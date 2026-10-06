Ardından şöyle devam etti: "Bana göre düşünce çok net: 'Umurlarında bile değil, ödeme yapmayacaklar, onları kargo bölümünde seyahat ettirecekler.' Birilerinin bundan çıkar sağladığına dair en küçük bir şüphe bile yok. Herkes bundan kazanıyor, Afrikalı oyunculara hiç saygı gösterilmiyor. 2024 Copa America zaferinden sonra Arjantinli oyuncuların açıklamalarını ve tezahüratlarını da unutmak istemiyorum; siyah oyuncularımızı nasıl hedef aldıklarını da. Irkçılık suçlamaları karşısındaki tavırlarını da unutmayalım".