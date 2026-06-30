“Dünya çapında” bir oyuncu olan Jude Bellingham’ın “oynanamaz” performansları, Noni Madueke için hiç de sürpriz değil; İngiltere’nin süperstarını eleştirenler ise Arsenal’in kanat oyuncusunu şaşkına çeviriyor

Bellingham, Gana ile oynanan ve 0-0 berabere biten önceki maçtaki kendi performansına ilişkin şüphelerini dile getirmiş olsa da, Madueke takım arkadaşına yöneltilen tüm eleştirileri reddetti. Kanat oyuncusu, insanların tam da tutarlı bir şekilde üst düzey performanslar beklemesi gerektiğini açıkça belirtti. Panama maçına yönelik tepkilere değinen Madueke, takım arkadaşını kararlılıkla savundu.

"Bence o dünya klasında bir oyuncu; onu her izlediğimde, neredeyse her seferinde aynı oyuncuyu görüyorum," diyen Madueke, sözlerine şöyle devam etti: "Son maçta sergilediği performansı kimsenin şok edici bulmasını anlamıyorum; o, son birkaç yıldır hep böyle oynuyor. Bu yüzden onu böyle oynarken izlediğimde, bunun gayet normal olduğunu düşünüyorum."