TOMorrow Business podcast’inde eski milli futbolcu, FC Bayern Münih’in orta saha yıldızına DFB milli takımından ayrılmasını tavsiye etti. Kimmich’in sorumluluk alması ve bundan sonra Alman milli takımında forma giymemesi gerektiğini söyledi.
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"Dünya klasında bir oyuncu değil": Eski milli futbolcu, Dünya Kupası'ndaki fiyaskonun ardından Bayern yıldızı Joshua Kimmich'in DFB kadrosundan ayrılmasını istiyor
"Şimdiye kadar beş turnuvada önemli bir pozisyonda yer aldı. Ve beşinde de başaramadı. Hiçbir zaman çeyrek finalin ötesine geçemedi, karşımıza çıkıp kaçmadığını söylüyor. Bunun kaçmakla bir ilgisi yok, sorumluluk almakla ilgili," diye analiz etti Hamann.
Kimmich gibi bir oyuncudan beklediği şey ise, “sorumluluk alması ve ‘her şeyi denedim – ki bunu ona suçlayamazsınız – başaramadım, şimdi bir süre uzaklaşacağım’ demesidir. Ben bunu beklerdim.”
Hamann, 31 yaşındaki oyuncunun gönüllü olarak vazgeçmesini "son derece takdir ederdi. [...] Böyle olmasını dilerdim. Bu bir işaret olurdu ve bir şeyler değişmeli. Böyle devam edemeyiz."
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Hamann, Kimmich hakkında: "Onu bir daha davet etmezdim"
Eğer böyle olmazsa, “onu bir daha kadroya almam. Artık başka oyunculara da şans vermem gerekiyor. Kimmich’in milli takımda artık rol oynamaması gerektiğini düşünüyorum,” diye devam etti Hamann. Alman kaptan, kendi isteğiyle DFB formasıyla oynamaktan vazgeçmeye karar veremezse, gelecekteki milli takım teknik direktörünün müdahale etmesi gerekecek. Bu konuda kalite de önemli bir rol oynuyor.
“Kimmich’i dünya klasında bir oyuncu olarak görmüyorum. O çok iyi bir oyuncu. Ancak orta sahada dünya klasında değil. Sağ bek olarak dünya klasında mı? Hayır, orada da sadece iyi bir oyuncu,” diyerek Hamann, FCB yıldızını eleştirdi.
Kimmich’in yıllardır tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu ve takımın en önemli isimlerinden biri olduğu FC Bayern Münih’te bile, 31 yaşındaki oyuncunun performansı hiçbir şekilde olağanüstü değil. "Alman oyuncular Münih’te yardımcı rolünde. Maçları kazananlar Olise, Diaz ve Kane gibi isimler. Tah, Pavlovic ve Kimmich ise onlara eşlik ediyor. Bu sezon bu durum çok iyi işledi. Bunu diğer çoğu takımdan daha iyi yapıyorlar. Ancak maçların kaderini belirleyenler başkaları."
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Kimmich, FC Bayern ve DFB’de tartışmasız bir şekilde ilk 11’de yer alıyor
Aslında Kimmich, Alman milli takımıyla sadece bir kez yarı finale yükselmeyi başardı. 2016 Avrupa Şampiyonası’nda DFB milli takımı, son dört takım arasında yer aldığı turda Fransa’ya kıl payı yenildi; 31 yaşındaki oyuncu o dönemde zaten sağ bek pozisyonunda ilk 11’de yer alıyordu.
Ardından Kimmich, Rusya, Katar ve şimdi de ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupaları’nda Almanya’nın üç kez erken elenmesine tanık oldu; bu nedenle büyük turnuvalarda yaşanan yeni bir fiyaskonun sembolü haline geldi.
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Kimmich hem FC Bayern Münih’te hem de DFB milli takımında performanslarıyla takıma öncülük eden oyunculardan biridir. Almanya’nın rekor şampiyonu takımında en sevdiği pozisyon olan orta sahanın ortasında oynayabilen ve bu pozisyonda şüphesiz dünya çapında en iyi oyuncular arasında yer alan Kimmich, alternatif eksikliği nedeniyle, artık görevinden alınan Julian Nagelsmann yönetimindeki Alman milli takımında – 2026 Dünya Kupası’nda da dahil olmak üzere – defalarca sağ bek olarak görev yapmak zorunda kaldı.
31 yaşındaki oyuncu, Paraguay’a karşı oynanan son 16 turu maçında elenmenin ardından DFB’den ayrılmayı kesin bir dille reddetmişti. Maçın bitiş düdüğünün ardından MagentaTV’ye verdiği demeçte, “Asla yapmayacağım tek şey pes etmektir” dedi.
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