Christophe Dugarry, RMC'de yayımlanan "Rothen s'enflamme" programında, bu gece Arjantin ile Benin arasında oynanacak ve Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na veda maçı olacak karşılaşmayla ilgili sert konuştu: "Bence bu utanç maçı. Herkes kazanıyor, Afrikalı oyunculara saygı duyulmadan. Bu tür maçları organize etmek zorlama, Arjantin'den bahsediyoruz; geçen sefer Burkina Faso, şimdi Benin, daha iyi rakipler yok muydu?"
AFP
Çeviri:
Dugarry, Arjantin’e karşı: “Afrikalı oyuncuları kargo ambarlarında yolculuk ettiriyorlar, siyahi oyuncularımıza edilen hakaretleri hatırlıyor musunuz?”
Fransız siyah oyunculara yönelik hakaretler
Ardından şöyle devam etti: "Bana göre düşünce çok net: 'Umurlarında bile değil, ödeme yapmayacaklar, onları kargo bölümünde seyahat ettirecekler.' Birilerinin bundan çıkar sağladığına dair en küçük bir şüphe bile yok. Herkes bundan kazanıyor, Afrikalı oyunculara hiç saygı gösterilmiyor. 2024 Copa America zaferinden sonra Arjantinli oyuncuların açıklamalarını ve tezahüratlarını da unutmak istemiyorum; siyah oyuncularımızı nasıl hedef aldıklarını da. Irkçılık suçlamaları karşısındaki tavırlarını da unutmayalım".
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