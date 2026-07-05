Dünya Kupası, Balogun olayı genişliyor: Cezanın kaldırılmasından önce Trump ile Infantino arasında bir telefon görüşmesi mi yapıldı? FIFA’nın yanıtı

Bunlardan biri, Talksport’tan meslektaşım Ben Jacobos tarafından yeniden gündeme getirildi. Jacobos, Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında, Folarin Balogun’un dosyasının yeniden incelenmesi ve Monaco’lu forvetin 7 Temmuz Salı günü (saat 2) Kansas City’de Belçika ile oynanacak ve bu Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselme hakkı kazandıracak maçta Pochettino’nun emrinde olabilmesi için Folarin Balogun’un davasının yeniden incelenmesi amacıyla. Bu Dünya Kupası’nın üzerine, 19 Temmuz’da Infantino ile birlikte kazanan takıma kupa takdim törenine katılacak olan ABD Başkanı’nın ağır gölgesi düşüyor. Bu, turnuvanın bu edisyonuna kadar süren bir protokolü bozuyor. Balogun olayıyla ilgili olarak görüşü alınan FIFA, Talksport’un aktardığı bilgileri elbette doğrulamadı ve konuyla ilgili karar veren Disiplin Komisyonu’nun mutlak bağımsızlığını vurguladı.