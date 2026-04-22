Öncelikle bir uyarı: Bu metin birçok rakam içeriyor, ancak Tottenham Hotspur’da yaşanan akıl almaz gelişmeleri bunlardan daha çarpıcı bir şekilde vurgulayan başka bir şey yok. Spurs, son üç yılda yeni oyuncular için 726 milyon euro harcadı. İngiltere'de bu rakamı sadece Chelsea FC ve Manchester City aşıyor. Transfer gelirleri düşüldüğünde, 466 milyon euroluk bir açık kalıyor. Bu, Arsenal FC'den sonra en yüksek ikinci rakam. Sadece geçen yaz Tottenham 266 milyon euro yatırım yaptı.
Dünya futbolunda daha önce böyle bir şey hiç yaşanmamıştı! İngiltere'de gerçekten de akıl almaz bir durum yaşanmak üzere
Bu devasa harcamalar, dünyanın en pahalı kadrolarından birinin oluşmasına neden oluyor. Transfermarkt adlı uzman portala göre, Spurs oyuncularının toplam değeri şu anda 803 milyon avro. Dünya çapında bunu aşan sadece sekiz kulüp var. Almanya’dan ise sadece FC Bayern, 969 milyon avro ile Tottenham’ın bir sıra önünde yer alıyor.
Buna rağmen Spurs, Premier Lig'den düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Transfermarkt'a göre futbol tarihinin bugüne kadar en yüksek değere sahip küme düşen takımı, 2022/23 sezonundaki Leicester City'dir; ancak Leicester'ın o dönemki kadro değeri 444 milyon avro ile Tottenham'ın şu anki değerinin sadece yarısı kadardı. Bu arada, Foxes'ın yolu 2016'daki şampiyonluktan bu yana 3. lige doğru uzanıyor.
Tottenham Hotspur, 91 yıllık olumsuz rekoru "kırmaya" çalışıyor
Sezonun bitmesine beş hafta kala Spurs, şu anda West Ham United'ın bulunduğu küme düşme hattının üstündeki 17. sıranın iki puan gerisinde yer alıyor. Şu anda Tottenham için iki puan çok büyük bir fark, gerçekten çok büyük. Son Premier Lig galibiyetleri, geçen yılın 28 Aralık'ında Crystal Palace'a karşı elde ettikleri zaferdi. O günden bu yana 15 maç galibiyetsiz geçti ve iki kez teknik direktör değişikliği yaşandı.
Danimarkalı Thomas Frank Şubat ayında ayrılmak zorunda kaldı, Hırvatistanlı halefi Igor Tudor sadece 44 gün görevde kaldı ve kısa süre önce İtalyan Roberto De Zerbi ile değiştirildi. Cumartesi günü Brighton & Hove Albion'a karşı saha kenarında çıktığı ikinci maçta, bu kötü gidişatın sonu çok yakın görünüyordu. Ancak uzatma dakikalarında Avusturyalı savunma oyuncusu Kevin Danso kritik bir hata yaptı ve 2-2'lik beraberliğe neden oldu. Danso, sosyal medyada yoğun ırkçı saldırılara maruz kaldı; kulüp ise yaptığı açıklamada bu saldırılardan uzak durduğunu belirtti.
Spurs, önümüzdeki Cumartesi Wolverhampton Wanderers'ı yenemez ve böylece 16 maçlık galibiyetsizlik serisini sürdürürse, 91 yıllık bir negatif rekoru egale edecek. En son 1935'te bu kadar uzun süre galibiyetsiz kalmışlardı. Ligin son sırasında yer alan Wolves, şimdiden küme düşmüş durumda ve kalan maçlar arasında açık ara en kolay rakip. Ardından, üst sıralarda yer alan FC Chelsea ve Aston Villa ile Leeds United'a karşı maçlar ve son maç gününde FC Everton ile karşılaşma var.
"Bu takım arka arkaya beş maç kazanabilecek durumda," diyor teknik direktör De Zerbi. Oyuncularına iyimserlik aşılamaya çabalıyor ve bunun için hatta bir "iyi ruh hali emri" verdi. "Antrenmana gülümseyerek gelmelisiniz, yoksa hemen eve gidebilirsiniz," diyor De Zerbi. "Negatif insanlara, üzgün oyunculara veya yardımcı antrenörlere ayıracak vaktim yok. Sızlanan ve olumsuz düşünen insanları sevmem."
Tottenham: Sezona iyi bir başlangıç ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar
Tottenham, İngiltere’nin en çok şampiyonluk kazanan kulüplerinden biri olmasa da, her zaman ulusal elitler arasında yer almıştır. Spurs, 1951 ve 1961 yıllarında şampiyon oldu; 1992’de kurulan Premier League’in sadece altı kurucu üyesinden biri olarak hiçbir zaman küme düşmedi; son 13 yılda on kez ilk altı arasında yer aldı; 2017’de lig ikincisi oldu, 2019'da Şampiyonlar Ligi finaline kalmış, geçen Mayıs ayında Avrupa Ligi'ni kazanarak dördüncü kez Avrupa kupası ve 2008'den bu yana ilk şampiyonluğunu elde etmiştir.
Ancak teknik direktör Ange Postecoglou, Premier League'deki kötü performans nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Tottenham hiçbir zaman gerçek bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasa da, sezonun son aşamasında sadece Avrupa Kupası'nın önemli olduğu bir dönemde 17. sıraya kadar geriledi. Geçtiğimiz yaz yapılan yeni transfer hamlesinin ardından Spurs, Frank yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı ve Ekim ortasında ligde üçüncü sıraya yerleşti.
