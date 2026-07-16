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"Dünya çapında yetenek ve liderlik" - ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Lindsey Heaps, Cumartesi günü NWSL'de Portland Thorns karşısında büyük heyecanla beklenen Denver Summit'teki ilk maçına çıkmaya hak kazandı
- NWSL
Heaps, bu hafta sonu Denver Summit ile oynayacak kadroda yer aldı
Heaps bu hafta sonu ilk kez sahaya çıkarsa, orta saha oyuncusu için duygusal anlar yaşanabilir. Bu, Avrupa’daki döneminin ardından memleketine dönüşü olacak ve maç, NWSL’de en son forma giydiği kulüp olan Portland Thorns’a karşı oynanacak.
Heaps, Fransa’ya gitmeden önce Portland Thorns’ta altı sezon geçirdi; Fransa’da ise 105 maça çıktı ve 2018’de NWSL MVP ödülünü kazandı. Thorns’un 2016 ve 2021’de iki kez NWSL Shield şampiyonluğuna ve 2017’de NWSL Şampiyonluğu’na ulaşmasına katkıda bulundu. 2017 NWSL Şampiyonluğu’nda ise şampiyonluğu getiren golü attı.
- Getty
'Heyecan verici bir an'
Denver Summit FC Teknik Direktörü Nick Cushing, Perşembe günü yayınlanan bir basın açıklamasında, “Lindsey’i resmi olarak Colorado’ya geri döndüğü için büyük bir heyecan duyuyoruz,” dedi.
“Lindsey’in NWSL’ye dönüşü, kulübümüz, taraftarlarımız ve genel olarak Colorado futbol camiası için heyecan verici bir an. Lindsey’in dünya çapındaki yeteneği ve liderliği, hem sahada hem de soyunma odamızda hemen etkisini gösterecek; onun kulübümüzün amblemini takıp ilk kez sahaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”
- Populous
Heaps için büyük bir eve dönüş
Heaps’in NWSL’ye dönüşünün en dikkat çeken konularından biri, kendi eyaletindeki bir kulüpte forma giyecek olmasıdır. Colorado eyaletinin Denver kenti, 2026 yılında NWSL’ye katılacak iki yeni takımdan biri olarak Denver Summit’i bünyesine kattı.
Bu maç aynı zamanda, takımın 2028 yılında Denver’da tamamlanması planlanan 150 milyon dolarlık stadyumuna kadar geçici evi olacak Centennial Stadyumu’ndaki ilk maçı olacak. Centennial Stadyumu, ligin en iyileri arasında sayılan takımın yeni antrenman tesisine doğrudan bağlıdır.
- NWSL
Şimdi ne olacak?
Denver Summit, NWSL’nin 12. haftasında Portland Thorns’u ağırlayacak ve toplamda 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlikle lig sıralamasında 11. sırada yer alarak hafta sonuna giriyor.
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