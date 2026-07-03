Mbappé, Santiago Bernabéu’da birkaç hayal kırıklığı dolu sezon geçirdi; 2024 yılında serbest oyuncu olarak İspanya’ya yaptığı çarpıcı transfer, planlandığı gibi sonuçlanmadı. 103 maçta Blancos formasıyla 86 gol atarak olağanüstü bireysel performansını sürdürdü.

Ancak iki sezon boyunca büyük kupaları kazanma şansı elinden kaçtı. 27 yaşındaki oyuncu, eski takımı Paris Saint-Germain'in arka arkaya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazanmasını uzaktan izlemek zorunda kalırken, Barcelona da La Liga'da hakimiyet kurdu.

Fransa milli takımıyla çıktığı maçlar Mbappé için bir nevi nefes alma fırsatı oldu ve Les Bleus ile tarihe yeni sayfalara imza attı. 62 golle milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu haline gelen Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nda şimdiden altı kez fileleri havalandırarak Arjantinli efsane Lionel Messi ile aynı seviyeye ulaştı.

2022 Katar Dünya Kupası’nda kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü bir kez daha kazanma şansı var. Fransa, en son 2018’de kazandığı ve Orta Doğu’da savunmasına çok az kalmış olan dünya şampiyonluğunu geri kazanmak için en büyük favori olarak görülüyor. Eğer şampiyon olurlarsa, kaptanları Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçilebilir. Ayrıca, ilk kez Ballon d’Or ödülünü kazanma konusunda da en güçlü adaylardan biri olacaktır.