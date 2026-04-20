Dudak okuma uzmanları, pahalıya mal olan Manchester City yenilgisinin hemen ardından Declan Rice’ın Arsenal takım arkadaşlarına ilettiği üç kelimelik mesajı ortaya çıkardı
Etihad'da şampiyonluk yarışı kızışıyor
Pazar günü Etihad Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecanla beklenen zirve mücadelesi, ev sahibi takımın Arsenal'e karşı 2-1'lik hayati bir galibiyetle sonuçlandı. Bu sonuç, Gunners'ın şampiyonluk umutlarına ciddi bir darbe vururken, Premier Lig yarışındaki gidişatı da kökünden değiştirdi. Bu galibiyetle Pep Guardiola'nın takımı zirvedeki farkı kapattı ve lig lideri Arsenal'in sadece üç puan gerisinde kaldı. Önemli bir nokta da, Man City'nin bir maç eksiği olması. Bu dar fark, sezonun son bölümünde gergin bir mücadeleye sahne olacak ve City'nin ensesinde nefes almasıyla Arsenal'in daha önce rahat olan liderliği pamuk ipliğine bağlı hale geldi.
Rice'ın meydan okuyan mesajı
Manchester City, önceki sezonlarda da görülen momentum değişimlerini yansıtan bir zaferi kutlarken, kameralar morali bozuk Arsenal kadrosuna yöneldi. Ancak Rice, bu yenilginin takımın hedeflerinin sonu anlamına gelmesine izin vermedi ve kulüp kaptanı Martin Odegaard’a dönerek önlerindeki görevi kısa ve net bir şekilde hatırlattı.
Dudak okuma uzmanları bu etkileşimi deşifre ederek, Rice'ın kaptanının gözlerine bakarak "Henüz bitmedi" dediğini ortaya çıkardı. 27 yaşındaki oyuncu daha sonra Odegaard'ı kucaklayarak, West Ham'dan yüksek bir transfer ücretiyle transfer edildiğinden beri taraftarların beklediği liderlik seviyesini gösterdi. Öte yandan City, Çarşamba günü Burnley'i yenerek ligin zirvesine geri dönebilecek bir konuma geldi.
Mikel Arteta, mücadeleci ruhu yansıtıyor
Gunners'ın teknik direktörü maç sonrası değerlendirmelerinde de aynı derecede iyimserdi ve Etihad'da alınan yenilginin psikolojik etkisinin takımının sezonunu rayından çıkaracağına inanmayı reddetti. Kuzey Londralı ekibin tüm turnuvalarda son altı maçından sadece birini kazanabildiği bir performans serisine rağmen, İspanyol teknik adam kadrosunun kararlılığından emin olmaya devam ediyor.
Arteta, "Bugün de, Çarşamba günü de, bir hafta önce de inandım çünkü onları her gün görüyorum ve sahip olduğumuz seviyeyi biliyorum" dedi. "Ama bugün [oyuncuların] daha fazla ikna olması gerekiyorsa, bence artık daha ikna oldular. Soyunma odasında bunu konuşuyorlardı. Artık yeni bir lig var. Bir maç eksikleri var. Üç puan avantajımız var ve beş maçımız kaldı. Yani her şey hala mümkün. Durmayacağız ve tekrar devam edeceğiz, bu kesin."
Gunners için son sprint
Arsenal'in son dönemdeki kötü gidişatı, takımın Carabao Kupası finalinde City'ye acı bir yenilgiye uğramasına, FA Kupası'ndan Southampton'a elenmesine ve Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'yi zorlukla geçmesine neden oldu. Ancak Arteta, oyuncularının iç saha maçlarıyla Atletico Madrid'e karşı oynayacakları kıtasal yarı final arasında dengede kalmaya çalışırken moral desteğine ihtiyaç duydukları yönündeki iddiaları reddetti.
Arteta, "Premier Lig'de son beş maçımız kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık. Eğer bu kadroyla şampiyon olacaksak, bence evde olmam gerekir" dedi. "Yani durum böyle değil. Buna gerek yok. Zor anlarda bile buna hiç gerek olmadı." Newcastle ve Fulham ile oynanacak maçlar yaklaşırken, Gunners, Rice'ın "henüz bitmedi" sloganının doğru olduğunu sahada kanıtlamak zorunda.