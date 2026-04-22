Dünya futbolunda daha önce böyle bir şey hiç yaşanmamıştı! İngiltere'de gerçekten de akıl almaz bir durum yaşanmak üzere

Sezonun bitmesine beş hafta kala Spurs, şu anda West Ham United'ın bulunduğu küme düşme hattının üstündeki 17. sıranın iki puan gerisinde yer alıyor. Şu anda Tottenham için iki puan çok büyük bir fark, gerçekten çok büyük. Son Premier Lig galibiyetleri, geçen yılın 28 Aralık'ında Crystal Palace'a karşı elde ettikleri zaferdi. O günden bu yana 15 maç galibiyetsiz geçti ve iki kez teknik direktör değişikliği yaşandı.

Danimarkalı Thomas Frank Şubat ayında ayrılmak zorunda kaldı, Hırvatistanlı halefi Igor Tudor sadece 44 gün görevde kaldı ve kısa süre önce İtalyan Roberto De Zerbi ile değiştirildi. Cumartesi günü Brighton & Hove Albion'a karşı saha kenarında çıktığı ikinci maçta, bu kötü gidişatın sonu çok yakın görünüyordu. Ancak uzatma dakikalarında Avusturyalı savunma oyuncusu Kevin Danso kritik bir hata yaptı ve 2-2'lik beraberliğe neden oldu. Danso, sosyal medyada yoğun ırkçı saldırılara maruz kaldı; kulüp ise yaptığı açıklamada bu saldırılardan uzak durduğunu belirtti.

Spurs, önümüzdeki Cumartesi Wolverhampton Wanderers'ı yenemez ve böylece 16 maçlık galibiyetsizlik serisini sürdürürse, 91 yıllık bir negatif rekoru egale edecek. En son 1935'te bu kadar uzun süre galibiyetsiz kalmışlardı. Ligin son sırasında yer alan Wolves, şimdiden küme düşmüş durumda ve kalan maçlar arasında açık ara en kolay rakip. Ardından, üst sıralarda yer alan FC Chelsea ve Aston Villa ile Leeds United'a karşı maçlar ve son maç gününde FC Everton ile karşılaşma var.

"Bu takım arka arkaya beş maç kazanabilecek durumda," diyor teknik direktör De Zerbi. Oyuncularına iyimserlik aşılamaya çabalıyor ve bunun için hatta bir "iyi ruh hali emri" verdi. "Antrenmana gülümseyerek gelmelisiniz, yoksa hemen eve gidebilirsiniz," diyor De Zerbi. "Negatif insanlara, üzgün oyunculara veya yardımcı antrenörlere ayıracak vaktim yok. Sızlanan ve olumsuz düşünen insanları sevmem."