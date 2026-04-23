Dörtte dört! Bayern Münih kadın takımı, "Aslan" lakaplı Georgia Stanway'in muhteşem bir veda performansı sergilediği maçın ardından Frauen-Bundesliga şampiyonluğunu bir kez daha kazandı
Bayern, tarihi bir başarıya imza atarak üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı
Münih devi, Union Berlin'e karşı zorlu bir galibiyet alırken Wolfsburg'un Werder Bremen ile golsüz berabere kalmasıyla, sezonun bitmesine dört maç kala 2025-26 şampiyonluğunu garantiledi. Edna Imade ve Barbara Dunst'un golleri, dirençli ev sahibi takım tarafından iki kez eşitlendi, ancak oyuna sonradan giren Giulia Gwinn, sonunda galibiyet golünü atarak Bayern'in kusursuz galibiyet serisini sürdürdü. Bu galibiyetle kulüp rekoru olan galibiyet serisini 19 maça çıkaran takım, puan tablosunun zirvesinde rakiplerine ulaşılması imkansız bir 15 puan fark attı.
Stanway, arka arkaya şampiyon olarak veda ediyor
Takım sekizinci lig şampiyonluğunu kutlarken, bu başarı, bu yılın başlarında yaz transfer döneminde ayrılacağını açıklayan Stanway için büyük bir duygusal anlam taşıyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bavyera'da geçirdiği dört yıl boyunca dünya çapında bir yeteneğe dönüştü ve 2022'de Manchester City'den transfer olduğundan bu yana kulübün ulusal bir hanedanlık kurmasına yardımcı oldu. Almanya'da geçirdiği her sezonda lig şampiyonluğu kazanan Stanway'in şimdi Kadınlar Süper Ligi'ne dönmesi bekleniyor.
Arsenal, Lionesses'ın yıldız oyuncusu için yarışta önde
Stanway’in sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, kısa süre önce Şampiyonlar Ligi zaferini tadan kadrosunu güçlendirmek isteyen Arsenal, oyuncuyu kadrosuna katma konusunda en önde gelen aday olarak öne çıktı. Söylentilere göre, Arsenal, gelecek sezon WSL şampiyonluğu yolunda bu oyuncunun üst düzey tecrübesinden yararlanmak amacıyla, 91 kez İngiltere milli forması giymiş olan oyuncu ile görüşmelerin son aşamasına geldi. Kadın futbol tarihinin en çok ödül kazanan İngiliz oyuncularından biri haline gelen orta saha oyuncusuna, Avrupa'nın diğer birçok büyük kulübü de ilgi gösteriyor.
Kıtasal hedefler gündemin odağında
Bayern, bu Cumartesi Allianz Arena'da Barcelona ile oynayacağı devasa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı için hemen hazırlıklara geçeceği için kutlamalara pek vakit ayıramayacak. Avrupa'daki başarılarının ardından, şampiyonluğa ulaşan takım, yeniden düzenlenen lig maçı için Werder Bremen'e gidecek ve ardından 9 Mayıs'ta Eintracht Frankfurt'u evinde ağırlayarak kupayı kaldıracak. Dominant bir Barcelona takımına karşı oynamak, Jose Barcala'nın kadrosu için, yurt içi kupa vitrinine ilk Avrupa şampiyonluğunu eklemeyi hedefledikleri bu süreçte en büyük sınav olacak.