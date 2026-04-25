Dünya çapında bir sol bek oyuncusunun Almanya'da kalmaya karar vermesi, Manchester United için transfer açısından büyük bir darbe oldu

Davies şu anda Münih’te, kendisini 2030 yılına kadar kulüpte tutacak yüksek ücretli bir sözleşmeyle yerleşmiş durumda ve bu da onu Alman futbolunun en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapıyor. Kulüp yönetimi, bir talip standart piyasa mantığını alt üst edecek bir mali teklif sunmadıkça tutumlarının değişmeyeceğini belirtti.

Allianz Arena'daki mevcut durumu ve oyuncunun zihniyetini açıklayan Sky Sport'tan Kerry Hau, "Alphonso Davies'in FC Bayern'den ayrılma gibi bir niyeti yok. Haberlere rağmen Bayern, onu transfer piyasasına çıkarmıyor veya aracılar aracılığıyla kulüplere sunmuyor. Bayern, ancak olağanüstü bir teklif gelmesi durumunda görüşmelere açık olacaktır. Davies, bonuslar dahil olmak üzere yıllık brüt 20 milyon avro kazanarak en yüksek maaşlı oyunculardan biridir. Sözleşmesi 2030 yılına kadar devam etmektedir. Davies, uzun süren sakatlık döneminin ardından giderek daha iyi bir forma giriyor.”