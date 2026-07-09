Dortmund’un yıldızı La Liga şampiyonuyla anlaşmaya varırken, Barcelona Karim Adeyemi’yi kadrosuna katmak için ‘resmi teklif’ sundu

Katalan devi, Adeyemi’yi kadrosuna katmak için hızlı hareket etti; Sky Sport’un haberine göre, bu patlayıcı forvet bu yaz Katalan devine katılmaya tamamen kararlı. Adeyemi’nin Barcelona ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda şimdiden sözlü bir anlaşmaya vardığı ve iki kulübün transfer ücreti konusunda ortak bir noktada buluşması halinde transferin önünün tamamen açılacağı belirtiliyor.

Dortmund, özellikle oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin son aşamasına girmiş olması nedeniyle, yıldız oyuncusunun değerini şu anda yaklaşık 40 milyon avro olarak belirlemiş durumda. Almanya’nın en tehlikeli kanat oyuncularından biri olarak kendini kanıtlayan Adeyemi’nin başka kulüplere yönelme kararı, BVB’yi harekete geçmeye zorladı; kulüp, gelecek yaz değerli bir oyuncuyu düşük bir fiyata kaybetmekten kaçınmak istiyor.







