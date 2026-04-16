Juan Mata - Common Goal
Dünya Futbol Bağış Günü: Futbol dünyasının en yeni "Global Heart" girişimi hakkında bilmeniz gereken her şey

Jürgen Klopp, Vivianne Miedema ve Juan Mata, futbol tarihinin ilk küresel yardım gününün öncülüğünü yapıyor. İşte bilmeniz gereken her şey.

Futbol genellikle “güzel oyun” olarak anılır, ancak 26 Mayıs’ta “en cömert oyun” olmayı hedefliyor.

BM'nin Dünya Futbol Günü'nün yarattığı ivmeden yararlanarak ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na göz atarak, devasa bir yeni hayırseverlik girişimi ortaya çıktı: Dünya Futbol Bağış Günü. Spor dünyasının en büyük isimlerinden bazılarının desteğiyle ve sosyal etki hareketi Common Goal'un öncülüğünde düzenlenen bu gün, tüm küresel futbol ailesini bir araya getirerek ihtiyaç sahibi toplulukları desteklemeyi amaçlıyor.

Peki bu girişim tam olarak nedir, kimler katılıyor ve siz nasıl dahil olabilirsiniz? GOAL tüm detayları açıklıyor.

  • Dünya Futbol Bağış Günü nedir?

    Bunu futbol dünyasının "Giving Tuesday"i olarak düşünün. Bu, süperstar sporculardan dev markalara, amatör kulüplerden sıradan taraftarlara kadar bu sporun bir parçası olan herkesin harekete geçip topluma katkıda bulunması için ayrılmış, her yıl düzenlenen küresel bir etkinliktir.

    Bu girişim, 2017 yılında Common Goal tarafından başlatılan ve oyuncuların ve antrenörlerin maaşlarının %1'ini etkili toplum kuruluşlarına bağışladıkları ünlü "%1 taahhüdü"nü temel alıyor. Şimdi, World Football Giving Day, herkesin katılabilmesi için kapılarını açıyor ve cinsiyet eşitliği, ruh sağlığı ve sosyal uyum gibi sorunlarla mücadele eden 80'den fazla kayıtlı kar amacı gütmeyen kuruluşu destekliyor.

  • Dünya Futbol Bağış Günü ne zaman?

    Etkinlik her yıl 26 Mayıs'ta düzenlenecek.

    Bu tarih, Birleşmiş Milletler'in resmi Dünya Futbol Günü'nün (25 Mayıs) hemen ardından gelmesi için özel olarak seçilmiştir. Fikir basit: 25 Mayıs, bu sporun küresel kültürünü tanımak için, 26 Mayıs ise bu spor aracılığıyla toplumu iyileştirmek için harekete geçmek içindir.

  • Hangi oyuncular ve teknik direktörler bu olayın içinde yer alıyor?

    Bu hareket, şimdiden yıldızlarla dolu bir destekçi listesine sahip.

    Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, kampanyanın önemli bir sözcüsü olarak şunları söyledi: "Dünya Futbol Bağış Günü, sevdiğimiz oyunun aynı zamanda fırsat ve umut yaratabileceğini hatırlatıyor. Bu, futbolun bir kalbi olduğunu ve birlikte gerçek bir fark yaratabileceğimizi göstermekle ilgili."

    Klopp'a, Common Goal'un öncülerinden Juan Mata, Arsenal ve WSL efsanesi Vivianne Miedema, İspanya milli takım oyuncusu Dani Olmo, Irene Paredes, Sofie Junge Pedersen ve Jessie Fleming de katılıyor. Adidas gibi büyük küresel markalar da bu girişime destek veriyor.

  • "El kalbi" hareketi ve #WeAreIn nedir?

    Kampanyanın merkezinde, ellerle yapılan kalp işareti yer alıyor. Oyuncuların, teknik direktörlerin ve taraftarların, bu harekete olan bağlılıklarını ve ilgilerini göstermek için fotoğraflarda ve sosyal medyada ellerini kalp şeklinde birleştirerek poz verdiklerini göreceksiniz.

    Bu hareket, resmi hashtag #WeAreIn ile birleştirilerek, futbol dünyasının sahadaki 90 dakikadan daha büyük bir şey için bir araya gelmesi için ortak bir slogan oluşturuyor.


  • Hayranlar nasıl katılabilir?

    Katılım, tamamen açık ve esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. 26 Mayıs’ta bu harekete nasıl katılabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

    Bağış yapın:www.worldfootballgivingday.org adresindeki resmi web sitesini ziyaret edin. 80'den fazla kayıtlı kar amacı gütmeyen kuruluştan herhangi birine doğrudan bağış yapmayı seçebilirsiniz.

    Yerel Eylemde Bulunun: Çevrimiçi bağış yapamıyorsanız, girişim hayranları kendi yerel topluluklarına veya amatör kulüplerine katkıda bulunmak için kendi yollarını bulmaya teşvik ediyor.

    Haber Yay: Sosyal medyada ellerini kalp şeklinde birleştiren bir fotoğraf paylaş, arkadaşlarını veya takım arkadaşlarını etiketle ve #WeAreIn etiketini kullanarak bu hareketin ivmesini sürdür.