"Inter'de geçirdiğim 5 yılın ardından, yeni bir şey denemek için doğru zamanın geldiğini hissettim. Real benim için dünyanın en büyük kulübü ve burada oynamak bir ayrıcalık. Bunun Inter'le hiçbir ilgisi yoktu, çünkü orada harika bir dönem geçirdim.

Ama bazen hayatta yeni meydan okumalara ihtiyaç duyduğunuzu hissedersiniz ve Real benim için mükemmel kulüptü. Inter'de oynamak büyük bir onurdu ama atmak istediğim adım buydu. Takım arkadaşlarım da benim adıma çok mutluydu. Doğru zamandı