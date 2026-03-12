Douglas Luiz, Arsenal efsanesi Edu'nun 19 yaşındaki manken kızı Alisha Lehmann'dan ayrıldı

Luiz ve Gaspar'ın ne zaman bir araya geldiğine dair bir bilgi yok, ancak çeşitli yollarda ilerlerken ilk kez karşılaştıkları da mümkün. Edu, 2024'te Evangelos Marinakis ve Nottingham Forest ile çalışmaya başlamadan önce Arsenal'de teknik ve spor direktörlüğü görevlerini üstlendi.

Oradaki küresel futbol başkanı rolü, Luiz'i City Ground'a getiren anlaşmada bir rol oynamasını sağlamıştır. Edu'nun Nottingham'daki geleceği hakkında ciddi sorular soruluyor ve yakında buradaki önemli görevinden ayrılacağı tahmin ediliyor.

Daily Mail, babası Forest tarafından kovulur ve memleketi Brezilya'ya dönmeye karar verirse, kızının "İngiltere'de kalmasının beklendiğini" iddia ediyor. Brezilya'da onun için gelecekteki işlerin çoktan ayarlandığı söyleniyor.

Luiz, 2026 yazından sonra da İngiltere'de kalmayı umuyor. Villa, onu kadrosunda tutacak bir anlaşma üzerinde düşünüyor.