"Dünya klasında bir oyuncu değil": Eski milli futbolcu, Dünya Kupası'ndaki fiyaskonun ardından Bayern yıldızı Joshua Kimmich'in DFB kadrosundan ayrılmasını istiyor

"Şimdiye kadar beş turnuvada önemli bir pozisyonda yer aldı. Ve beşinde de başaramadı. Hiçbir zaman çeyrek finalin ötesine geçemedi, karşımıza çıkıp kaçmadığını söylüyor. Bunun kaçmakla bir ilgisi yok, sorumluluk almakla ilgili," diye analiz etti Hamann.

Kimmich gibi bir oyuncudan beklediği şey ise, “sorumluluk alması ve ‘her şeyi denedim – ki bunu ona suçlayamazsınız – başaramadım, şimdi bir süre uzaklaşacağım’ demesidir. Ben bunu beklerdim.”

Hamann, 31 yaşındaki oyuncunun gönüllü olarak vazgeçmesini "son derece takdir ederdi. [...] Böyle olmasını dilerdim. Bu bir işaret olurdu ve bir şeyler değişmeli. Böyle devam edemeyiz."