Bu, bu kadar genç biri için çok büyük bir yükleme, ancak Bouaddi bugüne kadarki nispeten kısa kariyeri boyunca, en seçkin izleri takip edebileceğini düşündürecek kadar şey gösterdi. Şimdiden 100’ü aşkın resmi A takım maçına çıktı.

Çıkışını Lille’de yaptı ve Fransa’yı U16’dan U21’e kadar her yaş seviyesinde temsil ederken uluslararası alanda da dikkat çekti. O zamandan beri bağlılığını Fas’a çevirdi ve 2026 Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı’yla boy gösterdi.

Turnuvaya girerken de genç oyuncunun değeri zaten yüksekti; Avrupa’nın elit kulüplerinden birine yüksek bedelli bir transfer yapması artık olup olmayacağından çok ne zaman gerçekleşeceği meselesiydi. Premier League devi City, sonunda dünya futbolunun en gözde genç yeteneklerinden ve en çok talep gören imzalarından biri için yarışı kazandı.

Bouaddi, Enzo Maresca tarafından yeni bir meydan okumaya yavaş yavaş alıştırılıyor; oyuna sonradan girerek iki maçta forma giydi, ancak beklenti yakında takım kağıdına adı ilk yazılan oyunculardan biri olması yönünde.