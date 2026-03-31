"Dua etmeyi biliyorlarsa, etseler iyi olur!" - Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda İspanya ile oynanacak maç öncesinde Ronald Araujo ve Uruguay'ın ilahi müdahaleye sığınmasını istiyor
Yamal, Dünya Kupası şampiyonluğu ve Ballon d'Or ödülünü kovalıyor
Yamal, La Liga’nın devlerinden Barça’da kulüp düzeyinde parlamaya devam ediyor. Gelişen kariyerinde bu sezon ilk kez 20 gol barajını aştı. Henüz 18 yaşında olan bu forvetten daha pek çok başarı bekleniyor.
15 yaşında A takımda ilk kez forma giydikten sonra şimdiye kadar karşısına çıkan tüm engelleri aşan Yamal, İspanya'da ulusal şampiyonluk ve milli takımla Avrupa şampiyonluğu kazanmış durumda. Şimdi ise dünya şampiyonluğunun peşinde koşarken, Ballon d'Or yarışında da adını daha da öne çıkarıyor.
La Roja, 2010'da kazandığı şampiyonluğu geri almak için mücadele ederken, Yamal'ın bu süreçte önemli bir rolü olacak. Birçok kişi, İspanya'nın Kuzey Amerika'da şampiyonluğa ulaşacağını öngörüyor ve Yamal'ın varlığı, pek çok kişinin Luis de la Fuente'nin takımını desteklemesine neden oluyor.
Uruguay, 26 Haziran'da Meksika'nın Zapopan kentinde oynanacak H Grubu son maçında yıldızlarla dolu bir kadroyla karşılaşmaya hazırlanırken, İspanya'nın planlarını bozmayı umut eden takımlar arasında yer alıyor.
Araujo'nun Barcelona'daki takım arkadaşı Yamal ile ilişkiler konusunda verdiği tavsiye
Bu maçta Barça'nın savunma oyuncusu Araujo, tanıdık yüzlerle karşı karşıya gelecek. 27 yaşındaki stoper, AUF TV'ye verdiği röportajda Yamal'ı durdurmanın zor olup olmayacağı sorusuna yanıt verirken, bu görevi üstlenen takım arkadaşlarına vereceği tavsiyeyi şöyle dile getirdi: “Evet, sahada yaptığının aynısını yapacak; bunu her gün antrenmanlarda gösteriyor.
[Onlara şunu söylerdim]: Dua etmeyi biliyorlarsa, etseler iyi olur! Bizim de harika oyuncularımız var, belki de sahayı geniş tutup 1'e 1 oynamamalıyız çünkü o çok belirleyici bir oyuncu. Onu durdurmak için gerekli araçlara sahibiz.”
Araujo şunları ekledi: “İspanya maçında Barça'daki takım arkadaşlarımla şaka yaptım, rahatlamayın yoksa size vururuz diye. Ama şaka bir yana, onlar harika bir rakip. Harika oyuncuları var ve [yenilmesi] çok zor bir takım. Ama bizim de harika bir takımımız var, bu yüzden güzel bir maç olacak.”
Baskı altında Messi'yi aratmayan Yamal
Yamal, Araujo ile karşı karşıya geldiğinde dostluk bir kenara bırakılarak sert bir muameleyle karşılaşabilir, ancak ikili arasında büyük bir saygı var. Araujo, genç kulüp arkadaşının omuzlarına yüklenen baskıyla nasıl başa çıktığından oldukça etkilenmiş durumda.
Araujo, Yamal'ın en parlak spot ışıkları altında başarılı olduğunu ve eski Barcelona 10 numarası Lionel Messi ile karşılaştırılmaya devam ettiğini daha önce söylemişti: “Lamine çok profesyonel, iyi antrenman yapıyor ve maçlarda yaptıklarını antrenmanlarda da yapıyor. Koşuyor ve gol atıyor. Dışarıda pek çok tartışma var, ancak en önemli şey sahada ne yaptığı, antrenman yaparken veya oynarken ne yaptığıdır.
“Ve ben onu kötü görmüyorum; aksine, onu mükemmel durumda görüyorum, onu çok profesyonel buluyorum. O genç ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu için büyük bir baskı altında, bu yüzden bunun olması doğal.”
Yamal, hem kulübü hem de ülkesi için bir sembol olmaya devam ediyor
Yamal, kendi yarattığı heyecanın esiri olmaması konusunda uyarıldığı için davranışlarıyla ilgili tuhaf sorularla karşı karşıya kaldı, ancak takımın ruhunu canlandıran performanslarını sürdürmeye devam ediyor. O, bu formunu bu yazki Dünya Kupası’na da taşımayı umarken, Araujo ve arkadaşları en zorlu sınavlara hazırlanıyor.