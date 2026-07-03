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Dünya Kupası, Altın Ayakkabı, Altın Top, Ballon d’Or! Kylian Mbappé, ödül cephesinde büyük bir zafer kazanmaya mı hazırlanıyor? Eski Fransa milli futbolcusu, ‘tuhaf eleştirilere’ yanıt verdi
Mbappé, Messi ile birlikte Dünya Kupası Altın Ayakkabı yarışında başı çekiyor
Mbappé, Santiago Bernabéu’da birkaç hayal kırıklığı dolu sezon geçirdi; 2024 yılında serbest oyuncu olarak İspanya’ya yaptığı çarpıcı transfer, planlandığı gibi sonuçlanmadı. 103 maçta Blancos formasıyla 86 gol atarak olağanüstü bireysel performansını sürdürdü.
Ancak iki sezon boyunca büyük kupaları kazanma şansı elinden kaçtı. 27 yaşındaki oyuncu, eski takımı Paris Saint-Germain'in arka arkaya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazanmasını uzaktan izlemek zorunda kalırken, Barcelona da La Liga'da hakimiyet kurdu.
Fransa milli takımıyla çıktığı maçlar Mbappé için bir nevi nefes alma fırsatı oldu ve Les Bleus ile tarihe yeni sayfalara imza attı. 62 golle milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu haline gelen Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nda şimdiden altı kez fileleri havalandırarak Arjantinli efsane Lionel Messi ile aynı seviyeye ulaştı.
2022 Katar Dünya Kupası’nda kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü bir kez daha kazanma şansı var. Fransa, en son 2018’de kazandığı ve Orta Doğu’da savunmasına çok az kalmış olan dünya şampiyonluğunu geri kazanmak için en büyük favori olarak görülüyor. Eğer şampiyon olurlarsa, kaptanları Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçilebilir. Ayrıca, ilk kez Ballon d’Or ödülünü kazanma konusunda da en güçlü adaylardan biri olacaktır.
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Fransız “Galactico” Mbappé, kupa cephesinde tüm ödülleri silip süpürebilecek mi?
Mbappé’nin kupa konusunda büyük başarılar elde edip edemeyeceği sorulduğunda, eski Fransa milli futbolcusu Saha – en iyi bahis sitelerinin adresi olan Freebets.com’un izniyle GOAL’a şunları söyledi: “Öyle görünüyor. La Liga’yı ve Şampiyonlar Ligi’ni kaçırmış olabilir ama evet, onda bir tür intikam modu var ve bu ona gerçekten çok yakışıyor.
“Aynı zamanda diğer oyuncuların iyi performans göstermesini sağlayan gerçekten iyi bir kaptan izlenimi veriyor. [Michael] Olise, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue veya [Bradley] Barcola ile ilgili herhangi bir sorun göremiyorum. Yani onun hakkında söylenen onca şey, falan filan... Bence bunları susturmak için gerçekten iyi iş çıkardı. Bu çok etkileyici; eğer böyle devam ederse – en azından oynanacak üç maç daha var.
“Bence bu formda, finalde oynamak, daha fazla gol atmak ve tarihe geçmek isteyecektir. Ona gerçekten en iyisini diliyorum çünkü çok tuhaf eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Gerçekten çok iyi iş çıkardı.”
Mbappé, ilk kez Ballon d'Or zaferinin tadını çıkarmayı hedefliyor
Mbappé, kaptan olarak liderlik yapma ve çevresindekilere ilham verme yeteneği konusunda sorgulanmıştı. Kuzey Amerika’da sergilediği bir dizi karizmatik performans, bu şüphecileri susturdu; Madrid’de forma giyen bu “Galactico”, gücünün zirvesinde bir performans sergiledi.
Saha, daha önce GOAL’a verdiği röportajda, her seferinde bir başkasının bu ödülü kazanması nedeniyle Ballon d’Or’a aday olan vatandaşıyla ilgili şu yorumda bulunmuştu: “Kişisel açıdan bu durum biraz sorgulanmaya başlıyor. Ruhani açıdan bakarsak, bir bakıma kara kedi gibi görünüyor. İşte bu, onun bir an önce düzeltmek istediği kötü bir durum.
“Potansiyeli olan birinin başarılı olup hedeflerine ulaşmasını görmek her zaman güzel. Bence bunu hak ediyor. Oyun stilini eleştirenler ne derse desin, o her şeye sahip olmak istiyor.
“Her durum onunla ilgili olmalı ve bu da büyük oyuncuların kanıtıdır. Ancak bazen işler yolunda gitmezse, eleştirmek kolaydır. Eğer Cristiano [Ronaldo] yıllar boyunca kazandığı tüm bu kupaları gole çeviremeseydi, çoktan mahvolmuş olurdu.”
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Fransa’nın maç programı: Mbappé ve arkadaşları, Dünya Kupası son 16 turunda kimlerle karşılaşacak?
Fransa, Didier Deschamps’ın gol ve hücum yeteneğiyle dolu takımıyla Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Takım, cumartesi günü Philadelphia’daki Lincoln Financial Field’da çeyrek finale çıkma şansı için Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Mbappé, bu maçta da hücumun öncülüğünü üstlenmeyi umuyor. On yıldır en parlak spot ışıkları altında oynayan bu oyuncu, dünyanın tartışmasız en iyi futbolcusu olduğunu kanıtlamaya hazır.
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