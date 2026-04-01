Dünya Kupası ciddi tehlike altında mı? BVB'nin yıldızı Felix Nmecha'nın sakatlığıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Bununla birlikte, Siyah-Sarılar konservatif bir tedavi yöntemini tercih etti; dolayısıyla ameliyat yapılmayacak. Nmecha yine de birkaç hafta BVB’den uzak kalacak ve ancak sezonun sonuna doğru, Mayıs ayında oynanacak bu sezonun son maçlarında sahalara dönecek.

Böylece 25 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için de zamanında forma girecek. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, kadrosunu 12 Mayıs'ta Finlandiya (31 Mayıs) ve ABD (6 Haziran) ile oynanacak hazırlık maçlarından önce açıklayacak.

Ancak Nagelsmann'ın Pazartesi günü Gana'ya karşı 2-1 kazanılan maçın ardından yaptığı açıklamada da belirttiği gibi, kadroya seçilmesi hiç de kesin değil: "Kesinlikle Dünya Kupası'nda oynayamayacağı riski var," dedi milli takım teknik direktörü. "İyileştikten sonra bile hızlı bir geri dönüş garanti edilemez: "O zaman bile ağrısının geçeceği veya ağrıyı tolere edebileceği garanti edilemez. Bu, hafife alınmayacak bir sakatlık."