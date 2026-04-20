Dudak okuma uzmanları, pahalıya mal olan Manchester City yenilgisinin hemen ardından Declan Rice’ın Arsenal takım arkadaşlarına ilettiği üç kelimelik mesajı ortaya çıkardı

Manchester City, önceki sezonlarda da görülen momentum değişimlerini yansıtan bir zaferi kutlarken, kameralar morali bozuk Arsenal kadrosuna yöneldi. Ancak Rice, bu yenilginin takımın hedeflerinin sonu anlamına gelmesine izin vermedi ve kulüp kaptanı Martin Odegaard’a dönerek önlerindeki görevi kısa ve net bir şekilde hatırlattı.

Dudak okuma uzmanları bu etkileşimi deşifre ederek, Rice'ın kaptanının gözlerine bakarak "Henüz bitmedi" dediğini ortaya çıkardı. 27 yaşındaki oyuncu daha sonra Odegaard'ı kucaklayarak, West Ham'dan yüksek bir transfer ücretiyle transfer edildiğinden beri taraftarların beklediği liderlik seviyesini gösterdi. Öte yandan City, Çarşamba günü Burnley'i yenerek ligin zirvesine geri dönebilecek bir konuma geldi.



