"Dünya çapında yetenek ve liderlik" - ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Lindsey Heaps, Cumartesi günü NWSL'de Portland Thorns karşısında büyük heyecanla beklenen Denver Summit'teki ilk maçına çıkmaya hak kazandı

Heaps bu hafta sonu ilk kez sahaya çıkarsa, orta saha oyuncusu için duygusal anlar yaşanabilir. Bu, Avrupa’daki döneminin ardından memleketine dönüşü olacak ve maç, NWSL’de en son forma giydiği kulüp olan Portland Thorns’a karşı oynanacak.

Heaps, Fransa’ya gitmeden önce Portland Thorns’ta altı sezon geçirdi; Fransa’da ise 105 maça çıktı ve 2018’de NWSL MVP ödülünü kazandı. Thorns’un 2016 ve 2021’de iki kez NWSL Shield şampiyonluğuna ve 2017’de NWSL Şampiyonluğu’na ulaşmasına katkıda bulundu. 2017 NWSL Şampiyonluğu’nda ise şampiyonluğu getiren golü attı.



