takvimine uymadığı gerekçesiyle gündemden kaldırıldı.
Son aylarda oyuncuların refahı ve yoğun maç programı önemli gündem maddeleri oldu ve FIFA, en azından kulüp maçları konusunda bu konuları dikkate almış görünüyor. Ancak, Dünya Kupası organizasyonun en değerli varlığı olduğu için, daha fazla ülkenin ve daha fazla maçın oynanması yönündeki baskı uzun vadeli gündemi domine etmeye devam ediyor ve bu yaz turnuvası sona erdiğinde dikkatler 2030 turnuvasına yönelecek.