Denzel Dumries, Hollanda için mutlak bir güvence olmaya devam ediyor ve artık Inter'e veda ederek bağlanmayı seçtiği Real Madrid için de öyle. Hollanda kampından Libero'ya uzun bir röportaj veren bek oyuncusu, kaçınılmaz olarak kendisinde iz bırakan ve kalbinde yer eden Inter deneyimini de anlattı.
Dumfries: "Ben ve Mourinho Inter’i seviyoruz. Geri dönmek mi? Real’den sonra hâlâ beni isterlerse..."
Ben ve Mourinho Inter’i seviyoruz.
"Mourinho ile her şey yolunda gidiyor. Onu çok seviyorum, büyük bir teknik direktör. Kariyerinde yaptıklarına bakmak yeterli. Inter’deki geçmişini de elbette biliyorum. Sezonun daha başındayız ve birbirimizi yeni yeni tanımaya başlıyoruz ama ilk işaretler çok olumlu. Inter hakkında çok konuştuk. Orada geçirdiğimiz dönem ikimiz için de çok özeldi. Inter’i seviyoruz, onu takip etmeyi sürdürüyoruz ve onun hakkında konuşuyoruz"
Hâlâ Inter'i takip ediyorum
“Her şeyi takip ediyorum ve eski takım arkadaşlarımla hâlâ konuşuyorum. Bu normal: 5 yıl birlikte oynarsanız arkadaş olursunuz, aileler ve çocuklar arasında da bağlar oluşur. Birçok oyuncuyla iletişim halindeyim ve Inter gol attığında onlar adına çok mutlu oluyorum. Bu hiçbir zaman geçmeyecek. Marcus’la (Thuram, ed.) çok konuşuyorum, hâlâ aynı şakaları yapıyoruz ve bana her şeyi anlatıyor. Bu beş yılda bir aile olduk. Şimdi onları uzaktan takip ediyorum ama her şeyi görüyorum.”
REAL'İN TERCİHİ
"Inter'de geçirdiğim 5 yılın ardından, yeni bir şey denemek için doğru zamanın geldiğini hissettim. Real benim için dünyanın en büyük kulübü ve burada oynamak bir ayrıcalık. Bunun Inter'le hiçbir ilgisi yoktu, çünkü orada harika bir dönem geçirdim.
Ama bazen hayatta yeni meydan okumalara ihtiyaç duyduğunuzu hissedersiniz ve Real benim için mükemmel kulüptü. Inter'de oynamak büyük bir onurdu ama atmak istediğim adım buydu. Takım arkadaşlarım da benim adıma çok mutluydu. Doğru zamandı
İlk eleştiriler
"Başlangıç kolay olmadı, çok eleştirildim. Çoğu insan bunu bilmiyor ama ben kendime karşı çok sertim. Dışarıdan bir eleştiri geldiğinde, muhtemelen ben o eleştiriyi kendime zaten on kez yapmış oluyorum.
Hollanda'da bir teknik direktör bana, eleştiriler geldiğinde onları kabul etmen, kucaklaman ve motivasyona dönüştürmen gerektiğini öğretti. Ben, Hakimi'nin muazzam sezonunun ardından gelmiştim, Inter Serie A şampiyonluğunu yeni kazanmıştı ve birçok kişi beni tanımıyordu. Başta kolay olmayacağını biliyordum. Ama ilk günden itibaren Inter oyuncusu olduğumu kanıtlama isteğim vardı. Ben de sonuna kadar bunu yapmaya çalıştım. Bu yüzden ayrılırken yüzümde bir gülümseme vardı"
Kazanılan Serie A şampiyonlukları
"En güzel anı mı? İlk Serie A şampiyonluğu derim. Sonuncusu da çok özeldi ama ilki inanılmazdı. İkinci yıldız sonsuza kadar tarihte kalacak bir şey. Sonra tabii son şampiyonluk da büyük bir sürpriz oldu. Herkes Inter'e bakıp ne olacağını merak ediyordu. Chivu ile dubleyi kazanmak harikaydı. Şampiyonlar Ligi maçları geldiğinde rakipler bize karşı oynamanın zor olacağını biliyordu; bunlar inanılmaz yıllardı
Ailesi Inter taraftarı
"Oğlum İtalyan, hem de gerçek bir İtalyan! Ve Inter'in çok büyük bir taraftarı. Ailemin tamamı hâlâ Inter'i çok seviyor. En büyük olanı İtalyanca konuşuyor ve her zaman, “Ben İtalyan bir çocuğum” diyor.
İtalya ailemin hayatından asla çıkmayacak ve ben de bunun olmasını istemiyorum. Çok güzel bir kültür. İki küçük çocuğum Milano'da doğdu. İtalya benim ve ailem için her zaman özel bir yer olacak".
Geri dönmek?
"Geri dönmek mi? Madrid'deki kariyerimden sonra beni hâlâ isteyip istemeyeceklerine bakmak gerekir! Her hâlükârda hayatımın geri kalanında Inter'e bağlı olacağım. Hangi rolde olacağını bilmiyorum ama bazı şeyler sonsuza kadar kalır. Ancak şimdi Real'de elimden gelenin en iyisini yapmak ve kupalar kazanmak istiyorum. Sonra ne olacağını göreceğiz
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