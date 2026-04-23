Dörtte dört! Bayern Münih kadın takımı, "Aslan" lakaplı Georgia Stanway'in muhteşem bir veda performansı sergilediği maçın ardından Frauen-Bundesliga şampiyonluğunu bir kez daha kazandı

Stanway’in sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, kısa süre önce Şampiyonlar Ligi zaferini tadan kadrosunu güçlendirmek isteyen Arsenal, oyuncuyu kadrosuna katma konusunda en önde gelen aday olarak öne çıktı. Söylentilere göre, Arsenal, gelecek sezon WSL şampiyonluğu yolunda bu oyuncunun üst düzey tecrübesinden yararlanmak amacıyla, 91 kez İngiltere milli forması giymiş olan oyuncu ile görüşmelerin son aşamasına geldi. Kadın futbol tarihinin en çok ödül kazanan İngiliz oyuncularından biri haline gelen orta saha oyuncusuna, Avrupa'nın diğer birçok büyük kulübü de ilgi gösteriyor.