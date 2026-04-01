Bild gazetesinin haberine göre, Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk başta korkulduğundan daha ciddi bir sakatlık geçirdi. Sakatlığın, dizindeki dış bağın yırtılması olduğu belirtiliyor.
Çeviri:
Dünya Kupası ciddi tehlike altında mı? BVB'nin yıldızı Felix Nmecha'nın sakatlığıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Bununla birlikte, Siyah-Sarılar konservatif bir tedavi yöntemini tercih etti; dolayısıyla ameliyat yapılmayacak. Nmecha yine de birkaç hafta BVB’den uzak kalacak ve ancak sezonun sonuna doğru, Mayıs ayında oynanacak bu sezonun son maçlarında sahalara dönecek.
Böylece 25 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için de zamanında forma girecek. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, kadrosunu 12 Mayıs'ta Finlandiya (31 Mayıs) ve ABD (6 Haziran) ile oynanacak hazırlık maçlarından önce açıklayacak.
Ancak Nagelsmann'ın Pazartesi günü Gana'ya karşı 2-1 kazanılan maçın ardından yaptığı açıklamada da belirttiği gibi, kadroya seçilmesi hiç de kesin değil: "Kesinlikle Dünya Kupası'nda oynayamayacağı riski var," dedi milli takım teknik direktörü. "İyileştikten sonra bile hızlı bir geri dönüş garanti edilemez: "O zaman bile ağrısının geçeceği veya ağrıyı tolere edebileceği garanti edilemez. Bu, hafife alınmayacak bir sakatlık."
Nmecha, BVB'de vazgeçilmez bir as oyuncudur
Nmecha, 21 Mayıs'ta Dortmund'un HSV'yi 3-2 yendiği maçta sakatlandı. Orta saha oyuncusu o maçta uzatma dakikalarında oyundan çıkarıldı ve ardından BVB, oyuncunun dizinde dış bağ yaralanması olduğunu doğruladı. Nmecha'nın "birkaç hafta" sahalardan uzak kalacağı belirtildi, ancak kesin bir süre belirtilmedi.
Bu sezon gösterdiği güçlü performansların ardından Nmecha, Dortmund'da vazgeçilmez bir as oyuncu haline geldi; DFB takımında da önemli bir rol üstlenme şansı yüksek görülüyor.
Almanya milli takımının en çok forma giyen oyuncusu Lothar Matthäus da 25 yaşındaki oyuncuyu son zamanlarda övgüyle bahsetmişti: "Felix Nmecha bu gelişimini sürdürür ve sakatlıklardan uzak kalırsa, sadece Dortmund'da değil, milli takımda da Kimmich'in yeni pozisyonu nedeniyle artık üstlenemediği ritim belirleyici rolünü üstlenebilir."
BVB - Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
4 Nisan, 18.30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 Nisan, 15.30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 Nisan, 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)