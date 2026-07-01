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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Douglas Luiz bugünden itibaren yeniden Juventus’ta: Onu satmak imkânsız, kiralama arayışları yeniden başlıyor

Juventus
D. Luiz
Transfers

Nottingham Forest ve Aston Villa’daki iki kiralık dönemini tamamlayan Brezilyalı oyuncu, Continassa’ya geri dönüyor

Bugünden itibaren Douglas Luiz yeniden Juventus’un bir oyuncusu oldu: Dün, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Nottingham Forest’a yapılan kiralamanın ardından Ocak ayından itibaren devam eden Aston Villa’ya kiralanma süresi sona erdi. 1998 doğumlu Brezilyalı oyuncuiçin son sezon pek de iyi geçmedi, aksine. Nottingham ve Aston Villa’da toplam 34 maça çıkıp 1 gol, 2 asist ve 1591 dakika sahada kalarak maç başına ortalama 46 dakika oynayan Brezilyalı oyuncu, önceki sezon Torino’da olduğu gibi bu sezon da beklentileri karşılayamadı; ancak Villans ile Avrupa Ligi’ni kazanan oyuncular listesinde onun da adı yer alıyor (final maçında 88. dakikada oyuna girdi).


Douglas Luiz için bu, Torino’ya gelmeden önce kendisini en çok öne çıkaran ortama bir geri dönüş oldu. Ancak bu, kadroda kalmayı hak etmek için yeterli olmadı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Aston Villa’daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Torino’ya geri dönüyor ve geleceğinin nasıl şekilleneceğini bekliyor.


  • İLK SEZONDA OLUMSUZ SONUÇ

    Hatırlanacağı üzere, 2024 yılında Juventus tarafından 50 milyon avro artı 1,5 milyon avro tutarında ek masraflar karşılığında transfer edilen Douglas Luiz, beyaz-siyahlı formayla geçirdiği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından (27 maçta forma giydi, gol atamadı), geçen yaz önce Nottingham Forest’a, ardından da Ocak ayında Aston Villa’ya kiralandı. 1998 doğumlu ve Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için, hem kendisi hem de Juventus açısından çok hassas bir transfer durumu ortaya çıkıyor. Brezilyalı oyuncu, Juve’de geçirdiği 2024-25 sezonunu tamamen başarısızlıkla tamamladı (sadece 6 maçta ilk 11’de yer aldı ve toplam 877 dakika sahada kaldı; ne gol attı ne de asist yaptı) ve 2025-26 sezonunda ise iki kez de başarısızlığa uğradı. Önce yaz aylarında şartlı satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olduğu Nottingham Forest’tan (satın alma zorunluluğunun devreye girmesi için en az 45 dakika süreyle 15 maçta oynaması gerekiyordu) ve ardından Ocak ayında yeniden formunu kazanmaya çalıştığı Aston Villa’dan (Juve’nin onu transfer ettiği takım) elendi. Sadece satın alma hakkı içeren bir sözleşme imzalayan Aston Villa, onu sadece orta sahada acil bir durumda ilk 11'de oynattı; Avrupa Ligi'ni beşinci kez kazanan Emery'nin kadrosunda sakatlık veya cezalar nedeniyle eksiklikler olmadığı sürece onu yedek kulübesinde tuttu.


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  • KREDİ ARIYORUM

    Yaz transfer döneminde Douglas Luiz, Juventus’un yeni genel müdürü Giovanni Carnevali için aşılması gereken zorlu bir sınav olacak. Hala kadroda yer alan ve 2029 yılına kadar Bianconeri ile 5 milyon net maaşlı sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu, “Vecchia Signora”nın transfer piyasasındaki gelişmeleri açısından büyük bir sorun teşkil edecek. Şu anda, Juventus’un zarar etmesini önleyecek şekilde onu kalıcı olarak transfer etmek için en az 30 milyon harcamaya hazır bir kulüp bulmak fiilen imkansız. “Vecchia Signora”nın izleyebileceği tek yollar, oyuncunun takımda kalması (Luciano Spalletti’nin kamp sırasında yapacağı değerlendirmenin ardından), geri alım opsiyonlu kiralama ya da geri alım opsiyonu olmayan kiralamadır. Douglas Luiz’in durumu, giderek bir diğer Brezilyalı oyuncunun durumuna benziyor: Arthur Melo. 2020 yılında astronomik bir bedel karşılığında (72 milyon artı 10 milyon bonus) transfer edilen 1996 doğumlu oyuncu, kalıcı olarak satılamadığı için altı yıldır çeşitli kiralık sözleşmeler arasında gidip geliyor. 2027 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi devam eden Arthur, Gremio’ya yaptığı son kiralamanın ardından, bugünden itibaren yeniden Juventus kadrosunda yer alıyor.


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