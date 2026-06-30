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“Dünya çapında” bir oyuncu olan Jude Bellingham’ın “oynanamaz” performansları, Noni Madueke için hiç de sürpriz değil; İngiltere’nin süperstarını eleştirenler ise Arsenal’in kanat oyuncusunu şaşkına çeviriyor
Bellingham’da her şey her zamanki gibi
Madueke, ESPN’e verdiği demeçte, Bellingham’ın İngiltere’nin Panama’ya karşı 2-0’lık galibiyetini sağlamadaki kritik rolünün ardından bu durumdan hiç de şaşırmadığını söyledi. Milli takım, dirençli bir rakibi aşmakta zorlanırken Bellingham kararlı bir şekilde devreye girdi.
Bukayo Saka’nın kullandığı köşe vuruşundan ilk golü atarak Thomas Tuchel ve takımının üzerindeki artan baskıyı hafifletti. Kısa süre sonra Bellingham yaratıcı bir role büründü ve Harry Kane’in ikinci golü kafayla atmasını sağlayan muhteşem bir orta yaptı. Her iki golde de payı olan Bellingham, üst üste ikinci maçta da maçın en iyi oyuncusu seçildi.
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Şüphecileri susturmak
Bellingham, Gana ile oynanan ve 0-0 berabere biten önceki maçtaki kendi performansına ilişkin şüphelerini dile getirmiş olsa da, Madueke takım arkadaşına yöneltilen tüm eleştirileri reddetti. Kanat oyuncusu, insanların tam da tutarlı bir şekilde üst düzey performanslar beklemesi gerektiğini açıkça belirtti. Panama maçına yönelik tepkilere değinen Madueke, takım arkadaşını kararlılıkla savundu.
"Bence o dünya klasında bir oyuncu; onu her izlediğimde, neredeyse her seferinde aynı oyuncuyu görüyorum," diyen Madueke, sözlerine şöyle devam etti: "Son maçta sergilediği performansı kimsenin şok edici bulmasını anlamıyorum; o, son birkaç yıldır hep böyle oynuyor. Bu yüzden onu böyle oynarken izlediğimde, bunun gayet normal olduğunu düşünüyorum."
İngiltere için kilit öneme sahip liderler
Bellingham, bu Dünya Kupası’nda şu ana kadar üç gol katkısı kaydetti; bu rakam, Hırvatistan’a karşı 4-2 kazanılan maçta iki gol atan Kane’in skoruna eşittir. Madueke, İngiltere’nin en çok ihtiyaç duyduğu anlarda istikrarlı bir şekilde öne çıkan Bellingham ve Kane’i övdü. “Bence onlar, bizim için sorumluluk üstlenen en belirleyici iki oyuncu oldular,” diye ekledi.
"Bence Jude, özellikle son maçta durdurulamazdı ve Harry'den gol konusunda ne bekleyebileceğimizi hepimiz biliyoruz. En iyi futbollarını sergiledikleri için gerçekten çok mutluyum ve umarım bu performans eleme turlarında da devam eder, çünkü onlara ihtiyacımız var."
- Getty Images Sport
Eleme turlarına bakış
İngiltere artık bir üst tura yükselmeyi garantiledi ve eleme turlarının yoğun baskısına yönelik hazırlıklara başlayacak. Tuchel ve takımı, 32'li turda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Bellingham ve Kane'in formlarının zirvesinde olmasıyla, Üç Aslanlar bir sonraki tura yükselme ve bu hayati galibiyet ivmesini sürdürme konusunda kendilerine güven duyacaklar.