Goal.com
Canlı
TottenhamIMAGO / Sebastian Frej
Nino Duit

Çeviri:

Dünya futbolunda daha önce böyle bir şey hiç yaşanmamıştı! İngiltere'de gerçekten de akıl almaz bir durum yaşanmak üzere

Premier Lig
FEATURES
Tottenham Hotspur
R. De Zerbi
M. Tel
J. Palhinha
I. Tudor
J. Maddison
D. Kulusevski
H. Kane
H. Son

Devasa transfer harcamaları, dünyanın en değerli kadrolarından biri, bir yıl önceki Avrupa kupası zaferi, güçlü bir sezon başlangıcı... Ve yine de, İngiltere'nin köklü kulübü Tottenham Hotspur küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Öncelikle bir uyarı: Bu metin birçok rakam içeriyor, ancak Tottenham Hotspur’da yaşanan akıl almaz gelişmeleri bunlardan daha çarpıcı bir şekilde vurgulayan başka bir şey yok. Spurs, son üç yılda yeni oyuncular için 726 milyon euro harcadı. İngiltere'de bu rakamı sadece Chelsea FC ve Manchester City aşıyor. Transfer gelirleri düşüldüğünde, 466 milyon euroluk bir açık kalıyor. Bu, Arsenal FC'den sonra en yüksek ikinci rakam. Sadece geçen yaz Tottenham 266 milyon euro yatırım yaptı.

  • Bu devasa harcamalar, dünyanın en pahalı kadrolarından birinin oluşmasına neden oluyor. Transfermarkt adlı uzman portala göre, Spurs oyuncularının toplam değeri şu anda 803 milyon avro. Dünya çapında bunu aşan sadece sekiz kulüp var. Almanya’dan ise sadece FC Bayern, 969 milyon avro ile Tottenham’ın bir sıra önünde yer alıyor. 

    Buna rağmen Spurs, Premier Lig'den düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Transfermarkt'a göre futbol tarihinin bugüne kadar en yüksek değere sahip küme düşen takımı, 2022/23 sezonundaki Leicester City'dir; ancak Leicester'ın o dönemki kadro değeri 444 milyon avro ile Tottenham'ın şu anki değerinin sadece yarısı kadardı. Bu arada, Foxes'ın yolu 2016'daki şampiyonluktan bu yana 3. lige doğru uzanıyor.

    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-BRIGHTONAFP

    Tottenham Hotspur, 91 yıllık olumsuz rekoru "kırmaya" çalışıyor

    Sezonun bitmesine beş hafta kala Spurs, şu anda West Ham United'ın bulunduğu küme düşme hattının üstündeki 17. sıranın iki puan gerisinde yer alıyor. Şu anda Tottenham için iki puan çok büyük bir fark, gerçekten çok büyük. Son Premier Lig galibiyetleri, geçen yılın 28 Aralık'ında Crystal Palace'a karşı elde ettikleri zaferdi. O günden bu yana 15 maç galibiyetsiz geçti ve iki kez teknik direktör değişikliği yaşandı.

    Danimarkalı Thomas Frank Şubat ayında ayrılmak zorunda kaldı, Hırvatistanlı halefi Igor Tudor sadece 44 gün görevde kaldı ve kısa süre önce İtalyan Roberto De Zerbi ile değiştirildi. Cumartesi günü Brighton & Hove Albion'a karşı saha kenarında çıktığı ikinci maçta, bu kötü gidişatın sonu çok yakın görünüyordu. Ancak uzatma dakikalarında Avusturyalı savunma oyuncusu Kevin Danso kritik bir hata yaptı ve 2-2'lik beraberliğe neden oldu. Danso, sosyal medyada yoğun ırkçı saldırılara maruz kaldı; kulüp ise yaptığı açıklamada bu saldırılardan uzak durduğunu belirtti.

    Spurs, önümüzdeki Cumartesi Wolverhampton Wanderers'ı yenemez ve böylece 16 maçlık galibiyetsizlik serisini sürdürürse, 91 yıllık bir negatif rekoru egale edecek. En son 1935'te bu kadar uzun süre galibiyetsiz kalmışlardı. Ligin son sırasında yer alan Wolves, şimdiden küme düşmüş durumda ve kalan maçlar arasında açık ara en kolay rakip. Ardından, üst sıralarda yer alan FC Chelsea ve Aston Villa ile Leeds United'a karşı maçlar ve son maç gününde FC Everton ile karşılaşma var.

    "Bu takım arka arkaya beş maç kazanabilecek durumda," diyor teknik direktör De Zerbi. Oyuncularına iyimserlik aşılamaya çabalıyor ve bunun için hatta bir "iyi ruh hali emri" verdi. "Antrenmana gülümseyerek gelmelisiniz, yoksa hemen eve gidebilirsiniz," diyor De Zerbi. "Negatif insanlara, üzgün oyunculara veya yardımcı antrenörlere ayıracak vaktim yok. Sızlanan ve olumsuz düşünen insanları sevmem."

  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-DORTMUNDAFP

    Tottenham: Sezona iyi bir başlangıç ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar

    Tottenham, İngiltere’nin en çok şampiyonluk kazanan kulüplerinden biri olmasa da, her zaman ulusal elitler arasında yer almıştır. Spurs, 1951 ve 1961 yıllarında şampiyon oldu; 1992’de kurulan Premier League’in sadece altı kurucu üyesinden biri olarak hiçbir zaman küme düşmedi; son 13 yılda on kez ilk altı arasında yer aldı; 2017’de lig ikincisi oldu, 2019'da Şampiyonlar Ligi finaline kalmış, geçen Mayıs ayında Avrupa Ligi'ni kazanarak dördüncü kez Avrupa kupası ve 2008'den bu yana ilk şampiyonluğunu elde etmiştir.