Eylül ayında, uzun süredir kulüpte görev yapan ve pek sevilmeyen başkan Daniel Levy'nin sürpriz ayrılışı, kulüp çevresinde ek bir coşku yarattı. Onun yerine, uluslararası alanda tanınmayan Peter Charrington ve Vinai Venkatesham geçti. Tottenham, sonbahar boyunca Premier Lig'de yavaş yavaş gerilerken, Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar olumlu seyretti. Ocak ayında Spurs, Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'u rahatlıkla mağlup etti ve Ocak ayı sonunda ligi dördüncü sırada tamamladı.
Son 16 turunda ise Atletico Madrid'e elenildi. Bu karşılaşma, özellikle Tudor'un Antonin Kinsky'ye karşı sergilediği tartışmalı tavır nedeniyle akıllarda kaldı: İlk maçta, o dönemki teknik direktör, yedek kalecisini sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya sürdü, ancak bariz hatalar yapması üzerine, skor 0-3 iken onu 17. dakikada oyundan aldı.
Tottenham, inanılmaz bir sakatlık serisiyle boğuşuyor
Bir yandan mükemmel bir sezon başlangıcı ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki dikkate değer başarılar. Öte yandan, yılbaşından bu yana Premier Lig'de yaşanan tarihi çöküş. Bunların birbiriyle nasıl bağdaştığını mantıkla açıklamak mümkün değil. Ancak temel sorunlar kesinlikle tespit edilebilir.
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sayısız teknik direktör değişikliği nedeniyle Tottenham, pahalı ama aynı zamanda çok farklı fikir sahipleri tarafından bir araya getirilmiş, net bir yapı ve hiyerarşiye sahip olmayan bir kadroya sahip. Uzun süredir takımın en önemli oyuncusu ve kaptanı olan Heung-Min Son, geçen yaz takımdan ayrıldı. O zamandan beri, takıma istikrar ve bir miktar direnç kazandıran, olgunlaşmış bir liderlik kadrosu eksikliği yaşanıyor. Spurs'un geriye düştüğü son 32 lig maçında da galibiyet alamadı.
Buna bir de inanılmaz bir sakatlık şansı ekleniyor: Daniel Kulusevski ve James Maddison gibi en iyi iki oyuncu, sakatlık nedeniyle henüz sezonun hiçbir maçında forma giyemedi. Lucas Bergvall ve Dominic Solanke ise aylarca forma giyemedi. Mohammed Kudus Ocak başından beri sakat, kaptan Cristian Romero için ise sezon muhtemelen sona erdi.
Kiralık oyuncu Joao Palhinha muhtemelen FC Bayern'e geri dönecek
Birçok yeni transfer, aralarında eski Münihli oyuncular Joao Palhinha ve Mathys Tel'in de bulunduğu, yüksek beklentileri karşılayamadı. Bir ters vuruş golüyle iyi bir başlangıç yapan kiralık oyuncu Palhinha için Tottenham, 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak; oyuncu yaz aylarında FC Bayern'e geri dönmek zorunda kalacak. Almanya'nın rekor şampiyonu da bu ekonomik açıdan Spurs ile aynı sıkıntıyı yaşıyor; bireysel düzeyde ise Harry Kane'in uzun süredir forma giydiği kulübünün küme düşmesi de onu çok üzecektir.
Xavi Simons da genel olarak beklentilerin altında kaldı, ancak hafta sonu Brighton'a karşı 2-2 biten maçta iki gol ve asist kaydetti. Spor direktörü Max Eberl, spor müdürü Christoph Freund ve teknik direktör Vincent Kompany, geçen yaz Simons'u FC Bayern'e transfer etmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Ancak kulüp patronu Uli Hoeneß, finansal kaynakların serbest bırakılmasını reddetti ve teselli ödülü olarak sadece elmalı turta dağıttı. Bunun üzerine Tottenham harekete geçti ve Simons'u 65 milyon euroluk transfer ücretiyle rekor transfer yaptı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan pek çok yatırımdan biri, ki bu yatırımlar karşılığını vermedi.
Premier Lig Puan Durumu
Takım Takım Maç Goller Fark Puan 1 Arsenal FC 33 63:26 37 70 2 Manchester City 32 65:29 36 67 3 Manchester United 33 58:45 13 58 4 Aston Villa FC 33 47:41 6 58 5 Liverpool FC 33 54:43 11 55 6 Chelsea FC 33 53:42 11 48 7 Brentford FC 33 48:44 4 48 8 AFC Bournemouth 33 50:50 0 48 9 Brighton & Hove Albion 33 45:39 6 47 10 Everton FC 33 40:39 1 47 11 Sunderland AFC 33 36:40 -4 46 12 Fulham FC 33 43:46 -3 45 13 Crystal Palace 32 35:36 -1 43 14 Newcastle United 33 46:49 -3 42 15 Leeds United 33 42:49 -7 39 16 Nottingham Forest 33 36:45 -9 36 17 West Ham United 33 40:57 -17 33 18 Tottenham Hotspur 33 42:53 -11 31 19 Burnley FC 33 34:67 -33 20 20 Wolverhampton Wanderers 33 24:61 -37 17