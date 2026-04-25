Dünya çapında bir sol bek oyuncusunun Almanya'da kalmaya karar vermesi, Manchester United için transfer açısından büyük bir darbe oldu
Bayern kapıyı kapattı
Bundesliga'nın dev kulübü, Davies konusunda kararlı bir tavır sergileyerek Kanadalı milli oyuncunun transfer piyasasında olmadığını açıkça belirtti. Luke Shaw'a rekabet yaratması amacıyla Manchester United'a transfer olacağına dair ısrarlı söylentilere rağmen, Bayern rakip kulüplerin aracılarıyla herhangi bir temasa geçmedi. 25 yaşındaki oyuncu, özellikle sakatlık sorunlarıyla boğuşan bir sezonu başarıyla atlattıktan sonra, takımın sol kanadının vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.
Özel ücret gereklidir
Davies şu anda Münih’te, kendisini 2030 yılına kadar kulüpte tutacak yüksek ücretli bir sözleşmeyle yerleşmiş durumda ve bu da onu Alman futbolunun en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapıyor. Kulüp yönetimi, bir talip standart piyasa mantığını alt üst edecek bir mali teklif sunmadıkça tutumlarının değişmeyeceğini belirtti.
Allianz Arena'daki mevcut durumu ve oyuncunun zihniyetini açıklayan Sky Sport'tan Kerry Hau, "Alphonso Davies'in FC Bayern'den ayrılma gibi bir niyeti yok. Haberlere rağmen Bayern, onu transfer piyasasına çıkarmıyor veya aracılar aracılığıyla kulüplere sunmuyor. Bayern, ancak olağanüstü bir teklif gelmesi durumunda görüşmelere açık olacaktır. Davies, bonuslar dahil olmak üzere yıllık brüt 20 milyon avro kazanarak en yüksek maaşlı oyunculardan biridir. Sözleşmesi 2030 yılına kadar devam etmektedir. Davies, uzun süren sakatlık döneminin ardından giderek daha iyi bir forma giriyor.”
En iyi formuna geri dönmek
Bu defans oyuncusunun Almanya'da kalma kararlılığı, fiziksel sorunlar yaşadığı bir dönemin ardından sahada gösterdiği son dönemdeki yükselişle daha da pekişti. Davies, bu sezon Bundesliga'da 11 maça çıktı; sezonun başlarında sahada yer almasını kısıtlayan kondisyon sorunlarını geride bırakmasıyla birlikte performans seviyesi de hızla yükseldi. VfB Stuttgart'a attığı gol, hücumdaki tehlikesini tam da zamanında hatırlattı ve Bayern'in kendisine yıllık 20 milyon avroya ulaştığı bildirilen bir maaş verme kararını haklı çıkardı.
United yön değiştirmeye mecbur kaldı
United, Shaw'ın arkasında süregelen kadro derinliği sorununu gidermek için artık başka yerlerde uzman bir sol bek aramak zorunda. Davies Münih'te parlamaya devam ederken, Kırmızı Şeytanlar birincil hedeflerinin ulaşılmaz gibi görünmesiyle yaklaşan transfer dönemi baskısıyla karşı karşıya. İngiliz devi, muhtemelen Old Trafford'da Carrick'in sistemine gereken dayanıklılık ve hızı sağlayabilecek alternatif Avrupalı seçeneklere yönelecek.