    Ancak teknik direktör Ange Postecoglou, Premier League'deki kötü performans nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Tottenham hiçbir zaman gerçek bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasa da, sezonun son aşamasında sadece Avrupa Kupası'nın önemli olduğu bir dönemde 17. sıraya kadar geriledi. Geçtiğimiz yaz yapılan yeni transfer hamlesinin ardından Spurs, Frank yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı ve Ekim ortasında ligde üçüncü sıraya yerleşti.

    Eylül ayında, uzun süredir kulüpte görev yapan ve pek sevilmeyen başkan Daniel Levy'nin sürpriz ayrılışı, kulüp çevresinde ek bir coşku yarattı. Onun yerine, uluslararası alanda tanınmayan Peter Charrington ve Vinai Venkatesham geçti. Tottenham, sonbahar boyunca Premier Lig'de yavaş yavaş gerilerken, Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar olumlu seyretti. Ocak ayında Spurs, Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'u rahatlıkla mağlup etti ve Ocak ayı sonunda ligi dördüncü sırada tamamladı.

    Son 16 turunda ise Atletico Madrid'e elenildi. Bu karşılaşma, özellikle Tudor'un Antonin Kinsky'ye karşı sergilediği tartışmalı tavır nedeniyle akıllarda kaldı: İlk maçta, o dönemki teknik direktör, yedek kalecisini sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya sürdü, ancak bariz hatalar yapması üzerine, skor 0-3 iken onu 17. dakikada oyundan aldı.

  • Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham, inanılmaz bir sakatlık serisiyle boğuşuyor

    Bir yandan mükemmel bir sezon başlangıcı ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki dikkate değer başarılar. Öte yandan, yılbaşından bu yana Premier Lig'de yaşanan tarihi çöküş. Bunların birbiriyle nasıl bağdaştığını mantıkla açıklamak mümkün değil. Ancak temel sorunlar kesinlikle tespit edilebilir.

    Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sayısız teknik direktör değişikliği nedeniyle Tottenham, pahalı ama aynı zamanda çok farklı fikir sahipleri tarafından bir araya getirilmiş, net bir yapı ve hiyerarşiye sahip olmayan bir kadroya sahip. Uzun süredir takımın en önemli oyuncusu ve kaptanı olan Heung-Min Son, geçen yaz takımdan ayrıldı. O zamandan beri, takıma istikrar ve bir miktar direnç kazandıran, olgunlaşmış bir liderlik kadrosu eksikliği yaşanıyor. Spurs'un geriye düştüğü son 32 lig maçında da galibiyet alamadı.

    Buna bir de inanılmaz bir sakatlık şansı ekleniyor: Daniel Kulusevski ve James Maddison gibi en iyi iki oyuncu, sakatlık nedeniyle henüz sezonun hiçbir maçında forma giyemedi. Lucas Bergvall ve Dominic Solanke ise aylarca forma giyemedi. Mohammed Kudus Ocak başından beri sakat, kaptan Cristian Romero için ise sezon muhtemelen sona erdi.

  • Fulham v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiralık oyuncu Joao Palhinha muhtemelen FC Bayern'e geri dönecek

    Birçok yeni transfer, aralarında eski Münihli oyuncular Joao Palhinha ve Mathys Tel'in de bulunduğu, yüksek beklentileri karşılayamadı. Bir ters vuruş golüyle iyi bir başlangıç yapan kiralık oyuncu Palhinha için Tottenham, 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak; oyuncu yaz aylarında FC Bayern'e geri dönmek zorunda kalacak. Almanya'nın rekor şampiyonu da bu ekonomik açıdan Spurs ile aynı sıkıntıyı yaşıyor; bireysel düzeyde ise Harry Kane'in uzun süredir forma giydiği kulübünün küme düşmesi de onu çok üzecektir.

    Xavi Simons da genel olarak beklentilerin altında kaldı, ancak hafta sonu Brighton'a karşı 2-2 biten maçta iki gol ve asist kaydetti. Spor direktörü Max Eberl, spor müdürü Christoph Freund ve teknik direktör Vincent Kompany, geçen yaz Simons'u FC Bayern'e transfer etmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Ancak kulüp patronu Uli Hoeneß, finansal kaynakların serbest bırakılmasını reddetti ve teselli ödülü olarak sadece elmalı turta dağıttı. Bunun üzerine Tottenham harekete geçti ve Simons'u 65 milyon euroluk transfer ücretiyle rekor transfer yaptı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan pek çok yatırımdan biri, ki bu yatırımlar karşılığını vermedi.

  • Premier Lig Puan Durumu

    TakımTakımMaçGollerFarkPuan
    1Arsenal FC3363:263770
    2Manchester City3265:293667
    3Manchester United3358:451358
    4Aston Villa FC3347:41658
    5Liverpool FC3354:431155
    6Chelsea FC3353:421148
    7Brentford FC3348:44448
    8AFC Bournemouth3350:50048
    9Brighton & Hove Albion3345:39647
    10Everton FC3340:39147
    11Sunderland AFC3336:40-446
    12Fulham FC3343:46-345
    13Crystal Palace3235:36-143
    14Newcastle United3346:49-342
    15Leeds United3342:49-739
    16Nottingham Forest3336:45-936
    17West Ham United3340:57-1733
    18Tottenham Hotspur3342:53-1131
    19Burnley FC3334:67-3320
    20Wolverhampton Wanderers3324:61-3717
Premier Lig
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT