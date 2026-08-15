Bu transfer, daha önce 2024 sezonunda Genoa'da geçirdiği verimli altı aylık kiralık dönemin ardından Spence için İtalya'ya dönüş anlamı taşıyor. Bu deneyim, Spence'in Cristian Chivu'nun zorlu sisteminde başarılı olmak için gerekli özelliklere sahip olduğu konusunda Inter yönetimini ikna etmede hayati önem taşıdı. Sağ ya da sol kanat beki pozisyonlarında aynı yetkinlikle görev yapabilen Spence, Inter'e üst düzey taktiksel esneklik kazandırıyor.

Spence'in değeri, 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından küresel ölçekte önemli ölçüde arttı. Savunmacı, turnuva boyunca Kuzey Amerika'da oynanan sekiz maçın tamamında forma giyerek İngiltere'nin değişmez isimlerinden biri oldu. Arjantin'e karşı oynanan yarı final yenilgisinde ve ardından Fransa'ya karşı kazanılan üçüncülük maçında ilk 11'de yer almasıyla uluslararası düzeydeki konumunu daha da pekiştirdi.