FIFA Disiplin Komisyonu’nun, ABD’li forvet Folarin Balogun’a, Bosna’ya karşı oynanan son maçta Sassuolo’lu savunma oyuncusu Tarik Muharemovic’e yaptığı ve VAR incelemesine konu olan faul nedeniyle aldığı kırmızı kartın ardından verilen bir maçlık cezasını şartlı olarak askıya almasına yol açan olay, emsalsiz bir durum olup tartışma ve tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Bu karar değişikliği sonucunda, forvet oyuncusu Belçika ile oynanacak sekizinci final maçında kadroda yer alabilecek.
Çeviri:
Dünya Kupası, Balogun olayı genişliyor: Cezanın kaldırılmasından önce Trump ile Infantino arasında bir telefon görüşmesi mi yapıldı? FIFA’nın yanıtı
27. MADDE
Yönetmelik gereği, sahadaki hakem tarafından alınan disiplin kararlarına ilişkin itirazları – tartışmalı olsalar bile – inceleyemeyen FIFA, 27. madde uyarınca Balogun’un durumu gibi özel hallerde bir men cezasını tamamen veya kısmen kaldırma imkânını öngörmektedir. Bu tarihi karar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ı da sevindirdi; Trump, Truth hesabı üzerinden FIFA’ya şahsen teşekkür etti. Ayrıca, ABD yönetiminin dünya futbolunun en üst düzey organizasyonunun tepesine uyguladığı iddia edilen baskılarla ilgili olarak, şimdiden çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmaya başladı.
TELEFON GÖRÜŞMESİNİN GİZEMİ
Bunlardan biri, Talksport’tan meslektaşım Ben Jacobos tarafından yeniden gündeme getirildi. Jacobos, Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında, Folarin Balogun’un dosyasının yeniden incelenmesi ve Monaco’lu forvetin 7 Temmuz Salı günü (saat 2) Kansas City’de Belçika ile oynanacak ve bu Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselme hakkı kazandıracak maçta Pochettino’nun emrinde olabilmesi için Folarin Balogun’un davasının yeniden incelenmesi amacıyla. Bu Dünya Kupası’nın üzerine, 19 Temmuz’da Infantino ile birlikte kazanan takıma kupa takdim törenine katılacak olan ABD Başkanı’nın ağır gölgesi düşüyor. Bu, turnuvanın bu edisyonuna kadar süren bir protokolü bozuyor. Balogun olayıyla ilgili olarak görüşü alınan FIFA, Talksport’un aktardığı bilgileri elbette doğrulamadı ve konuyla ilgili karar veren Disiplin Komisyonu’nun mutlak bağımsızlığını vurguladı.
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