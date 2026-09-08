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“Dünya çapındaki Rodri seviyesine rahatlıkla ulaşır!”: Genç harika Ayyoub Bouaddi, 86 milyon sterlinlik Manchester City transferinin ardından Barcelona efsanesi Sergio Busquets’e benzetildi
Fransa doğumlu Bouaddi, Fas millî oyuncusu.
Bu, bu kadar genç biri için çok büyük bir yükleme, ancak Bouaddi bugüne kadarki nispeten kısa kariyeri boyunca, en seçkin izleri takip edebileceğini düşündürecek kadar şey gösterdi. Şimdiden 100’ü aşkın resmi A takım maçına çıktı.
Çıkışını Lille’de yaptı ve Fransa’yı U16’dan U21’e kadar her yaş seviyesinde temsil ederken uluslararası alanda da dikkat çekti. O zamandan beri bağlılığını Fas’a çevirdi ve 2026 Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı’yla boy gösterdi.
Turnuvaya girerken de genç oyuncunun değeri zaten yüksekti; Avrupa’nın elit kulüplerinden birine yüksek bedelli bir transfer yapması artık olup olmayacağından çok ne zaman gerçekleşeceği meselesiydi. Premier League devi City, sonunda dünya futbolunun en gözde genç yeteneklerinden ve en çok talep gören imzalarından biri için yarışı kazandı.
Bouaddi, Enzo Maresca tarafından yeni bir meydan okumaya yavaş yavaş alıştırılıyor; oyuna sonradan girerek iki maçta forma giydi, ancak beklenti yakında takım kağıdına adı ilk yazılan oyunculardan biri olması yönünde.
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Orta sahanın büyükleriyle kıyaslanan genç harika yetenek
Zarif orta sahanın ne kadar iyi olabileceği sorulduğunda, BetVictor Online Casino iş birliğiyle konuşan eski City yıldızı Sagna, GOAL'e şunları söyledi: “Çok olgun. Çalışma ahlakı var, top ayağındayken özgüvenli, bu yüzden gerçekten çok ama çok iyi olabilir.
“Bence kolaylıkla dünya klasında bir Rodri seviyesine ulaşabilir. Hatta Busquets gibi. Busquets çok sakin, ağır çekimde gibi, sessiz; top ayağındayken bazen topu kaybedecekmiş gibi görünüyor ama onu hiç kaybetmiyor. İzlemesi zarif bir oyuncu.”
Manchester City, gözde genç yeteneği kadrosuna kattığı için çok memnun
Bouaddi, potansiyelinin oyununda tam anlamıyla ortaya çıkması için mümkün olan en doğru yerde olduğuna inanıyor ve İngiltere’ye transferini tamamlarken City’nin resmi internet sitesine şu açıklamayı yaptı: “Manchester City, benim için dünyanın en iyi kulübü. Burada olmak ve kendime City oyuncusu diyebilmek bir rüya. Hayatımın büyük bölümünü olabileceğim en iyi oyuncu olmak ve oyunun zirvesine ulaşmak için çok çalışarak geçirdim.
“City’yi uzun yıllardır izliyorum ve oyun tarzlarını seviyorum. City her zaman kaliteli futbol oynamaya çalışıyor. Ayrıca kazanan olduklarını da gösterdiler, bu kulüp kazanmak için inşa edilmiş gibi hissettiriyor. Kadro dünya çapında ve Enzo üst düzey bir teknik direktör. Ayrıca Etihad Stadyumu’nda, tüm taraftarların önünde oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum.
“Geliştirmem gereken çok şey var. Ben sadece 18 yaşındayım. Şu ana kadar kaydettiğim gelişimden memnunum ama aynı zamanda çok daha fazla gelişebileceğimi de biliyorum. Bunu yapabilmem için burası tartışmasız şekilde benim için en iyi yer. Bu kulüp kupa talep ediyor ve her unvan için yarıştığımızdan emin olmak adına elimden gelen her şeyi vereceğim.”
Chelsea’nin futbol direktörü Hugo Viana, geleceğin süper yıldızının transferi hakkında şunları söyledi: “Ayyoub’un potansiyeli son derece yüksek; üst düzey bir orta sahanın ihtiyaç duyduğu her özelliğe sahip bir oyuncu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden olağanüstü bir futbol zekâsına sahip ve bu, Enzo’nun rehberliğinde daha da gelişecek.
“Onu çok ama çok yakından izledik ve bu süreç boyunca City’de parlayacak büyük bir yetenek olduğuna giderek daha fazla ikna olduk. Bize katılmış olmasından gerçekten çok mutluyuz ve artık görevimiz, potansiyelini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi ona sağladığımızdan emin olmak.”
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Bouaddi, Anderson ve Fernandez ile rekabet ediyor
City ile 2031’e kadar geçerli beş yıllık sözleşme imzalayan Bouaddi, Etihad’da forma için ciddi bir rekabetle karşı karşıya. £116 milyon ($157 milyon) bonservisle alınan İngiltere milli oyuncusu Elliot Anderson ve £125 milyon ($169 milyon) bonservisle transfer edilen Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu Enzo Fernandez ile aynı yaz takıma katıldı.
Üçüne de Rodri’nin Barcelona’ya ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurma görevi verildi. Ballon d’Or kazanan İspanyol oyuncu, modern dönemde Dünya Kupası kahramanı Busquets’e en yakın isim olarak görülüyor.
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