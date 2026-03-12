Getty/Instagram
Douglas Luiz, Arsenal efsanesi Edu'nun 19 yaşındaki manken kızı Alisha Lehmann'dan ayrıldı
Luiz ve Lehmann neden ayrıldılar?
Leicester ile İngiliz futboluna geri dönen Luiz ve WSL yıldızı Lehmann, 2021 yılında çıkmaya başladı. Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çift, 2024 yılında Villa'dan İtalyan devi Juventus'a transfer olarak tarihi bir transfer gerçekleştirdi.
Mayıs 2025'te ayrıldıkları söyleniyor. Lehmann, Juve'den Como Women'a transfer oldu, ardından Ocak 2026'da Leicester'a katıldı. Luiz de Nottingham Forest'taki kiralık sözleşmesini erken sonlandırıp Villa'ya kalıcı satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma ile geri döndü.
Luiz ve Duda Gaspar, sosyal medyada sevgi dolu fotoğraflar ve mesajlar paylaşıyor.
27 yaşındaki oyuncu, Torino'da yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından sahada yeniden yerini bulmuş görünüyor ve saha dışında da yeni bir aşk yaşıyor. Babası Arsenal'in efsanevi "Invincibles" kadrosunda yer alan Duda Gaspar, Brezilya kökenli ve şu anda Londra'da yaşıyor.
Genç kız, Instagram'da Luiz ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Sen benim en büyük kesinliğimsin" başlığıyla paylaştı. Luiz de aynı fotoğrafı kendi hesabında paylaşarak "Seni mutlu etmek benim önceliğim olacak" yazdı.
Luiz ve Gaspar, Forest'ta Edu'nun ayrılacağı söylentileri ortasında İngiltere'de kalacak mı?
Luiz ve Gaspar'ın ne zaman bir araya geldiğine dair bir bilgi yok, ancak çeşitli yollarda ilerlerken ilk kez karşılaştıkları da mümkün. Edu, 2024'te Evangelos Marinakis ve Nottingham Forest ile çalışmaya başlamadan önce Arsenal'de teknik ve spor direktörlüğü görevlerini üstlendi.
Oradaki küresel futbol başkanı rolü, Luiz'i City Ground'a getiren anlaşmada bir rol oynamasını sağlamıştır. Edu'nun Nottingham'daki geleceği hakkında ciddi sorular soruluyor ve yakında buradaki önemli görevinden ayrılacağı tahmin ediliyor.
Daily Mail, babası Forest tarafından kovulur ve memleketi Brezilya'ya dönmeye karar verirse, kızının "İngiltere'de kalmasının beklendiğini" iddia ediyor. Brezilya'da onun için gelecekteki işlerin çoktan ayarlandığı söyleniyor.
Luiz, 2026 yazından sonra da İngiltere'de kalmayı umuyor. Villa, onu kadrosunda tutacak bir anlaşma üzerinde düşünüyor.
Love Island yıldızı: Lehmann şu anda kiminle çıkıyor?
Luiz, Gaspar ile yeni bir başlangıç yaparken, eski sevgilisi Lehmann çoktan yeni bir sevgili buldu. 27 yaşındaki İsviçreli, Ocak ayında yarı profesyonel futbolcu ve Love Island yıldızı Montel McKenzie ile Instagram'da ilişkisini resmileştirdi.
İkili, birlikte geçirdikleri tatillerden fotoğraflar paylaştı. Lehmann, WSL'ye geri dönmek ve Leicester ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalamak için Como Gölü'nün pitoresk manzarasını geride bıraktı.
