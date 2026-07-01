Douglas Luiz bugünden itibaren yeniden Juventus’ta: Onu satmak imkânsız, kiralama arayışları yeniden başlıyor

Bugünden itibaren Douglas Luiz yeniden Juventus’un bir oyuncusu oldu: Dün, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Nottingham Forest’a yapılan kiralamanın ardından Ocak ayından itibaren devam eden Aston Villa’ya kiralanma süresi sona erdi. 1998 doğumlu Brezilyalı oyuncuiçin son sezon pek de iyi geçmedi, aksine. Nottingham ve Aston Villa’da toplam 34 maça çıkıp 1 gol, 2 asist ve 1591 dakika sahada kalarak maç başına ortalama 46 dakika oynayan Brezilyalı oyuncu, önceki sezon Torino’da olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamadı; ancak Villans ile Avrupa Ligi’ni kazanan oyuncular listesinde onun da adı yer alıyor (final maçında 88. dakikada oyuna girdi).





Douglas Luiz için bu, Torino’ya gelmeden önce kendisini en çok öne çıkaran ortama bir geri dönüş oldu. Ancak bu, kadroda kalmayı hak etmek için yeterli olmadı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Aston Villa’daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Torino’ya geri dönüyor ve geleceğinin nasıl şekilleneceğini bekliyor.



