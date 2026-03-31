"Dua etmeyi biliyorlarsa, etseler iyi olur!" - Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda İspanya ile oynanacak maç öncesinde Ronald Araujo ve Uruguay'ın ilahi müdahaleye sığınmasını istiyor

Yamal, La Liga’nın devlerinden Barça’da kulüp düzeyinde parlamaya devam ediyor. Gelişen kariyerinde bu sezon ilk kez 20 gol barajını aştı. Henüz 18 yaşında olan bu forvetten daha pek çok başarı bekleniyor.

15 yaşında A takımda ilk kez forma giydikten sonra şimdiye kadar karşısına çıkan tüm engelleri aşan Yamal, İspanya'da ulusal şampiyonluk ve milli takımla Avrupa şampiyonluğu kazanmış durumda. Şimdi ise dünya şampiyonluğunun peşinde koşarken, Ballon d'Or yarışında da adını daha da öne çıkarıyor.

La Roja, 2010'da kazandığı şampiyonluğu geri almak için mücadele ederken, Yamal'ın bu süreçte önemli bir rolü olacak. Birçok kişi, İspanya'nın Kuzey Amerika'da şampiyonluğa ulaşacağını öngörüyor ve Yamal'ın varlığı, pek çok kişinin Luis de la Fuente'nin takımını desteklemesine neden oluyor.

Uruguay, 26 Haziran'da Meksika'nın Zapopan kentinde oynanacak H Grubu son maçında yıldızlarla dolu bir kadroyla karşılaşmaya hazırlanırken, İspanya'nın planlarını bozmayı umut eden takımlar arasında yer alıyor.