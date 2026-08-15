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Dumfries'in yerine gelecek isim belli oldu! Inter, Tottenham'dan Djed Spence'in 35 milyon euroluk transferini bitirdi; Serie A'ya dönüş resmileşti
Inter, Dumfries'in halefini buldu
Inter, yaz transfer döneminde sağ kanadının geleceğini güvence altına almak için hamlesini kararlı biçimde yaptı ve Spence'i Tottenham Hotspur'dan bonservisiyle kadrosuna kattı. Kısa süre önce doğum gününü kutlayan 26 yaşındaki oyuncu, San Siro'da Haziran 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.
Kulüp ve İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi'ndeki (CONI) sağlık kontrollerini tamamlayan Spence, yıllık 2,5 milyon euro ve performansa bağlı bonuslar içeren bir sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Tottenham, peşin olarak 31,5 milyon euro alacak; performans hedefleri ve ek maddelere bağlı olarak buna ilave 3,5 milyon euro daha kazanabilecek.
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Tanıdık bir isim Serie A'ya dönüyor
Bu transfer, daha önce 2024 sezonunda Genoa'da geçirdiği verimli altı aylık kiralık dönemin ardından Spence için İtalya'ya dönüş anlamı taşıyor. Bu deneyim, Spence'in Cristian Chivu'nun zorlu sisteminde başarılı olmak için gerekli özelliklere sahip olduğu konusunda Inter yönetimini ikna etmede hayati önem taşıdı. Sağ ya da sol kanat beki pozisyonlarında aynı yetkinlikle görev yapabilen Spence, Inter'e üst düzey taktiksel esneklik kazandırıyor.
Spence'in değeri, 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından küresel ölçekte önemli ölçüde arttı. Savunmacı, turnuva boyunca Kuzey Amerika'da oynanan sekiz maçın tamamında forma giyerek İngiltere'nin değişmez isimlerinden biri oldu. Arjantin'e karşı oynanan yarı final yenilgisinde ve ardından Fransa'ya karşı kazanılan üçüncülük maçında ilk 11'de yer almasıyla uluslararası düzeydeki konumunu daha da pekiştirdi.
Tottenham'da yolun sonu
Spence, kulüp adına 85 maça çıktıktan sonra Tottenham'dan ayrılıyor. Bu sayı, Temmuz 2022'de Middlesbrough'dan ilk etapta 19 milyon £ bonservis bedeliyle transfer edilmesinin ardından azim dolu bir yolculuğu yansıtıyor.
Spence'in ayrılığı, Tottenham'ın transfer piyasasındaki kendi hamleleriyle, özellikle de tecrübeli bek Andy Robertson'ın gelişiyle kolaylaştı. Eski Liverpool oyuncusu, bedelsiz transferle Spurs'e katıldı ve savunmanın sol tarafında ciddi bir rekabet ile liderlik sunması bekleniyor.
- Getty Images
İkinci İngiltere ilavesi ve Serie A açılışı
Spence, Manchester City'den bonservissiz olarak gelen savunmacı John Stones'un ardından bu yaz Inter'e katılan ikinci İngiltere milli oyuncusu oldu. Inter şimdi yeni sezona hazırlanıyor; Serie A sezonu 22 Ağustos'ta sahasında Monza karşısında başlayacak.
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