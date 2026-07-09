Getty Images Sport
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Dortmund’un yıldızı La Liga şampiyonuyla anlaşmaya varırken, Barcelona Karim Adeyemi’yi kadrosuna katmak için ‘resmi teklif’ sundu
Camp Nou’ya transfer için kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı
Katalan devi, Adeyemi’yi kadrosuna katmak için hızlı hareket etti; Sky Sport’un haberine göre, bu patlayıcı forvet bu yaz Katalan devine katılmaya tamamen kararlı. Adeyemi’nin Barcelona ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda şimdiden sözlü bir anlaşmaya vardığı ve iki kulübün transfer ücreti konusunda ortak bir noktada buluşması halinde transferin önünün tamamen açılacağı belirtiliyor.
Dortmund, özellikle oyuncunun kulüple olan sözleşmesinin son aşamasına girmiş olması nedeniyle, yıldız oyuncusunun değerini şu anda yaklaşık 40 milyon avro olarak belirlemiş durumda. Almanya’nın en tehlikeli kanat oyuncularından biri olarak kendini kanıtlayan Adeyemi’nin başka kulüplere yönelme kararı, BVB’yi harekete geçmeye zorladı; kulüp, gelecek yaz değerli bir oyuncuyu düşük bir fiyata kaybetmekten kaçınmak istiyor.
- Getty Images Sport
Flick’in etkisi ve Mendes faktörü
Bu transferin arkasındaki en önemli itici güç, Almanya milli takımında birlikte çalıştıkları dönemden Adeyemi’nin profilini çok iyi tanıyan Barcelona teknik direktörü Hansi Flick’tir. Flick'in, forvetin müthiş hızını ve direkt koşularını, yüksek pres taktiğine mükemmel bir uyum olarak gördüğü için bu transferin en büyük destekçisi olduğu düşünülüyor. Adeyemi'nin forvet hattındaki çok yönlülüğü, halihazırda Lamine Yamal ve Raphinha'nın yer aldığı hücum hattını güçlendirmek isteyen Flick'e çok sayıda seçenek sunuyor.
Müzakereler, oyuncuyu temsil eden süper menajer Jorge Mendes tarafından da kolaylaştırıldı. Mendes'in daha önce birkaç kez Adeyemi'yi Blaugrana'ya önerdiği bildiriliyor, ancak kulübün iyi bilinen mali kısıtlamaları geçmişte bir anlaşmanın yapılmasını imkansız hale getirmişti. Şimdi ise daha yapılandırılmış bir yaklaşımla, anlaşma nihayet önemli bir ivme kazanıyor gibi görünüyor.
Julian Alvarez’ın transfer çabaları üzerinde herhangi bir etkisi yok
Adeyemi için yapılan teklif, kanat bölgelerini güçlendirme yönündeki ciddi niyeti gösteriyor olsa da, bu Barcelona’nın transfer piyasasındaki çalışmalarının sona erdiği anlamına gelmiyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Alman kanat oyuncusunun olası transferi, kulübün yeni bir “9 numara” arayışını etkilemeyecek; Julian Alvarez, merkez forvet pozisyonu için birincil hedef olmaya devam ediyor.
Alvarez’e olan ilgi Mayıs ayına kadar uzanıyor ve kulüp yönetimi, uzun vadeli rekabet ortamı yaratmak ve ceza sahasında golcü bir avantaj sağlamak amacıyla Arjantinli oyuncuyu kadroya katma konusunda kararlılığını sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Masada yer alan oyuncu takası seçenekleri
Barcelona’nın maaş bütçesini ve transfer harcamalarını yönetme konusundaki süregelen ihtiyacı göz önüne alındığında, kulüp 40 milyon avroluk nakit ihtiyacını azaltmak için yaratıcı yollar arıyor. Bu stratejilerden biri, Dortmund için teklifi cazip hale getirmek amacıyla kadro dışı kalan oyuncuları veya gelecek vaat eden gençleri anlaşmaya dahil etmek. Haberlere göre, Roony Bardghji ve Guille Fernandez, olası takas görüşmelerinde adı geçen isimler arasında yer alıyor.
Bardghji, büyük beklentilerle Barça’ya katılmış ancak A takımda düzenli olarak forma giyememesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramış durumda; Fernandez ise Dortmund’un bir süredir takip ettiği bir oyuncu.
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