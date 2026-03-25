Önümüzdeki Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç ay kala, ufukta sadece spor alanında değil, lojistik ve ekonomik alanda da yankıları olacak, gerçek bir uluslararası meseleye dönüşme riski taşıyan hassas bir konu beliriyor. Gündeme gelenler, Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen bazı Afrika milli takımları ve takımlarını denizaşırı ülkelere kadar takip etmeye hazır olan taraftarları.
Çeviri:
Dünya Kupası: ABD, ülkeye giriş için 15 bin avroya varan yüksek kefaletler talep ediyor: beş milli oyuncu için sorunlar
İLGİLİ ÜLKELER
Ayrıntılı olarak bakıldığında, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Senegal, Fildişi Sahili ve Tunus, vatandaşlarının ABD’ye giriş vizesi alabilmek için 15 bin avroya kadar çıkabilen oldukça yüksek bir teminat ödemek zorunda kalacağı yaklaşık 50 ülkeden oluşan listeye dahil edilmiştir. Bu önlem, Donald Trump yönetimi sırasında yürürlüğe konulan göç politikaları kapsamında, kaçak göçle mücadele etmek amacıyla alınmıştır.
OYUNCULARIN KEFALETİ: NE OLUYOR?
Ancak bu düzenleme, tam da bu büyük futbol etkinliği üzerinde ciddi yan etkiler yaratma riski taşıyor. The Athletic’in haberine göre, en büyük sorun doğrudan sahadaki aktörleri, yani futbolcuları ve teknik ekibi ilgilendiriyor. Nitekim yönetmelik, şu anda profesyonel sporcular için herhangi bir muafiyet öngörmemektedir; bu nedenle sporcular, turnuvaya katılabilmek için 5 bin ile 15 bin dolar arasında değişen kefaletler ödemek zorunda kalacakları paradoksal bir durumla karşı karşıya kalacaklardır. Bu meblağ, vize süresi dolduğunda ülkeden ayrılırken iade edilecek olsa da, organizasyonel ve bürokratik açıdan yine de önemli bir engel teşkil etmektedir.
FIFA İŞ BAŞINDA
Konu şu anda FIFA’nın gündeminde; FIFA, en azından resmi heyetleri koruyabilecek bir çözüm bulmak için ABD’li yetkililerle yoğun görüşmeler yürütüyor. Amaç, oyuncuların ve teknik kadro üyelerinin kefalet ödemekten muaf tutulmasını sağlayacak bir istisna elde etmek ve böylece ilgili milli takımların katılımının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini garantilemek.
Peki ya taraftarlar?
Taraftarlar için ise durum farklı ve kesinlikle çok daha karmaşık görünüyor. Onlar için şu anda bir muafiyet olasılığı uzak görünüyor. Bu durum, kıtalararası seyahatin yüksek maliyetleri ve hiç de kolay olmayan organizasyon nedeniyle zaten zor durumda olan tribün katılımını önemli ölçüde etkileyebilir. Gerçek tehlike, tarihsel olarak Dünya Kupası'nı renkler, tutku ve kimliğin küresel bir şenliğine dönüştürmeye katkıda bulunan taraftar gruplarının katılımının azalmasıdır.